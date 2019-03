Veckans streamingtips + FÖLJ

Listig omstart, höggravid humor och Patricia Arquette som skräckmorsa

Foto: Showtime/Netflix/Hulu.

avKarolina Fjellborg

TV 21 mars 2019 11:53

VECKANS STREAMINGTIPS ”Billions”, ”Amy Schumer: Growing” och ”The act”.

Billions



Att se på det storvulna, skamlösa, stygga och smarta storfinansdramat "Billions" är alltid en fest, men lite extra festligt är det nu, då serien går in på sin fjärde säsong med samma sköna stil som vanligt – men ändå helt nya spelregler. De svurna fienderna Chuck Rhoades (Paul Giamatti) och Bobby Axelrod (Damian Lewis), vars maktkamp har utgjort seriens kärna i tre säsonger, har begravit stridsyxan och bildat en sorts djävulsk allians för att i stället utnyttja varandras styrkor, och rikta sina aggressioner och sina hämndbegär mot nya mål. En genial omstart som bäddar för en listig och oemotståndlig radda avsnitt.

HBO Nordic. Nya avsnitt på måndagar



Amy Schumer: Growing



Plumpa, orädda och vassa Amy Schumer är tillbaka med en ny ståuppspecial, och även om "Growing" kanske inte är det bästa hon har gjort, är föreställningen på sina håll väldigt rolig, och absolut värd en timme av din tid. Schumer följer i Ali Wongs fotspår, och går upp på scenen höggravid, och mycket av humorn kretsar också kring att vara gravid och allt som kommer med det. Den som har varit gravid, och inte automatiskt förvandlades till en genompräktig ängel, kommer att skratta igenkännande. Andra tacksamma teman är hennes man, som har asperger, menskoppar, överåriga brudtärnor, dickpics och, såklart, sex.

Netflix

The act



Inte långt efter att ha varit fantastiskt bra i verklighetsbaserade "Escape at Dannemora", har Patricia Arquette gått vidare till att vara mycket bra i verklighetsbaserade "The act". En ny serie från Hulu som lanseras som en true crime-antologi, vars första säsong handlar om det bisarra fallet med Münchhausen by proxy-mamman Dee Dee Blanchard (Arquette), som 2015 mördades av sin dotter Gypsy Rose Blanchards (Joey King) pojkvän. Historien, som även skildras i dokumentären "Mommy dead and dearest" (HBO Nordic), är riktigt hemsk och fullkomligt vansinnig, och första avsnittet av "The act" lovar gott. True crime, en skräckmamma och avancerat svindleri i skev, fascinerande förening.

HBO Nordic. Premiär i dag

