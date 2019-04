”Chambers” är ett Netflix-mysterium med för svag puls

TV-RECENSION Med nya mysteriet ”Chambers” försöker sig Netflix på den inte så välutforskade genren organdonationsskräck för unga vuxna. Med halvdött resultat.

ÖVERNATURLIGT MYSTERIUM/SKRÄCK Netflix försöker sig på den inte så välutforskade genren organdonationsskräck för unga vuxna med "Chambers". Ett övernaturligt mysterium som har en och annan styrka – men betydligt fler svagheter.

Skådeplatsen, som tillsammans med det uppfriskande icke-vita perspektivet hör till seriens styrkor, är ett Arizona med dramatisk natur och stora kontraster. Mellan rik och fattig, new age-anhängare, arbetarklass och ursprungsbefolkning.

Sasha Yazzie (Sivan Alyra Rose) är en 17-årig navajotjej som har vuxit upp med sin farbror ”Big Frank” (Marcus LaVoi), relativt frånkopplad från sitt folks traditioner. En kväll får hon en hjärtattack och är nära döden – men hon räddas av ett donatorhjärta från en avliden jämnårig flicka.

Några månader senare, när Sasha håller på att repa sig, tar den döda flickans välbärgade, nyandliga och lite obehagliga föräldrar Nancy och Ben Lefevre – spelade av Uma Thurman och Tony Goldwyn – kontakt med henne. De har startat ett stipendium i sin dotter Beckys namn, och vill nu att Sasha ska få det, och börja på den elitskola i fina Crystal Valley där Becky gick, och där hennes tvillingbror Eliott (Nicholas Galitzine) fortfarande går.

Och det är nu mystiken tätnar. För samtidigt som Beckys vänner och familj ger osynkade bilder av vem Becky egentligen var och hur hon egentligen dog, börjar Sasha absorbera Beckys syner, minnen, trauman och onda impulser, tills gränsen mellan henne och Becky mer eller mindre helt har suddats ut.

Det är ett inte så tokigt utgångsläge för ett mysterium, men tyvärr blir "Chambers" allt sämre ju djupare det grävs i det, och när sanningen väl uppdagas har stämningen för länge sedan gått från kuslig till fånig. Och den allra sämsta idén av många dåliga idéer som serien får längs vägen, är att börja trycka in foton av Becky (Lilliya Reid) i scen efter scen, som för att etablera något sorts trollbindande Laura Palmer-skimmer över henne.

Det är på tok för stora skor att dra på sig, för en visuellt vacker men långrandig och intellektuellt svag skräckbagatell som "Chambers".



”Chambers” har premiär på Netflix den 26 april.

Se det här i stället: Netflix gör kombinationen tonåringar och det övernaturliga bättre i "Chilling adventures of Sabrina". Nya avsnitt kom i början av april.



Visste du att... Uma Thurman inte bara har varit nominerad till en Oscar (för "Pulp fiction") utan även till ett gäng mindre smickrande Razzie Awards (för "Hämnarna", "Batman & Robin" och "Even cowgirls get the blues")?



Just nu... väntar vi på att få se Uma Thurmans och Ethan Hawkes dotter Maya Hawke i säsong tre av "Stranger things", som har premiär på Netflix den 4 juli.

