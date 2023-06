Mejla Karolina Fjellborg

En hård brittisk dubbelsmocka i världsklass

SVT inleder kriminalsommaren med två riktiga knakelibrak-serier

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Sorglig true crime om en nästan kriminellt inkompetent polisutredning i ”Morden i Barking”. Och en sen men mäktig final på Sally Wainwrights mästerliga elände ”Happy Valley”.

SVT inleder kriminalsommaren med en hård brittisk dubbelsmocka i världsklass.

Tidigare i veckan meddelade SVT att de har beslutat att inte sända en enda brittisk kriminalserie den här sommaren.

Eller nej, det gjorde de inte.

Engelska tv-mord är en lika folklig och given del av den svenska sommaren som myggbett, jordgubbar och påbudet att alla måltider bör intas utomhus – även om servetterna blåser bort, alla runt bordet fryser som hundar och misstänkt mörka moln har tornat upp sig på horisonten.

helskärm ”Morden i Midsomer” säsong 23.



Strax efter midsommar kommer därför mysdeckarna, en efter en som brev på posten. ”Morden i Midsomer”. ”Kustpärlans mysterier”. ”Grantchester”. ”Ett fall för Vera”.

Men, sommarens allra bästa brittiska kriminalserier bränner SVT faktiskt av redan nu, före den stora semesterkoman. Och de är inte mysiga.

Mer bäska droppar än te och skorpor.

Men de är verkligen prima vara.

helskärm Stephen Port (Stephen Merchant) i ”Morden i Barking”.



Först sorgliga ”Morden i Barking”, som är ett utmärkt exempel på hur true crime görs snyggt och med fingertoppskänsla, genom att visa respekt för offer och anhöriga och undvika att förse mördaren med någon förhärligande mystik. Och som dessutom blottlägger polisarbete så exceptionellt undermåligt – slött, fördomsfullt och stormande stenkorkat – att man som tittare knappt kan tro vad man faktiskt ser och hör.

Stephen Merchant, mest känd som rolig kille och parhäst till Ricky Gervais, spelar seriemördaren Stephen Port, som under åren 2014-2015 mördade fyra unga homosexuella män och blev känd som ”Grindr-mördaren”.

Men mest handlar serien (vars inhemska BBC-titel ”Four lives” är mer rättvisande än den internationella versionen ”The Barking murders”) om de unga människor som blev bestulna på sin framtid på ett fruktansvärt sätt. Och framför allt om de familjemedlemmar och vänner som stångade sig blodiga för att få poliserna att se de uppenbara sambanden mellan dödsfallen, och för att överhuvudtaget få dem att utreda dem som mord.

Vi talar stolpskott på en sådan onaturlig nivå att man undrar hur de ens lyckades hitta till stationen på morgnarna.

helskärm ”Happy Valley” är tillbaka med säsong 3.



Sedan ”Happy Valley”. Sally Wainwrights briljant skrivna, våldsamma och hyllade kriminaldrama, som utspelar sig i ett område i West Yorkshire som inte har fått sitt smeknamn för att det är så himla muntert där, utan på grund av mängden droger i cirkulation.

Sarah Lancashire gör en riktig ”en gång i livet-roll” som den luttrade polisen Catherine Cawood, som utöver all annan skit hon möter i tjänsten måste försöka hantera den i hennes liv ständiga närvaron av våldtäktsmannen, mördaren och fullblodspsykopaten Tommy Lee Royce (James Norton). Som är pappa till den pojke hon uppfostrar efter sin dotters självmord.

Nio år efter den första explosiva säsongen och sju år efter den andra, får vi äntligen upplösningen på historien.

Och jag kan bekräfta att det är gåshudsgaranti på den slutgiltiga uppgörelsen.

helskärm Catherine Cawood (Sarah Lancashire).

