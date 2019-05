”Fleabag” är ett excentriskt och sårigt mästerverk

Phoebe Waller-Bridges unika röst gör det värt att skaffa ytterligare en streamingtjänst

Foto: BBC/Amazon Magnifikt mästerverk. Gripande och roliga ”Fleabag” är aktuell med andra och sista säsongen på Amazon prime video.

Det finns tv-serier som är bra – och så finns ”Fleabag”. Ett roligt, sårigt och excentriskt litet mästerverk.

Egentligen finns bara ett problem med ”Fleabag”, åtminstone här i Sverige. Den tvingar oss nämligen att på allvar bry oss om streamingtjänsten Amazon prime video.

Även om det var mycket snack om jätten Amazons satsning innan tjänsten lanserades, har den sedan dess hamnat i skymundan av både Netflix och HBO Nordic, som inte minst varit bättre på att vårda sina egna serier. Stora amerikanska Amazon-succéer som ”Transparent” och ”Bosch” hamnade länge först hos andra streamingtjänster i Sverige.

De har visserligen varit ensamma om prisbelönta komediserien ”The marvelous Mrs Maisel” och dystopin ”The man in the high castle”, men vem har lust och råd att köpa ett abonnemang enbart för dem?

På senare år har dock allt fler nya tv-serier dykt upp som verkligen inte bör missas, från strålande rysar­serien ”The Terror” och udda komedin ”Forever” till ”Mad men”-skaparen Matthew Weiners ”The Romanoffs” och thrillern ”Homecoming” med Julia Roberts.

Och så ”Fleabag” då, ”Killing Eve”-skaparen Phoebe Waller-Bridges mästerverk, vars andra och tyvärr sista säsong sänts på brittiska BBC under våren.



Waller-Bridge spelar själv huvudpersonen Fleabag (slang för smutsig/obehaglig person), en ensam ung kvinna i London med en knepig familj, ett sexberoende och ett marsvins-kafé att ta hand om. Om första delen skildrade Fleabags uppdämda ilska och sorg, går andra säsongen vidare i hennes kamp för att må bättre.

Foto: BBC/Amazon Andrew Scott som prällen.

Hennes lösning på problemen, att distansera sig från familjen och männen, blir allt svårare att upprätthålla när pappan (Bill Paterson) ska gifta sig med hennes gudmor, en självupptagen konstnär fantastiskt spelad av Olivia Colman. Dessutom visar sig den katolske präst (Andrew Scott) som ska viga dem vara livsfarligt sexig.



Första avsnittets förlovningsmiddag är briljant skriven och framförd tv-perfektion. Pappans konflikt­rädda tal, gudmoderns härskartekniker, systerns (Sian Clifford) hårt behärskade ångest och sliskige svågern Martin (Brett Gelman) som hjälpligt håller upp fasaden inför prästen, innan den totalt och magnifikt kollapsar.

I Noréndramat som uppstår finner Flea­bag och snygg-prästen varandra. Andrew Scott (känd som Moriarty i tv-serien ”Sherlock”) spelar honom nervigt, frispråkigt och fumligt – han skriver putslustiga restaurang­recensioner i församlingens tidning och gömmer gin & tonic-­burkar i sakristian.

Allt med honom är egentligen perfekt för Fleabag, förutom att han är just präst, tror på Gud och lever i celibat.



I Phoebe Waller-Bridges händer blir det farsartade upplägget trovärdigt, nyansrikt och djupt gripande. Det lite trötta greppet att låta sin huvudperson bryta den fjärde väggen och tala rakt in i kameran, till oss tittare, leker hon med på ett alldeles strålande sätt.

I en värld av röster som vill göra sig hörda känns hennes helt unik. Och den är definitivt värd det extra streaming-besväret.

Whitney Houston.

Veckans...

... dokumentär. I den kamp om tittare som pågår mellan olika streamingtjänster satsar TV4 Play/C More just nu hårt på ”Whitney”, en rätt spekulativ men gripande dokumentär om superstjärnan som dog 2012. Den skildrar Houstons liv från en extremt kravfylld och kontrollerad barndom, till kändisskap, missbruk och olycka.



”Tuca and Bertie”.

... komedi. ”Tuca & Bertie” (Netflix) är en charmig, flummig och fantasifull animerad serie om kvinnlig vänskap, i liknande anda som ”BoJack Horseman” (skaparen Lisa Hanawalt har även varit med och gjort den). Tuca (Tiffany Haddish) tvingas flytta ut ur lägenheten hon delat med Bertie (Ali Wong) när dennes pojkvän Speckle (Steven Yeun) flyttar in. Och visst ja, de är alla fågelmänniskor (en tukan och två sångfåglar).



”Vägen till brexit”.

... politik. På söndag är det val till EU-parlamentet med valvakor, debatter, utspel och hela tjottaballongen. För en djupare inblick i EU-samarbetet kan jag verkligen rekommendera den brittiska dokumentärserien ”Vägen till brexit” (SVT Play) som skildrar spelet bakom Storbritanniens folkomröstning om utträde ur unionen och belgiska ”Bye bye Britain!” (SVT Play) där vi får följa EU:s chefsförhandlare Michel Barnier fram till att Theresa Mays avtal röstades ned av parlamentet första gången för bara några månader sedan.



... ”Game of thrones”-baksmälla. Det är deppigt nu, när allt är över för Tyrion, Jon, Arya, Sansa och lökriddaren Ser Davos. På måndag har dokumentären ”Game of ­thrones: The last watch” (HBO Nordic) premiär, där vi får följa med på inspelningen av sista säsongen. Ungefär samtidigt släpper vår podcast ”Tronspelet” sitt absolut sista avsnitt. Greppa näsdukarna.

