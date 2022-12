Tio serier det pratades för lite om 2022

Ni hörde garanterat om ”House of the dragon”, ”The White Lotus”, ”Stranger things”, ”Clark”, ”Monster: The Jeffrey Dahmer story”, ”Pam & Tommy” och ”Snabba cash”.

Men många pärlor nådde aldrig riktigt igenom bruset i år.

Här är tio serier som förtjänar en sista minuten-titt.

helskärm ”Likea”.

Likea



”Clark”, ”Vi i villa” och ”Nattryttarna” var bra. Men den här vassa humorn om den ängsliga influencervärlden, av och med Vera Herngren och Felicia Danielsson, var årets mest underhållande svenska serie. Om hur en ung journalist utan jobb tvingas bli ”koordinator” åt sin självupptagna kompis. (C More)

helskärm ”Our flag means death”.

Our flag means death



Tänk “What we do in the shadows” till havs, med pirater i stället för vampyrer. I David Jenkins löst verklighetsbaserade 1700-talskomedi spelar Rhys Darby den naiva aristokraten Stede Bonnet, som har sadlat om till ”gentlemanna-pirat” och gett sig ut på djupt vatten. Roligt, rart – och romantiskt. (HBO Max)

helskärm ”Somebody somewhere”.

Somebody somewhere



Bridgett Everett är enastående i den här dramakomedin om en 40-plussare som har flyttat hem till sin småstad i Kansas, där hon sörjer sin döda syster och bara försöker få dagarna att gå. Tills hon börjar hitta sina människor och sitt sammanhang. Varmt och bitterljuvt om allt och inget, kraften i mänskliga relationer, och skillnaden mellan att flytta hem och att hitta hem. (HBO Max)

helskärm ”Industry”.

Industry



Man såg det inte riktigt komma vid premiären, men i sin andra säsong växlade det här dramat om smarta människor som beter sig allmänt tvivelaktigt på en av Londons hetaste investmentbanker verkligen upp. Sex, droger, ambitioner och hård jargong i en bransch som ter sig tygellös. (HBO Max)

helskärm ”Bad sisters”.

Bad sisters



Man brukar kunna lita på Sharon Horgan, och den här irländska mixen av mordmysterium, hämndfantasi och svart fars var inget undantag. Fem tajt sammansvetsade systrar, en oerhört svinig, död make (Claes Bang) – och en livförsäkring. Vad hände egentligen? En tittfest, regisserad av bland andra Josephine Bornebusch. (Apple TV+)

helskärm ”Tokyo vice”.

Tokyo vice



Inte årets alltigenom bästa kriminaldrama, men absolut ett av de mest stämningsfulla och förförande. Ett stycke neo-noir från Tokyos undre värld 1999, där yakuzan regerar och en ung amerikansk journalist (Ansel Elgort) försöker lära sig att navigera i en komplex kultur. Med en dynamit-pilot av Michael Mann, och Ken Watanabe i högform som rutinerad polis. (HBO Max)

helskärm ”Abbott Elementary”.

Abbott Elementary



Streamingtjänster och kabelkanaler ligger bakom de flesta hyllade amerikanska serier i dag. Men ABC har fått till en riktig hit med den här humoristiska, fejkdokumentära kritiken av skolsystemet, som var nominerad till sju Emmys i höstas, och vann tre. Av och med Quinta Brunson, om de stackars lärarna, och den fullkomligt hopplösa rektorn, på en underfinansierad skola i Philadelphia. (Disney+)

helskärm ”Anne”.

Anne



Verklighetsbaserat och smärtsamt i fyra delar, om Hillsborougholyckan 1989, då 97 människor omkom under en fotbollsmatch, och dess efterspel. Med en blytung insats av Maxine Peake som Anne Williams, som förlorade sin 15-årige son och sedan kämpade för att skipa rättvisa i resten av sitt liv. (Britbox/C More)

helskärm ”The righteous Gemstones”.

The righteous Gemstones



Danny McBrides tredje HBO-komedi, efter ”Eastbound & down” och ”Vice principals”, handlar om en dysfunktionell familj med giriga, hycklande och stenrika tv-evangelister i djupa södern. I år kom den tillbaka efter en lång covid-paus, med en andra säsong som var både galen, vulgär och empatisk. (HBO Max)

helskärm ”The afterparty”.

The afterparty



Ett komiskt mordmysterium med ett riktigt panggäng (Tiffany Haddish, Ilana Glazer, Sam Richardson, Dave Franco, bland andra). En gammal high school-klass har haft återförening, och på efterfesten knuffas en av deltagarna mot sin död. När förhören börjar har alla inte bara sina egna versioner av vad som hände, utan också sin egen berättarstil. Ett avsnitt är animerat, ett annat en musikal, en tredje en psykologisk thriller, och så vidare. Innovativt och väldigt roligt. (Apple TV+)

