Fincher bekräftar: ”Mindhunter” läggs ned

Av: TT

Publicerad: 23 oktober 2020 kl. 21.45

Uppdaterad: 23 oktober 2020 kl. 22.15

Foto: Patrick Harbron/Netflix ”Mindhunter”.

Den skulle bara ta en längre paus.

Men nu bekräftar regissören David Fincher, 58, att han inte tänker göra en tredje säsong av “Mindhunter”.

Dramaserien där FBI-agenter försöker komma under huden på seriemördare har släppts i två säsonger på Netflix. Tidigare i år meddelade strömningstjänsten att alla skådespelare hade lösts från sina kontrakt på en tredje säsong.

– Vi levde med serien i nästan tre år, under sex till sju månader per år. Det var en 90-timmars arbetsvecka och absorberade allting i ens liv. När jag var färdig med säsong två var jag utmattad och sade att jag inte visste om jag hade orken till ännu en säsong, säger Fincher i en intervju med Vulture.

Serien ska ha varit väldigt kostsam att spela in. Den utspelar sig under sent 1970-tal, är baserad på verkliga händelser och i huvudrollerna syns Jonathan Groff, Holt McCallany och Anna Torv. Bland de seriemördare som skildrades i serien fanns Ed Kemper (som har suttit inlåst i en cell i Kalifornien i snart 50 år), skofetischisten Jerry Brudos som mördade flera kvinnor på 1960-talet och Dennis Rader som dömdes 2005 för mord på tio kvinnor.

David Fincher är mest känd för “Seven”, “Fight club” och “Gone girl”. I december är han aktuell med en ny film på Netflix, Hollywoodskildringen “Mank” med Gary Oldman i huvudrollen.

