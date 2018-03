Peter Stormare + FÖLJ

Typecastad Peter Stormare och skakig flygplanshumor i ”LA to Vegas”

TV 16 mars 2018 08:00

TV-RECENSION Peter Stormare gör en av rollerna i sprillans nya ”LA to Vegas”. En flygplanskomedi som är svajig – men har sina förtjänster.



1 av 2 | Foto: Fox. ”LA to Vegas”.

++

LA to Vegas



Viaplay



Del 1-3

Av Lon Zimmet, med bl a Kim Matula, Dylan McDermott, Peter Stormare, Ed Weeks och Nathan Lee Graham.

KOMEDI Peter Stormares senaste amerikanska tv-gig, efter förra årets häftiga "American gods", är den här komediserien från Fox, om personalen och stammisarna på det fiktiva lågbudgetflygbolaget Jackpot Airlines helgflygningar mellan Los Angeles och Las Vegas.

Bland producenterna finns, förutom skaparen Lon Zimmet, de rutinerade parhästarna Adam McKay och Will Ferrell, samt "Modern family"-skaparen Steven Levitan.

Ändå är "LA to Vegas" en skakig resa. Helt oangenäm är den absolut inte – men den brottas med ojämn kvalitet på skämten, dålig rytmkänsla och för många repliker som dör i samma stund de lämnar skådespelarnas läppar, och bjuder på få nya ingångar vad gäller den vältrampade humormarken kring både påfrestande flygresor och Las Vegas sjaskighet.



Kim Matula har mest scentid som flygvärdinnan Ronnie, som är en klassisk sitcomtjej – snygg, blond och småstökig, med otur i kärlek och ett tröstlöst jobb. Nathan Lee Graham spelar hennes kollega Bernard, som också han är en klassisk typ; homosexuell popkulturnörd.

Bland stamgästerna finns strippan Nichole (Olivia Macklin), den brittiske ekonomiprofessorn Colin (Ed Weeks), som är Ronnies kärleksintresse, och Stormares Artem. En excentrisk och snacksalig rysk, tvångsmässig spelare, som slår vad om allt och inte har någon som helst känsla för gränser.

Det är en roll som Stormare – med tanke både på karaktärsdragen och på den slaviska brytningen – vid det här laget i princip lär kunna göra i sömnen. Och visst är han bra, även om manusförfattarna inte riktigt verka ha kommit på exakt vad de ska göra med hans rollfigur.



Men den verkliga anledningen till att kolla på "LA to Vegas" är Dylan McDermott, som efter att länge ha spelat rätt trista figurer i både mer och mindre lyckade dramaserier, är fantastiskt rolig som den självupptagne, hopplöse piloten Dave Pratman. En stilig, kaxig före detta alfaman som döljer sin ensamhet och osäkerhet bakom ett överdimensionerat självförtroende, de perfekta pilotbrillorna och en ovanligt lyckad mustasch.

Han förtjänar en karriärrenässans à la Rob Lowe.



”LA to Vegas” har premiär på Viaplay den 22 mars.





Se det här också: Lon Zimmet har tidigare jobbat med bland annat väldigt roliga "Unbreakable Kimmy Schmidt", som du hittar på Netflix.



Visste du att... Dylan McDermott var med i de två första säsongerna av skräckantologin "American horror story"? "Murder house" och "Asylum" finns på Netflix.



Just nu... är Will Ferrell på gång som Sherlock Holmes i "Holmes and Watson", som beräknas få premiär i slutet av året. John C. Reilly spelar Watson.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ ”The sinner” – ett slukande kriminalmysterium där frågan inte är vem utan varför

LÄS OCKSÅ Jessica Jones är tillbaka – heligt förbannad och helt rätt i tiden

16 mars 2018 08:00