Stellan Skarsgård om ”Star wars”-rollen

”Manus innehåller inte så himla mycket vita plastgubbar som springer omkring och skjuter”

Publicerad: 15 oktober 2020 kl. 09.31

Uppdaterad: 15 oktober 2020 kl. 15.01

Foto: Claudio Bresciani / TT Stellan Skarsgård är redo att ge sig in i "Star wars"-världen.

Stellan Skarsgård har varit svårövertalad vad gäller ”Star wars”-världen. Men nu är det dags – snart startar inspelningen av en ny tv-serie för Disney Plus, där den svenske skådespelaren har en av rollerna.

För ett tiotal år sedan tackade Stellan Skarsgård nej till en roll i en "Star wars"-film.

– De var intresserade av mig, men jag var inte intresserad. Det var en tråkig roll, även om den skulle bli större i nästa film. Jag minns inte ens vilken film det var, säger han till TT.

Spelar in i London

Men nu är det dags för honom att bege sig in i "Star wars"-världen. Häromdagen var han i London för att prova kläder och peruk och om fyra veckor åker han tillbaka till den engelska huvudstaden för att börja spela in en ännu odöpt tv-serie som ska visas i Disney Plus.

Som alltid när det gäller "Star wars" är det mesta ännu hemligt, men Skarsgård törs lyfta lite på förlåten.

– Manuset är skrivet av Tony Gilroy, som skrev ”Rogue one”, som är den bästa filmen i serien. Det är ett väldigt bra manus, och det innehåller inte så himla mycket vita plastgubbar som springer omkring och skjuter.

– I stället får man se hur det ser ut i folks bostäder och på arbetsplatser, och det är ju inte så vanligt i ”Star wars”.

Utspelas före ”Rogue one”

Foto: Walt Disney Co Diego Luna och Felicity Jones i ”Rogue one”.

Huvudrollen i den nya serien spelas av Diego Luna, vars karaktär omkom i ”Rogue one”. Följaktligen utspelas den nya serien före den filmen.

– Det är svårt ibland att hålla isär alla "Star wars"-universum, konstaterar Skarsgård.

TT: Och vad kan du säga om den roll du ska spela?

– Hmm, det är rätt hemligt. Det jag kan säga är att det är en intressant och motsägelsefull roll.

Möjligt är att det kommer att bli "Star wars" i många år framöver för Stellan Skarsgård.

– Vi skriver ju alltid på en option för möjligheten att det kommer att bli ytterligare två säsonger.

