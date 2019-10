Veckans streamingtips + FÖLJ

Jesse Pinkman i långfilmsformat, strålande comeback och stjärnspäckad kärleksfrossa

avKarolina Fjellborg

16 oktober 2019 17:56

Foto: Netflix/C More/Amazon.

VECKANS STREAMINGTIPS ”Breaking bad”-filmen är här. Äntligen får nya ”Solsidan” premiär. Och Amazon har gjort en fin liten antologi för romantiker.

El camino: A Breaking bad movie



Tiggde ”Breaking bad” – en av alla tiders bästa tv-serier, som redan hade ett knakelibrakslut – verkligen om en fortsättning? Det är kanske tveksamt, men nu är filmen som tar ett mer detaljerat farväl av seriens bultande hjärta, Jesse Pinkman, i alla fall här, och även om den egentligen bara är ett måste för hardcorefans, och på många sätt känns som en samling bortklippta scener, är det samtidigt tämligen ljuvligt att för en liten stund få återkomma till ”Breaking bads” udda och våldsamma universum. En radda bekanta figurer från förr dyker upp, Vince Gilligans dialog och regi imponerar i varje scen, och Aaron Paul är ingenting annat än enastående.

Netflix



Solsidan



Det var snöpligt för alla som hade väntat, att C More-premiären av nya ”Solsidan” sköts upp två veckor. Men, nu är det äntligen snart dags för Sverige att sätta tänderna i de nya avsnitten – och efter att ha kollat in samtliga tio vågar jag påstå att ni inte kommer att bli besvikna. Kärntruppen Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Josephine Bornebusch, Henrik Dorsin och Malin Cederbladh är nämligen i högform, det finns gott om scener, storytrådar och repliker att älska, och det råder inga som helst tvivel om att det var rätt beslut att skaka liv i den här, tillfälligt nedlagda, svenska humorklassikern.

C More/TV4 Play. Säsongspremiär på söndag

Modern love



Amazons romantiska antologiserie ”Modern love”, som är baserad på en kolumn i The New York Times, och berättar halvtimmeslånga historier om mänskliga relationer och kärlek i dess många olika former, är förmodligen inget du kommer att minnas när året är slut – men däremot en behagligt kramig, småklok och för stunden genuint trivsam liten serie. Enkel och elegant, emotionell men inte sötsliskig, lite lagom New York-porrig, och full av stjärnor. På rollistan finns bland andra Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, John Slattery, Catherine Keener, Julia Garner, Cristin Milioti, Andy García och Shea Whigham.

Amazon Prime Video. Premiär på fredag

