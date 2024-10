Så banade Jurassic Park väg för Cityakuten

Ingen ville göra serien – i år fyller klassikern 30 år

Publicerad 10.02

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm ”Cityakuten” första säsongen 1994.

”Grey’s anatomy” må ha rullat på i över två decennier nu.

Men ingen läkarserie har blivit så hyllad som ”Cityakuten”.

Tv-historia skrevs. Men vägen dit var krånglig och utan dinosaurierna i ”Jurassic Park” hade det inte blivit något ”Cityakuten”.

Det var serien som blev George Clooneys genombrott. Som lockade till sig Quentin Tarantino som regissör för ett avsnitt. Som skildrade akutsjukvård på ett banbrytande realistiskt sätt, men inte bangade för spektakulära inslag – som när en av rollfigurerna avlivades genom att få en helikopter över sig.

I år är det 30 år sedan ”Cityakuten” föddes. Under 15 år och 331 avsnitt blev det ett av amerikansk tv:s mest hyllade draman. I Sverige visades serien på TV3.

expand-left helskärm Michael Crichton.

Hjärnan bakom var Michael Crichton, författaren som året innan bokstavligen hade en monsterhit på bio med ”Jurassic Park”. Det blev biljetten som öppnade dörrar och fick tv-bolag att kasta en ny blick på ett manus som de hade ignorerat 20 år tidigare.

Det var uppenbart från början att Crichton skulle ägna sig åt skrivande när han började plugga på Harvard på 60-talet. Men han blev irriterad på lärare som kritiserade hans sätt att skriva och utvecklade ett intresse för naturvetenskapliga ämnen – det fick honom att bli läkarstudent.

Det dröjde två veckor innan han insåg sitt misstag.

– Jag hatade det. Det är inte ovanligt, för alla hatar att läsa till läkare, även de som sedan blir lyckliga läkare, har Crichton sagt i en intervju med Chicago Tribune.

Han fortsatte att skriva och blev redan under studierna en etablerad författare, om än under pseudonym. Hans genombrott blev ”A case of need” (1968). Den boken är intressant att nämna för att den utspelas i sjukhusmiljö och handlar om faror med teknologi, ämnen som Crichton återkom till gång på gång.

Skrev bok om sjukvården

I samma veva begav sig Crichton ut i verkligheten som läkarstudent och gjorde praktik på ett sjukhus i Boston. Det blev en erfarenhet som stärkte hans övertygelse om att det här inte var något för honom. Läkarkarriären lades på en hylla, men erfarenheterna hällde han ner i en bok, ”Five patients”, där han skildrar just fem patienter på ett sjukhus. Ett dokument över amerikansk sjukvård i början av 70-talet.

Fyra år senare skrev han ett manus, ”24 hours”, som var baserad på den boken och skildrade läkare under ett dygn på ett sjukhus. Det skulle senare bli pilotavsnittet av ”Cityakuten”. Men 1974 var ingen intresserad av att köpa manuset.

Steven Spielberg förändrade allt.

Vi spolar fram till slutet av 1980-talet. Vid det laget var Michael Crichton en väletablerad bestsellerförfattare, med flera böcker som hade blivit filmade. Hans gamla manus ”24 hours” låg fortfarande och skräpade på en hylla, men Spielbergs produktionsbolag Amblin hade rättigheterna och regissören samtalade med Crichton om att göra något av det.

expand-left helskärm ”Jurassic Park” kom 1993.

Samtidigt insåg Spielberg att Crichtons nästa roman, ”Urtidsparken”, som skulle publiceras 1990 och handlade om en park med dinosaurier där allt går fel, hade potential som långfilm. De kom överens om ett samarbete som skulle göra Crichton förmögen. ”Jurassic Park” blev en superhit och under de kommande åren blev författaren ett av Hollywoods hetaste namn.

Samtidigt som ”Jurassic Park” erövrade biograferna behövde tv-bolaget NBC en ny serie som kunde ersätta en stjärna som höll på ett slockna, ”Lagens änglar”. Då trädde Spielberg in. Men varken NBC eller andra tv-bolag var särskilt sugna på ”24 hours”. Det var ett långt manus, fullspäckat med obegripliga medicinska termer, alldeles för många rollfigurer och dessutom begick en av dem självmord i avsnittet.

Det enda tv-cheferna såg var kaos när de läste manuset.

Men den kombinerade kraften av Spielberg och Crichton gjorde att pilotavsnittet spelades in. Stilen var dokumentär och en läkare som tjänstgjorde som rådgivare lärde skådespelarna att agera som läkare på ett så trovärdigt sätt som möjligt.

pullquote Jag brukade gå till affären och köpa en massa kycklingar. Sedan gick jag hem, skar upp dem och sydde ihop dem.

Det gällde att träna. Och att utnyttja sin lokala slaktare. Kroppsdelar från grisar funkade bäst att sy på eftersom det påminde mest om mänsklig hud, men andra djur funkade också.

– Det blev en slags tävling mellan oss om vem som kunde utföra ingreppen så elegant som möjligt, om ens verkliga händer användes i närbilderna. Jag brukade gå till affären och köpa en massa kycklingar. Sedan gick jag hem, skar upp dem och sydde ihop dem, för att öva, har Noah Wyle sagt till New York Times.

”Förstår sig inte på tv”

Men när pilotavsnittet visades för NBC-cheferna var missnöjet stort. Det var för mörkt, för rörigt och inte tillräckligt kommersiellt. Man var rädd för att ”Cityakuten” inte skulle ha en chans mot en stor konkurrent, ”Chicago Hope” på CBS. En del av kritiken kunde sammanfattas så här: Serien är gjord av filmmänniskor som inte förstår sig på tv.

Men diskussionen tog slut så fort ”Cityakuten” hade premiär. Serien hyllades av kritikerna och krossade ”Chicago Hope”. CBS gav upp och flyttade serien till en annan dag i veckan.

expand-left helskärm George Clooney i ”Cityakuten”.

En anledning till succén var skådespelarna. George Clooney hade på ett tidigt stadium fått reda på att serien skulle göras och fick rollen som barnläkaren Doug Ross. Trots att han hade otaliga misslyckaden inom tv bakom sig gjorde han ett enormt starkt intryck under provfilmningen.

Han följdes av Anthony Edwards som hade slagit igenom i ”Top gun” 1986 men nu kände att det började bli ont om bra filmroller för honom. Han ville egentligen regissera, men chansade på ”Cityakuten” eftersom Spielberg var involverad. Han kom att spela AT-läkaren Mark Greene.

En 23-årig, och mycket nervös, Noah Wyle provfilmade två gånger och fick till sist rollen som läkarstudenten John Carter. Han blev en av seriens trognaste stjärnor.

Ville inte upprepa misstag

Till och med Clooney, som fick en framgångsrik filmkarriär nästan samtidigt som ”Cityakuten” slog igenom, stannade kvar i fem år. Varför?

Dels beror det säkert på att Clooney såg vilket misstag som David Caruso hade gjort när han fick sitt genombrott i polisserien ”På spaning i New York” och omedelbart hoppade av för att satsa på en filmkarriär som lika snabbt störtdök. Dels beror det nog på en uppriktig kärlek till serien och tacksamhet för hur den räddade hans karriär.

expand-left helskärm John Stamos i ”Cityakuten”.

När John Stamos, känd från ”Huset fullt”, en dag på 00-talet erbjöds en permanent roll i ”Cityakuten” tvekade han, sa han i en intervju med New York Times.

– Men så träffade jag George Clooney på Warners studioområde och han sa till mig: ”Gör ’Cityakuten’. Det är en fantastisk serie och den kommer att förändra ditt liv.” Undrar vad som hände med den killen...

Källor: Chicago Tribune, Entertainment Weekly, Emmys.com, The New York Times.

5 andra klassiska läkarserier

expand-left helskärm ”Doktorn kan komma”.

arrow ”Doktorn kan komma” (1986–1992, 2021- ). Australisk serie som utspelades på landsbygden och handlade om läkare som är del av ett flygande team. Kärlek och medicinska kriser i otillgängliga ökenområden höll tittarna klistrade. 2021 väcktes serien till liv igen med en ny rollista.

expand-left helskärm ”Kliniken”.

arrow ”Kliniken” (1985–1989). Tysk såpa om läkarfamiljen Brinkmann på ett sjukhus i Schwarzwald-regionen. Inspirerades av den amerikanska serien ”General hospital” och blev en enorm framgång både i Tyskland och Sverige.

expand-left helskärm ”St. Elsewhere”.

arrow ”St Elsewhere” (1982–1988). Visades ursprungligen i Sverige som ”Akuten”, trots att den handlade om ett helt sjukhus. En skruvad serie med dramatiska och komiska inslag, men som även hade en liknande realistisk ton i fotot som ”Spanarna på Hill Street”. Denzel Washingtons genombrott.

expand-left helskärm ”House”.

arrow ”House” (2004–2012). Brittiske komikern Hugh Laurie fick en ny karriär som den genomcyniske och narkotikaberoende amerikanske läkaren House, som haltade omkring på sjukhuset och löste svåra fall med en Sherlock Holmes-artad briljans.

expand-left helskärm ”Dr Howser”.

arrow ”Dr Howser” (1989–1993). Sitcom skapad av tv-giganterna Steven Bochco och David E Kelley, som blev Neil Patrick Harris genombrott. Han spelade en ung tonåring som var så briljant att han började arbeta som läkare på ett sjukhus. Det balanserade han med en tonårings sedvanliga upplevelser.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.