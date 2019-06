Sommarens sex hetaste nya tv-serier

Foto: HBO/Sky 1/Showtime. ”Euphoria”, ”Babylon Berlin” och ”The loudest voice”.

avKarolina Fjellborg

TV 10 juni 2019 22:44

Dags att skaffa en ny besatthet? Här är sex nya tv-serier som har potential att bli favoriter sommaren 2019.

1. Euphoria



När HBO testar tonårsdrama för första gången blir det ingen vanlig amerikansk high school-serie. Sam Levinsons "Euphoria" är en provokativ och nattsvart skildring av tonåringar som går över alla lämpliga gränser vad gäller droger, sex och sociala medier. Med Zendaya i huvudrollen.

HBO Nordic, 17 juni

2. City on a hill



En fiktiv historia inspirerad av verkliga händelser i 90-talets våldsamma Boston. En åklagare med principer (Aldis Hodge) och en korrupt FBI-veteran (Kevin Bacon) tvingas jobba ihop för att få fast ett gäng rånare. Ben Affleck, Matt Damon och Tom Fontana ("Oz") producerar.

HBO Nordic, 17 juni

3. Babylon Berlin



Fenomenal tysk neo-noir i 20-talets Berlin. Poliskommissarien Gereon Rath (Volker Bruch), som självmedicinerar sin posttraumatiska stress från kriget, kommer till staden på hemligt uppdrag. Där slungas han in i en värld full av mord, droger, prostitution, korruption, politisk dynamit, slum, lyx och all tänkbar dekadens.

SVT, 20 juni

4. Gösta



Lukas Moodysson ligger bakom den här komedin, som är HBO Europes första nordiska originalserie och handlar om den 28-årige, nyutexaminerade psykologen Gösta (Vilhelm Blomgren), som får sitt första jobb på BUP i en liten småländsk stad.

HBO Nordic, 1 juli

5. The loudest voice



Historien om Roger Ailes – mannen bakom omstridda, konservativa Fox News. En svårigenkännlig Russell Crowe spelar Ailes (som dog 2017), och i övriga roller syns Naomi Watts, Seth MacFarlane och Sienna Miller. Baserad på Gabriel Shermans "The loudest voice in the room".

HBO Nordic, 1 juli

6. Lyckoland



En NRK-serie i retrokostym, som SVT beskriver som en norsk variant av "Vår tid är nu". Berättelsen tar sin början 1969 och skildrar ett land i förändring. Bland seriens teman finns kärlek, klass, familj, religion – och olja.

SVT, 12 augusti

