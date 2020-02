Jakten på en bombman, Netflix första afrikanska serie och drabbande knarkdokumentär

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 27 februari 2020 kl. 07.00

Foto: Spectrum/Netflix. ”Manhunt: Deadly games”, ”Queen Sono” och ”The pharmacist”.

VECKANS STREAMINGTIPS Den tragiska historien om Richard Jewell är aktuell på både bio och tv. Netflix har hittat till Afrika. Och dokumentärserien ”The pharmacist” skildrar opioidkrisen i USA genom en sörjande fars ögon.

Manhunt: Deadly games



I dag har Clint Eastwoods ”Richard Jewell” biopremiär. Om hur säkerhetsvakten Richard Jewell under OS i Atlanta 1996 upptäckte en bomb under en konsert i Centennial Olympic Park strax innan den detonerade, och hyllades som hjälte – för att snart själv bli huvudmisstänkt. Den här serien, som alltså är en fristående fortsättning på ”Manhunt: Unabomber”, tar upp samma händelse, med Cameron Britton som Jewell. Filmen är betydligt snyggare, men serien ger ett bredare perspektiv då den även handlar om den verkliga gärningsmannen Eric Rudolph och hans övriga terrordåd.

C More. Premiär på tisdag

Queen Sono



Äntligen är det Afrikas tur att få lite kärlek och uppmärksamhet från Netflix. ”Queen Sono”, som alltså är streamingjättens första afrikanska originalserie, handlar om en topphemlig sydafrikansk säkerhetsagent (Pearl Thusi), som varvar halsbrytande uppdrag runt om på den stora kontinenten med utmaningar i sitt privatliv, som dotter till en av landets mest kända frihetskämpar. En hyllad kvinna som mördades när Queen var en liten flicka. Lite klumpig i dialogen men klart värd att kolla in, tack vare läckra miljöer, svängig musik, ett bra sinne för humor och inte minst ett annorlunda perspektiv.

Netflix. Premiär i morgon

The pharmacist



Man får en inblick i vansinnet bakom opioidepidemin i USA genom att följa en pappas sorg och envetna kamp i ”The pharmacist”. En dokumentärserie i typisk true crime-stil om apotekaren Dan Schneider, vars son sköts till döds 1999 när han skulle köpa knark i New Orleans. Frustrerad av polisens nonchalans, bestämde sig Dan för att hitta mördaren på egen hand. Och när han sedan, i och med sitt jobb, noterade en lavinartad ökning av unga friska människor som hämtade ut Oxycontin, gick han vidare med att ta sig an pengakåta läkare och samvetslösa läkemedelsjättar. Drabbande och djupt upprörande.

Netflix

