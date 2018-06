Game of thrones + FÖLJ

Glädjebeskedet: Nu är ”Game of thrones” prequelserie på gång

Foto: HBO Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i ”Game of thrones”.

TV 11 juni 2018 10:41

"Game of thrones"-abstinens i antågande?

Ta det lugnt – HBO har satt planerna på en prequelserie i verket.

Nästa år sänds de sista avsnitten av "Game of thrones", och avskedet kommer att bli tungt för många av oss.

Tur då att HBO har beställt ett pilotavsnitt av en potentiell prequelserie.

Serien har inget namn än men ska enligt HBO utspela sig tusen år före händelserna i originalserien och "skildra världens nedgång från hjältarnas gyllene tidsålder till dess mörkaste timme".

Synopsisen lyder:

"Bara en sak är säker: Från de skräckinjagande hemligheterna i Westeros historia till det sanna ursprunget för the white walkers, från mysterierna i öst till legendernas Starks... Det är inte den historia vi tror att vi kan."

Författaren George RR Martin blir medskapare och showrunner och mansuförfattare är Jane Goldman, som tidigare har skrivit manus till "Kick-Ass", "The woman in black" och "Kingsman"-filmerna.

Serien är en av fem "Game of thrones"-relaterade projekt som är under utveckling hos HBO, och enligt programchefen Casey Bloys ska man inte räkna med att alla blir serier i slutänden. Och ingen kommer att ha premiär förrän efter originalseriens final.

