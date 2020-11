Kvalitetsvåld och familjedrama i häftig förening

Gangsterserien ”Gangs of London” är inte för den blödiga

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 06 november 2020 kl. 09.40

Foto: TV4/C More. ”Gangs of London”.

TV-RECENSION Avancerat våld i kombination med sårigt familjedrama, shakespeareansk maktkamp och invecklade gangsterintriger. ”Gangs of London” är en vild åktur.

++++

Gangs of London

C More

Säsong 1

Av Gareth Evans och Matt Flannery, med bl a Joe Cole, Michelle Fairley, Colm Meaney, Sope Dirisu, Brian Vernel, Lucian Msamati, Narges Rashidi, Mark Lewis Jones.



GANGSTERACTION Årets våldsammaste serie. Och även en av de bättre. Gareth Evans, mest känd för sina ”The raid”-filmer” har, tillsammans med Matt Flannery, skapat en annorlunda, komplex och häftig brittisk gangsterserie, som inte är för de blödiga.

Tonen sätts redan i inledningsscenen, där en bönande man eldas upp, hängande i sina fötter högt över London.

Anledningen, får vi snart veta, är att Sean Wallace (Joe Cole från ”Peaky Blinders”) är ute efter huvuden på fat. Hans pappa Finn (Colm Meaney) – stadens mäktigaste boss – har skjutits till döds, och nu råder anarki i den undre världen.

Ett maktvakuum har uppstått, gamla överenskommelser gäller inte längre, allianser bryts och lojaliteter testas ständigt, och medan Sean stirrar sig blind på hämnd, gör diverse olika kriminella fraktioner framstötar, samtidigt som hans egen familj håller på att falla sönder.

I centrum för ”Gangs of London” står alltså familjen Wallace. Sean, hans mamma Marian (spelad av ”Game of thrones”-stjärnan Michelle Fairley), hans yngre, heroinberoende bror Billy (Brian Vernel) och hans syster Jacqueline (Valene Kane); en gravid läkare som gör sitt bästa för att distansera sig från sin familj. Samt Finns consigliere/högra hand Ed Dumani (Lucian Msamati) och hans barn.

Men seriens hjärta är snarare Elliot Finch (Sope Dirisu). En hantlangare på låg nivå som visar framfötterna efter Finns död och har en tendens att hamna i ultravåld så snart han kliver utanför dörren – och dessutom har en riskabel hemlighet.

Lägg till kurder, albaner, pakistanier, nigerianer, en grupp walesiska resande som lever i miljöer som tagna ur ”Snatch”, skoningslösa danskar, ett par poliser, samt diverse hejdukar och några andra lösa spelare, så har du en rätt invecklad historia.

Men den är väl värd att följa.

Tänk ”Succession” med vapen, tortyr och knäckta ben. En dysfunktionell familjesaga med tonvikt på relationerna mellan fäder och söner, en studie i gangstermentalitet – och en uppvisning i våld som konstform.

En andra säsong är beställd.



”Gangs of London” har premiär på C More den 10 november, och visas sedan även i TV4 med start den 24 november.

