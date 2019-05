En tänkande tonårsserie med ”Flugornas herre”-vibbar

Foto: Seacia Pavao/Netflix. ”The society”.

avKarolina Fjellborg

TV 9 maj 2019 11:29

TV-RECENSION Teman från favoriter som ”Flugornas herre” och ”Lost” ger finess åt Netflix nya unga serie ”The society”.

+++

The society

Netflix

Säsong 1

Av Christopher Keyser, med bl a Kathryn Newton, Alex Fitzalan, Rachel Keller, Jacques Colimon, Kristine Froseth och Gideon Adlon.

DRAMAMYSTERIUM Vad får man om man kör gåtfulla "Lost" och "The leftovers" i en mixer tillsammans med klassikern "Flugornas herre" och en tonårsserie som, säg, "Ensamma hemma"?

Jo, man får "The society"; ett nytt Netflixmysterium signerat Christopher Keyser, som är mest känd som en av skaparna bakom just 90-talshiten "Ensamma hemma".

Serien utspelar sig i den välmående lilla New England-staden West Ham, där en oförklarlig, stark och obehaglig lukt har börjat plåga invånarna. I väntan på en ordentlig utredning av problemet, skickas ett par busslaster med high school-studenter i väg på en campingresa – men på grund av en avstängd väg körs de tillbaka hem bara några timmar senare. Till en helt folktom stad.

Har deras föräldrar och alla andra gått upp i rök? Eller är det de själva som befinner sig i ett alternativt West Ham?

Det enda de vet säkert är att de är helt avskurna från omvärlden – i både digital och fysisk bemärkelse – och att de nu måste organisera sitt eget samhälle, för att överleva, förhindra total anarki, och med tiden kanske hitta en väg ut och kunna återförenas med sina familjer.

De ska komma överens om ledarskap, arbetsfördelning, lagar och regler, lösa medicinska akutsituationer och annalkande matbrist, och samtidigt nysta i gåtan kring vad som egentligen har hänt med dem och deras stad. Kärlek och konflikter uppstår. Brott begås och straff utmäts.

I det stora rollgalleriet finns bland andra viktigpettern Cassandra (Rachel Keller) och lillasystern Allie (Kathryn Newton) som har levt sitt liv i skuggan av henne, den privilegierade och populäre Harry (Alex Fitzalan), killen från sämre sociala förhållanden (Jacques Colimon) och bröderna Sam (Sean Berdy) och Campbell (Toby Wallace), varav den förstnämnde är döv och gay, och den andre troligtvis psykopat.

"The society" tar tid på sig att komma i gång och skulle må bra av lite mer drag – men utvecklas ändå efterhand till en hyggligt intressant historia med filosofiska ambitioner. En serie som egentligen inte ägnar speciellt mycket tid åt den övernaturliga krok den först hakar fast en med, utan snarare gräver bland politiska, sociala och ideologiska frågor.

Inte så pjåkigt.



”The society” har premiär på NetfliX den 10 maj.

Se det här också: "Störst av allt" och "Sex education" – Netflix klart bästa serier med tonårigt fokus.



Visste du att... Kathryn Newton även är aktuell i "Big little lies", där hon spelar Reese Witherspoons rollfigurs dotter? Säsong två börjar visas på HBO Nordic den 10 juni.



Just nu... väntar alla mysterieknarkare på säsong två av den tyska höjdaren "Dark", som kommer till Netflix den 21 juni.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Se första trailern för HBO:s ”Watchmen”

LÄS OCKSÅ ”Chernobyl” är en stenhård käftsmäll till serie

9 maj 2019 11:29