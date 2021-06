Häftig stadsskildring, prima polisdrama och essentiell pophistoria

helskärm ”Blindspotting”, ”Bosch”, ”This is pop”. Foto: Starz/Amazon/CTV.

VECKANS STREAMINGTIPS ”Blindspotting” på C More är piggare än det mesta just nu. Snuteleganten ”Bosch” avslutar starkt. Och ”This is pop” på Netflix, som bland annat avhandlar det svenska popundret, är ett måste för musikdokumentärälskare.

Blindspotting



2018 kom filmen ”Blindspotting”, av och med Rafael Casal och Daveed Diggs, om en komplicerad vänskap mellan en svart och en vit man i ett allt mer gentrifierat Oakland. Nu fortsätter duon sin historia i den här tv-serien, fast med fokus på Jasmine Cephas Jones rollfigur Ashley, som kämpar för att hålla sig själv och sin son flytande i en kaotisk tillvaro efter att hennes man plötsligt åkt in i finkan. En annorlunda och väldigt pigg blandning av socialt och politiskt kommenterande drama, musikalnummer, monologer och humor – med en suverän Helen Hunt i en extremt frisinnad svärmorsroll.

C More. Premiär den 30 juni

Bosch



Polisdrama när det är som nästan allra, allra bäst. Amazons hårdkokta, noir-stiliga ”Bosch” – baserad på Michael Connellys böcker om den härdade Los Angeles-snuten Harry Bosch och exekutivt producerad av bland andra svenske Henrik Bastin – har varit en tystlåten elegant hela vägen sedan starten 2014, och rundar nu av med en mycket stark sjunde säsong, som tar avstamp i en mordbrand. Den högklassiga fyran Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino och Lance Reddick levererar i varje scen, och runt hörnet lär en spinoff vänta, för den som vill ha mer.

HBO Nordic

This is pop



Tidigare i veckan meddelade SVT att de till hösten följer upp sina uppskattade musikdokumentärserier ”Den svenska dansbandshistorien” och ”Det svenska popundret” med nya ”Den svenska hiphopens pionjärer”. I väntan på det; låt mig rekommendera den här kanadensiska serien, som nyligen landade på Netflix och bjuder på underhållande popfolkbildning utifrån åtta teman. ”The Boyz II Men effect” inleder med 44 minuter om hur ett stilbildande band från Philadelphia startade – och senare strök med i – pojkbandsvågen. Sedan följer, bland annat, ett väldigt roligt avsnitt om britpopen och bataljen mellan Oasis och Blur – samt en hel episod vigd åt just det svenska popundret. Eller ”Stockholmssyndromet”, som det kallas här.

Netflix

