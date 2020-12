De 20 bästa tv-serierna 2020

Karolina Fjellborg listar sina favoriter

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 17 december 2020 kl. 10.33

Foto: HBO Nordic/Netflix/HBO. ”Björnstad”, ”The crown” och ”My brilliant friend – the story of a new name”.

ÅRSLISTA Krångliga väninnor, norrländska hockeyspelare, en kunglig tabloidsåpa, en löjligt munter fotbollstränare och strippor i Djupa Södern.

Här är serierna som stod för de mest vinnande tv-timmarna under det förlorade året 2020.



Foto: HBO. ”My brilliant friend – the story of a new name”.

1. My brilliant friend – the story of a new name

HBO Nordic



Uppslukande från start till mål. Den andra säsongen av Saverio Costanzos serie baserad på Elena Ferrantes Neapelkvartett – om den glödande och destruktiva vänskapen mellan Elena ”Lenù” Greco (Margherita Mazzucco) och Raffaella ”Lila” Cerullo (Gaia Girace) – var mästerlig tv som med ett förförande språk, kulturell precision och psykologiskt krut transporterade en bort till en annan tid och en annan plats, och stängde av världen utanför.

Foto: ”Björnstad”. HBO Nordic.

2. Björnstad

HBO Nordic



Fredrik Backmans bok om hur ett litet samhälle längst upp i norr sätts i gungning när traktens hockeyhopp blir anklagad för en våldtäkt, blev en riktig fullträff till tv-serie i händerna på regissören Peter Grönlund. En tonsäker skildring av grupptryck, machokultur och bygdementalitet, mot bakgrund av ett lika storslaget som hotfullt vinterlandskap och med en dynamisk blandning av proffs och lokala amatörer på rollistan.

Foto: Netflix. ”The crown”.

3. The crown

Netflix



Peter Morgans ståtliga drama om drottning Elizabeths liv och tid på tronen har varit en fröjd att skåda sedan dess första scen, men i sin fjärde säsong nådde serien nya höjder med en delikat blandning av tabloidsåpa, politik och smaskig inblick i en mossig och dysfunktionell kungafamilj. Var Gillian Andersons tolkning av Margaret Thatcher för mycket? Det tycker jag inte.

Foto: NRK. ”22 juli”.

4. 22 juli

SVT



Den här norska serien av Sara Johnsen och Pål Sletaune tog ett annorlunda grepp på terrorattentaten i Norge 2011. Inga scener från massakern på Utøya, inget ansikte på Anders Behring Breivik, utan en dämpad och sorgsen skildring av det nationella traumat sett genom ögonen på dem som på olika sätt kom i kontakt med det genom sitt arbete; sjukvårdspersonal, poliser, journalister och lärare. Begåvat, empatiskt, analyserande, respektfullt och mycket starkt.

Foto: BBC/Hulu. ”Normala människor”.

5. Normala människor

SVT



Psykologisk romantik, är det en genre? I så fall är ”Normala människor” det perfekta exemplet på hur den ska göras. Daisy Edgar-Jones och Paul Mescal övertygade i varenda scen som två väldigt olika, men lika intelligenta, unga människor som inte verkade kunna leva vare sig med eller utan varandra. Erotiskt, svärmiskt, värkande, vackert och vemodigt efter Sally Rooneys roman. (Serien ligger inte kvar på SVT Play, men den 27 december läggs den ut i sin helhet på HBO Nordic.)

Foto: BBC/HBO. ”I may destroy you”.

6. I may destroy you

HBO Nordic



Ghanansk-brittiska Michaela Coel skapade och spelade själv huvudrollen i ”I may destroy you”, om en rosahårig skribent och drogliberal partytjej som försöker minnas vad som egentligen hände henne under hennes senaste utekväll. En modern och annorlunda serie som tog sig an tunga teman som våldtäkt, samtycke och sexuella gråzoner med både humor och mod.

Foto: Netflix. Unorthodox.

7. Unorthodox

Netflix



Israeliska, pyttelilla Shira Haas var storartad i huvudrollen i den här huvudsakligen jiddischspråkiga miniserien, som gläntade på dörren till de ultraortodoxa chassidiska judarnas värld och skildrade religiöst förtryck, social kontroll och en kvävande tillvaro för framför allt kvinnor. Om 19-åriga Esther ”Esty" Shapiro”, som lämnar sitt olyckliga, arrangerade äktenskap i Williamsburg, Brooklyn, och rymmer till Berlin för att börja ett nytt, fritt liv.

Foto: Netflix. ”Kärlek & anarki”.

8. Kärlek & anarki

Netflix



Roligast i år hade jag åt Lisa Langseths livsbejakande, dråpliga, samtidssatiriska och nakenscensbriljerande svenska Netflix-serie, vars åtta härliga avsnitt försvann i ett huj. Ida Engvoll var perfekt som en uttråkad och Stockholmsängslig karriärist som behövde lite krydda på sin tillvaro, och nykomlingen Björn Mosten ett fynd som den yngre kuf som levererade den.

Foto: Apple TV+. ”Ted Lasso”.

9. Ted Lasso

Apple TV+



En hel komediserie byggd på en reklamkaraktär som Jason Sudeikis skapade för NBC Sports Premier League-sändningar? Man hade sina dubier, men ”Ted Lasso” – om en amerikansk collegefotbollstränare som värvas som coach åt ett brittiskt proffslag – visade sig vara precis vad man behövde 2020. En opretentiös feelgoodkomedi om en blåögd man som tar sig rejält med vatten över huvudet, utrustad enbart med artighet, ett stort hjärta och en optimism så outtröttlig att den nöter ner allt motstånd.

Foto: Starz. ”P-Valley”.

10. P-Valley

C More



Strippor har länge varit ett givet inslag i amerikanska antihjältedramer, men i Katori Halls serie om livet på strippklubben The Pynk i den fiktiva staden Chucalissa i Mississippideltat, lyftes de kvinnor som vanligtvis fungerar som naken rekvisita fram och placerades mitt på scenen. Resultatet blev den bästa serie du förmodligen inte såg i år. Ett stycke barbröstad neon-noir full av sydstatsgotisk atmosfär, mustig slang, dånande trap, blodfulla figurer som lever hårda liv, och överväldigande atletisk påldans.

Foto: Netflix. ”The queen's gambit”.

11. The queen's gambit

Netflix



En feministisk kostymserie om schack, missbruk, inre demoner och kvinnligt geni, upplagd som ett klassiskt sportdrama men klädd som ”Mad men”... Att ”The queen's gambit” skulle bli höstens stora Netflix-sensation var på förhand lite otippat.

Foto: FX. ”What we do in the shadows”.

12. What we do in the shadows

HBO Nordic



”Flight of the Conchords”-humoristen Jemaine Clements befriande fåniga vampyrkomedi blev ännu roligare i sin andra säsong. Och allra bäst var fortsatt Mark Proksch som energivampyren Colin Robinson, som lever på att suga ut andras energi med sin tråkighet.

Foto: Showtime. ”The good lord bird”.

13. The good lord bird

HBO Nordic



En udda, energisk, både absurd och tragisk svart humoristiskt västern, om den våldsamme slaverimotståndaren John Brown och hans brokiga gäng. Med Ethan Hawke på trippla stolar, som manusförfattare, producent och riktigt högljudd och gränslös huvudrollsinnehavare.

Foto: Netflix. ”Never have I ever”.

14. Never have I ever

Netflix



Årets härligaste tonårsserie levererades av Mindy Kaling. Med stjärnan Maitreyi Ramakrishnan som Devi Vishwakumar; en högpresterande dotter till indiska invandrare, som försöker stiga i de sociala graderna på sin high school, samtidigt som hon brottas med ett hett temperament, en enerverande ärkefiende och en stor sorg.

Foto: Amazon. ”Hunters”.

15. Hunters

Prime Video



Amazons Tarantino-doftande konspirationsthriller om en grupp hämnare som spårar upp och dödar nazister i 70-talets New York, under ledning av miljonären och Auschwitz-överlevaren Meyer Offerman (Al Pacino), var en ultravåldsam och härligt kitschig hämndfantasi. Även om den ton- och stilmässigt verkligen var över hela stället...



Foto: Carolina Romare/SVT. ”Jakten på en mördare”.

16. Jakten på en mördare

SVT



Mikael Marcimains drama om de poliser som jobbade outtröttligt med utredningen av mordet på tioåriga Helén Nilsson i Hörby 1989, såväl som med flera andra kvinnomord som begicks i Skåne under åren som följde, var stark, obehaglig och tragisk både som kriminalare och svenskt tidsdokument.

Foto: Johan Paulin/SVT. ”Kalifat”.

17. Kalifat

SVT



Det fanns inslag i Wilhelm Behrmans och Niklas Rockströms thriller om islamistisk radikalisering och svenska IS-terrorister som provocerade mig. Men det var förmodligen också tanken med ämnesvalet; att känslor skulle väckas. Och spännande var det onekligen.



Foto: HBO. ”Perry Mason”.

18. Perry Mason

HBO Nordic



När HBO tolkade Erle Stanley Gardner fick vi, såklart, mörker, våld och naket, men också en riktigt läcker noirskildring av 30-talets Los Angeles, och en intressant ursprungshistoria för den klassiska men hittills lite opersonliga karaktären Perry Mason (Matthew Rhys).



Foto: Sky Atlantic. ”Gangs of London”.

19. Gangs of London

C More



Årets hårdhäntaste serie. Gareth Evans och Matt Flannerys gangsteraction om kraftmätningar mellan olika gäng i Londons undre värld blandade shakespeareansk maktkamp med sårigt familjedrama, invecklade maffiaintriger – och konstnärligt ultravåld. En vild åktur.

Foto: HBO. ”The outsider”.

20. The outsider

HBO Nordic



Varje år har sina Stephen King-filmatiseringar. Och i år stack den här från HBO ut. En hybrid av kriminalare och skräck, som började i ”True detective”-stil, men sedan långsamt gled över på övernaturlig mark. En fascinerande, udda kombination av form och innehåll, med en dynamitensemble bestående av bland andra Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Jason Bateman och Bill Camp.

Foto: Salli. ”Falkenberg forever”.

Hedervärt omnämnde:



Jag älskade också Johanna Runevads småstadskramande dramakomedi ”Falkenberg forever”, med Runevad själv som Sveriges kanske nöjdaste kvinna.

