Modern och spännande ”Jägarna” med färre stereotyper – men svagare personlighet

Foto: Foto: Pär Bäckstrand/C More. ”Jägarna”.

TV 14 november 2018 14:15

TV-RECENSION Kultiga ”Jägarna” har blivit tv-serie. En snygg och spännande sådan med en massiv Rolf Lassgård i huvudrollen – men utan originalets känsla.

Jägarna

C More

Säsong 1

Av Björn Carlström och Stefan Thunberg, med bl a Rolf Lassgård, Pelle Heikkilä, Johan Marenius Nordahl, Johannes Kuhnke, Sampo Sarkola, Ia Langhammer och Annika Nordin.

KRIMINALTHRILLER "Jägarna" är tillbaka, som tv-serie i sex delar. 22 år efter Kjell Sundvalls originalfilm, som blev en omedelbar svensk klassiker, och sju år efter uppföljaren "Jägarna 2".

Nu är det Jens Jonsson som regisserar och skådespelarensemblen är huvudsakligen ny – men hela bygget vilar förstås på den stabila grundbulten Rolf Lassgård, som är tillbaka i huvudrollen som den hemvändande polisen Erik Bäckström.

Den här gången har han flyttat hem till den norrbottniska vischan för gott, efter att ha blivit en paria bland sina kollegor i Stockholm. Polisbrickan är officiellt indragen och Erik har isolerat sig med bara sponken och hunden som sällskap i ett illa medfaret hus.

Men snuthjärnan börjar snart jobba igen.

Efter ett attentat riktat mot gruventreprenören och hela den döende bygdens eventuella frälsare Markus (Pelle Heikkilä) – förmodat utfört av en våldsam miljöaktivist – blir Erik nämligen engagerad som säkerhetsansvarig på gruvbolaget, för att stå för de efterforskningar och det skydd mot vidare hot som traktens poliser inte verkar klara av.

Men när en av Markus kollegor hittas död och polisen snabbt kategoriserar det hela som en smitningsolycka, börjar Erik ana ugglor i mossen, då det är något med Markus och hans bror Karls (Sampo Sarkola) utsagor som inte stämmer.

Erik börjar nysta i ärendet, till polischefen Sannas (Ia Langhammer) och hennes besticklige underlydande Richardssons (Johannes Kuhnke) stora förtret, och i kläm hamnar den unga polisaspiranten Peter (Johan Marenius Nordahl) – som jobbar tillsammans med Richardsson, står i ekonomisk beroendeställning till Markus och har familjeband till Karl, men också är Eriks brorson.

Lojaliteter testas, desperationen tilltar, och fler kroppar läggs på hög i härvan av hemligheter, girighet och korruption.



Nya "Jägarna" är med marginal sevärd, och en värdig fortsättning på filmerna, med genomgående starkt skådespel – framför allt av en massiv Lassgård, som är precis som man vill ha honom – vackra vildmarksmiljöer och ihållande spänning byggd på specifika landsbygdsdilemman. Som att alla är insyltade med alla, på gott och ont, och att en entreprenör eller ett företag som kan rädda bygden från total utarmning lätt får för mycket makt.

2018 års "Jägarna" är dock inte i 90-talsform – och den stora skillnaden är stämningen. Med undantag av några få lysande brutala scener är den här serien inte alls lika rå och otäck som originalfilmen. Där filmen var en sorts nordisk västern, en skildring av ett laglöst land där machomän med bössor och ingen som helst kontakt med sina känslor regerade, utspelar sig serien snarare i ett litet men ganska modernt samhälle där polisnärvaron ligger på vad som i dagsläget nog får anses vara en anmärkningsvärt hög nivå.

Även om de lokala poliserna är allmänt hopplösa – vilket blir mer och mer tröttsamt, och mindre och mindre trovärdigt, för varje avsnitt.

Visst finns det en del klassiskt kargt Norrland kvar i "Jägarna", men det machofrosseri och den grova vildmarksromantik som gjorde filmen så kultig lyser med sin frånvaro.

Här cyklar män, med hjälm på huvudet, i stället för att köra pickup utan bälte. Skurken har pool inomhus och hans bror tar kokain i stället för att dricka brännvin. Rutiga skjortor har bytts ut mot välstruket och slips. Och den enda jakten att tala om är björnjakt arrangerad som exotiskt turistspektakel.

Visst kan man applådera att man har försökt undvika stereotyper den här gången.

Problemet är bara att karaktären strök med på kuppen.



”Jägarna” har premiär på C More den 14 november, och kommer att sändas i TV4 under 2019.



