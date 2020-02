De nio hetaste tv-serierna i februari

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 04 februari 2020 kl. 08.00

Foto: HBO/Netflix/Amazon. ”My brilliant friend – the story of a new name”, ”Narcos: Mexico” och ”Hunters”.

Al Pacino som nazistjägare på 70-talet. Knarkdramatik på olika språk. Och ny tonårsserie med science fiction-smak från producenterna bakom ”Stranger things”.

Här är månadens hetaste seriepremiärer.



1. Locke & key



Skräckfantasy baserad på seriealbumen av Stephen Kings son Joe Hill. Om tre syskon som flyttar in i en gammal släktgård i Massachusetts efter att deras pappa har blivit mördad, och upptäcker magiska nycklar som har ett samband med pappans död. Vad de till en början inte vet är att även en ond demon vill åt nycklarna. Showrunners är Carlton Cuse (”Lost”) och Meredith Averill (”The haunting of Hill House”).

Netflix, 7 februari

2. My brilliant friend – the story of a new name



Nu kommer ”My brilliant friend”, som i mitt tycke var 2018 års allra starkaste serie, tillbaka med en andra säsong. Den är givetvis baserad på den andra boken i Elena Ferrantes Neapelkvartett, som heter ”Hennes nya namn” på svenska, och när handlingen tar vid är Elena ”Lenù” Greco (Margherita Mazzucco) och Raffaella ”Lila” Cerullo (Gaia Girace) 16 år.

HBO Nordic, 10 februari



3. Homeland



Det har blivit dags för Claire Danes Carrie Mathison att göra sorti. Den åttonde och sista säsongen av ”Homeland” utspelar sig i Afghanistan och avsnitten sänds på SVT Play på måndagar, dagen efter de amerikanska sändningarna, och sedan i SVT1 på söndagar.

SVT, 10 februari

4. Narcos: Mexico



Diego Luna är tillbaka som Guadalajarakartellens gudfader Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, i en andra säsong av ”Narcos”-spinoffen ”Narcos: Mexico”. Scoot McNairy – som agerade berättarröst i den första säsongen och sedan till slut dök upp i säsongsfinalen – spelar den amerikanska DEA-agenten Walt Breslin, som leder det team som nu jagar de ansvariga för mordet på kollegan Kiki Camarena (Michael Peña).

Netflix, 13 februari



5. ZeroZeroZero



Ännu ett knarkdrama. Det här är baserat på ”Gomorra”-författaren Roberto Savianos bok med samma namn, och skildrar ”den brutala, internationella droghandeln och dess ekonomiska och politiska effekter”. Tänk mexikanska karteller, italiensk maffia och korrupta affärsmän. Det talas engelska, spanska och italienska, och i rollerna ser vi bland andra Gabriel Byrne och Andrea Riseborough.

HBO Nordic, 14 februari

6. Outlander



Räkna med romantik i kubik när Claire (Caitriona Balfe) och Jamie (Sam Heughan) kommer tillbaka i en femte säsong av tidsresedramat baserat på Diana Gabaldons böcker. Den här gången är det ”The fiery cross” (”Det flammande korset”) som ligger till grund för handlingen.

Viaplay, 17 februari



7. Hunters



Al Pacino spelar huvudrollen, Jordan Peele är exekutiv producent – och Lena Olin är också med på rollistan. Man är definitivt nyfiken på den här serien om ett gäng nazistjägare i 1977 års New York.

Amazon Prime Video, 21 februari

8. Better call Saul



Vince Gilligans och Peter Goulds briljanta ”Breaking bad”-prequel kommer att ta slut 2021. Så passa på att njuta av denna näst sista omgång.

Netflix, 24 februari

9. I am not okay with this



Sophia Lillis (”Sharp objects”) gör huvudrollen i den här nya Netflix-serien som beskrivs som ”en vanvördig ursprungshistoria som följer en tonårstjej som navigerar bland high schools prövningar, samtidigt som hon måste hantera sin komplexa familj, sin knoppande sexualitet, och mystiska superkrafter som har börjat vakna djupt inom henne”. Av Jonathan Entwistle (”The end of the f***ing world”) och ett par av producenterna bakom ”Stranger things”.

Netflix, 26 februari

