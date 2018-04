Sacha Baron Cohen + FÖLJ

Sacha Baron Cohen gör tv-comeback som spion i Netflix-serie



Sacha Baron Cohen.

TV 12 april 2018 11:26

Sacha Baron Cohen är redo för sitt första rejäla tv-gig sedan hans stora genombrott i "Da Ali G show".

Nu är han nämligen klar för huvudrollen som spion i Netflix-serien "The spy".

I början av 2000-talet slog brittiska Sacha Baron Cohen igenom internationellt med "Da Ali G show", där han spelade tre olika typer av väldigt oortodoxa journalister – Ali G, Borat Sagdiyev och Brüno Gehard. Sedan spann han vidare på succén med filmerna "Ali G Indahouse", "Borat" och "Brüno".

Och nu är han på väg tillbaka till rutan, i ett helt annat sammanhang.

Han ska nämligen spela huvudrollen som spionen Eli Cohen i den sexdelade miniserien "The spy", från Gideon Raff – mannen som skapade den israeliska serien "Prisoners of war", som sedermera blev "Homeland" i amerikanska händer.

Eli Cohen var en israelisk spion som levde undercover som affärsman i Damaskus och infiltrerade Syriens regering och militär i början av 60-talet – tills han avslöjades, dömdes till döden och hängdes offentligt på Marjehtorget 1965.

"The spy" kommer alltså att visas på Netflix, men inget premiärdatum är satt ännu.

