Julens bästa streaming: 15 heta serietips

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”Folk med ångest”, ”Emily in Paris” och ”En kunglig affär”.

Ledig tid över jul och nyår?

Här är 15 färska tv-serier värda att hålla ögonen på.

helskärm ”Landscapers”.

Landscapers



Originell och hyllad miniserie som blandar true crime-drama med svart komedi. Om hur det extremt ordinära paret Susan (Olivia Colman) och Christopher Edwards (David Thewlis) blir föremål för en polisutredning – 15 år efter att de mördade Susans föräldrar och grävde ner dem i trädgården.

HBO Max, 8 december.

helskärm ”And just like that...”.

And just like that…



Tre av fyra stjärnor från HBO-klassikern ”Sex and the city” (1998–2004) har återträff i det nya kapitlet ”And just like that…”. Om sexlivet i stan som 50-plussare, får man anta. (Sarah Jessica Parker, Kristin Davis och Cynthia Nixon är alltså med – men inte Kim Cattrall.)

HBO Max, 9 december.

helskärm ”Världarnas krig”.

Världarnas krig



(Ännu en) adaptation av HG Wells sci-fi-roman ”The war of the worlds” från 1898. Den här består av tre delar och utspelar sig i edvardianska England. I centrum står Eleanor Tomlinson och Rafe Spall som ett förälskat, men ogift, par, som länge har varit drabbade av samhällets fördomar men nu får det betydligt värre när rymdvarelserna invaderar.

SVT, 10 december.

helskärm ”Kvarteret Skatan”.

Kvarteret Skatan



Gänget David Batra, Anna Blomberg, Johan Glans, Rachel Mohlin och Vanna Rosenberg firar att förortskvarteret Skatan fyller 20 år (dock bara 18 år efter att humorserien hade premiär i SVT…) Två avsnitt, med figurer som Kåta Gun och kollegorna, tillika ärkefienderna, Tord och Paul.

SVT, 11 december.

helskärm ”Hacks”.

Hacks



Jean Smart är suverän i den här dramakomedin om en legendarisk och extremt rutinerad men lite trött ståupp-diva i Las Vegas som blir hopparad med en ung komediförfattare (Hannah Einbinder) för att få nya, fräscha skämt. Den här första säsongen belönades med tre Emmys i höstas (för manus, regi och bästa kvinnliga huvudroll i en komedi) och en andra säsong är på gång.

HBO Max, 15 december.

helskärm ”Antidisturbios”.

Antidisturbios



En rosad och prisad spansk snutthriller i sex delar. Om en grupp kravallpoliser och den internutredare som har dem under luppen efter att en afrikansk invandrare dött under en våldsam vräkning.

Disney+, 15 december.

helskärm ”Station eleven”.

Station eleven



En postapokalyptisk pandemiserie, som utspelar sig i en värld där en mystisk influensa har slagit ut en stor del av befolkningen och lett till civilisationens kollaps. Efter Emily St John Mandels bok från 2014, med bland andra Mackenzie Davis, Himesh Patel och Gael García Bernal.

HBO Max, 17 december.

helskärm ”The witcher”.

The witcher



Nu kommer en andra omgång av Netflix kitschiga fantasy efter Andrzej Sapkowskis ”Sagan om häxkarlen”-böcker. Ny på rollistan är den norska ”Game of thrones”-stjärnan Kristofer Hivju, som spelar en aristokrat som har fått en förbannelse över sig och blivit förvandlad till ett monster.

Netflix, 17 december.

helskärm ”Emily in Paris”.

Emily in Paris



”Sex and the city”-skaparen Darren Stars ”Emily in Paris” var inte bara en av förra årets mest utskällda och irriterande serier, utan även en av de mest sedda. Och nu är Lily Collins snart tillbaka som Emily Cooper; amerikanskan som jonglerar karriär, kärlek och hejdlösa klichéer i Paris.

Netflix, 22 december.

helskärm ”The wonder years”.

The wonder years



En reboot av den gamla favoriten ”En härlig tid” (1988-1993). Den här nya serien handlar om Dean Williams (Elisha Williams), som växer upp som en del av den afroamerikanska medelklassfamiljen Williams i det sena 60-talets Montgomery, Alabama. Don Cheadle gör rösten till den vuxne Dean, som fungerar som seriens berättare.

Disney+, 22 december.

helskärm ”En kunglig affär”.

En kunglig affär



Sverrir Gudnason och Staffan Göthe gör huvudrollerna i årets stora juldrama i SVT. Om den hemliga relationen mellan källarmästaren Kurt Haijby och kung Gustaf V, som resulterade i den så kallade Haijbyaffären. Fyra delar.

SVT, 23 december.

helskärm ”Ligga”.

Ligga



Dramakomedi med den norska ”Skam”-stjärnan Ulrikke Falch som en 24-årig tjej som har blivit dumpad av sin flickvän och nu ger sig ut på Tinder för att försöka ”ligga sig lycklig”, på inrådan av sin bästa kompis (Clara Henry). Amy Deasismont, Dilan Apak, Ulla Skoog och Evelyn Mok finns också på rollistan.

Discovery+, 25 december.

helskärm ”Wisting”.

Wisting



En ny säsong av Viaplays norska kriminalare efter Jørn Lier Horsts böcker om polisen William Wisting (Sven Nordin) i Larvik. De fyra första avsnitten av den andra säsongen är baserade på ”Illvilja”, och de avslutande fyra bygger på ”Nattmannen”.

Viaplay, 26 december.

helskärm ”Folk med ångest”.

Folk med ångest



En ny svensk Netflix-serie. En dramakomedi som är baserad på Fredrik Backmans bok med samma namn, och regisserad av Felix Herngren. Ett misslyckat bankrån slutar med ett gisslandrama under en lägenhetsvisning, och två dysfunktionella poliser, som även råkar vara far och son, hamnar i en pusseldeckare där samtliga i gisslan ger sina egna, motstridiga versioner av vad som egentligen hände. På rollistan finns bland andra Alfred Svensson, Dan Ekborg, Leif Andrée, Marika Lagercrantz, Anna Granath och Per Andersson.

Netflix, 29 december.

helskärm ”The book of Boba Fett”.

The Book of Boba Fett



En spinoff till ”The mandalorian”, med nyzeeländaren Temuera Morrison som prisjägaren Boba Fett och Ming-Na Wen som hans vapendragare Fennec Shand. Bland regissörerna finns Robert Rodriguez och Jon Favreau – och för ledmotivet står svenske Ludwig Göransson.

Disney+, 29 december.

