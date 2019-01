Fattiga på Bahamas blev influencer-elitens verkliga offer

Vackra kändisar som simmar med grisar – eller verklighetens ”Flugornas herre”.

I dokumentären ”Fyre: The greatest party that never happened” får den glammiga influencerkulturen pyspunka.

Donald Trump lyckades övertyga väljare om rimligheten i att Mexiko skulle betala för en 3 200 km lång mur. Inte konstigt då att den unge entreprenören Billy McFarland kunde kränga tusentals svindyra biljetter till en lyxfestival som aldrig fanns.

Det var i slutet av 2016 som ett gäng kändisar, alla med miljontals följare på sociala medier, flögs till en liten ö i Bahamas. Modellerna Kendall Jenner, Bella Hadid och Emily Ratajkowski var några av dem som lade upp vackra bilder från fester, turkosblått hav och simmande grisar.

Allt var en ambitiös reklamkupp för att lansera en app där man kunde boka kändisar, ett projekt som hamnade i skuggan av det galna jippo McFarland och kollegan, hiphopstjärnan JaRule, drog i gång.

Foto: NETFLIX JaRule och Billy McFarland.

För trots att de snabbt sålde ut de svindyra biljetterna till festivalen, med utlovat lyxboende på knarkkungen Pablo Escobars privata ö, fanns i själva verket ingenting. Inga hus, ingen el, inga toaletter. I slutet av april 2017 skulle allt vara uppbyggt.

Mitt i soppan stod McFarland, en 27-åring mest känd för att ha lyckats sälja in det fåniga konceptet ”Magnises”, ett betalkort som genom att vara svart gav en känsla av status och exklusivitet. För en ung generation ställd inför en osäker arbetsmarknad och som knappt har råd att flytta hemifrån, samtidigt som samhällets ideal är att bli en vinnare, var McFarlands idé att sälja en vacker fasad lika genial som korkad.

Hans entusiasm var dessutom smittande. Investerare, anställda, kändisar – alla ville tro på McFarlands dröm. När katastrofen blev ett faktum, och festival­besökarna landade till ett ofrivilligt lajv av William Goldings ”Flugornas herre” på Great Exuma, en ö med avlopp men knappast den känsla av lyxigt paradis som förmedlats på Instagram, hade ingen dragit i handbromsen. Alla gasade i stället rakt in i berg­väggen.

Foto: NETFLIX Maten på lyxiga Fyre festival.

Lyxtälten var i själva verket evakueringsboende efter en orkan, artisterna hade avbokat och mat saknades. På sociala medier rådde partystämning och jublande skadeglädje – för vem kunde egentligen tycka synd om ett gäng rika ungdomar som åkt på en blåsning?

Regissören Chris Smiths Netflix-­dokumentär gräver i skuldfrågan och hittar i första hand lurendrejaren McFarland, i andra hand hans influencers. Den konkurrerande dokumentären ”Fyre fraud” som släpptes samma vecka på streamingsajten Hulu och som betalat sig till en intervju med huvudpersonen själv, skyller delvis på företaget Fuck Jerry som skötte festivalens sociala medier (och kittlande nog är medproducenter till Netflix-dokumentären).

Oavsett vilket säger Fyre festival en hel del om den tid vi lever i. Där den smidige försäljaren är kung och framgång dyrkas. Nu sitter McFarland i finkan, stämd på miljoner av självömkande festivalbesökare.

Samtidigt är de fattiga arbetare på Bahamas som jobbat dygnet runt med att bygga festivalen, utan att få betalt, bluffens verkliga offer.

Mahershala Ali.

Veckans...

… kriminaldystopi. Tredje säsongens ”True detective” (HBO Nordic­) är en återgång till den första succéns glesbygdsondska, sociala misär och mystiska tecken (halmgubbarna är tillbaka!). Mahershala Ali, som spelar plågad polis, bär med lätt hand upp historien om försvunna barn i flera olika tidslager.

”Sauls son”.

… film. Ungerska ”Sauls son” (SVT play) av László Nemes går knappast att beskriva som annat än en käftsmäll. Den handlar om fången Saul som tvingas bränna lik i ett av den tyska nazistregimens dödsläger, men när han ser en kropp han tror är sin sons börjar han kämpa för att få ordna en judisk begravning. Klaustrofobisk, mardrömslik och vardaglig skildring av det allra värsta – och kampen för att behålla en strimma av värdighet mitt i det nattsvarta.

”The Graham Norton show”.

… pratshow. I dag har det mörka, roliga hovdramat ”The favourite” av Yorgos Lanthimos premiär på svenska biografer. Passande nog är två av gästerna i kvällens ”The Graham Norton show” (SVT1) Olivia Colman och Nicholas Hoult som har stora roller i filmen (Hoult har även med sig en av sina monumentala peruker).

Olof Wretling.

…Olof Wretling. För fans av ”Mammas nya kille”, ”Klungan” och inte minst hans hyllade vinterprat i P1 visar SVT scenföreställningen ”Diagnoserna i mitt liv” i morgon kväll. Om en uppväxt fylld av spring i benen, dyslexi, panikångest och livlig fantasi. Väj hellre den än Erik Haag och Lotta Lundgrens bleka ”Bandet och jag” (premiär söndag på SVT) där Wretling spelar alkoholiserad popstjärna och kvinnotjusare.

