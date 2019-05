Triss i nya Netflixfavoriter: Bundy, BDSM och mustig matfrossa

Foto: Netflix. Ted Bundy-filmen, ”Bonding” och ”Street food”.

avKarolina Fjellborg

TV 3 maj 2019 10:41

VECKANS STREAMINGTIPS Ted Bundy-filmen ”Extremely wicked, shockingly evil, and vile”, komedin ”Bonding” och matdokumentären ”Street food”.

Extremely wicked, shockingly evil, and vile



Efter Joe Berlingers dokumentärserie "Conversations with a killer: The Ted Bundy tapes" kommer nu mer om seriemördaren Ted Bundy till Netflix. "Extremely wicked, shockingly evil, and vile" – som också är signerad Berlinger – är en biografisk kriminalthriller där den ohyggliga historien om Bundy skildras ur hans flickvän Elizabeths (Lily Collins) perspektiv. Det är ett annorlunda och intressant angreppssätt, som gör att filmen skiljer sig från typiska seriemördarskildringar, och Zac Efron är verkligen fenomenal som Bundy, som strax före sin avrättning 1989 erkände över 30 mord – och tros vara ansvarig för ännu fler.

Netflix. Premiär i dag

Bonding



Den här nysläppta lilla kuriositeten handlar om psykologistudenten Tiffany (Zoe Levin), som extraknäcker som dominatrix under namnet Mistress May, och om hennes osäkre, homosexuelle barndomsvän Pete (Brendan Scannell), som drömmer om att bli ståuppkomiker men är i skriande behov av pengar och därför motvilligt tackar ja till att bli BDSM-assistent till Tiffany. Men oroa er inte för något sorts genant "Fifty shades"-pekoral. "Bonding", som är löst baserad på skaparen Rightor Doyles egna erfarenheter, innehåller visserligen sin beskärda del av piskor, latex, gyllene duschar och diverse märkliga fetischer, men allt är gjort med humor och stort hjärta.

Netflix

Street food



Bangkok i Thailand, Osaka i Japan, Delhi i Indien, Yogyakarta i Indonesien, Jiayi i Taiwan, Seoul i Sydkorea, Ho Chi Minh i Vietnam, Singapore och Cebu i Filippinerna. Det är städerna vars mustiga gatumatskultur skildras i den första säsongen av den här ljuvliga matserien från killarna bakom "Chef's table". De myllrande gatornas mest älskade kockhjältar berättar om sin matlagning och sina, bitvis tuffa, liv, och vi serveras riktigt med munvattnande matporr – men också ledsamma påminnelser om hur den här typen av gatuliv och kockkonst riskerar att falla offer för gentrifiering. Fler avsnitt, med fokus på fler delar av världen, skulle sitta fint.

Netflix

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ 15 heta tv-serier som kommer i maj

LÄS OCKSÅ Twistar och stingslig humor i udda Netflix-karamell