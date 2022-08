En mysig, medveten och modern tolkning av en 90-talsfavorit

”Tjejligan” är tillbaka – som tv-serie

helskärm ”A league of their own”.

TV-RECENSION Amazons tv-serieversion av Penny Marshalls 30 år gamla ”Tjejligan” är inte en direkt remake, utan snarare en djupdykning i de områden som filmen lämnade okommenterade.

A league of their own

Prime Video

Säsong 1

Av Abbi Jacobson och Will Graham, med bl a Abbi Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Nick Offerman, Dale Dickey.

DRAMAKOMEDI I 90-talsnostalgins tidevarv har ”Broad city”-stjärnan Abbi Jacobson tagit sig an Penny Marshalls älskade film ”Tjejligan”, i vilken Geena Davis, Madonna, Lori Petty och Rosie O’Donnell spelade baseballstjärnor i All-American Girls Professional Baseball League. En verklig liga som bildades under andra världskriget för att hålla intresset för sporten uppe medan majoriteten av de manliga spelarna stred i andra världskriget.

Och resultatet är en utpräglat modern serie, där sådant som det endast hintades om för 30 år sedan, och sådant som liksom bara låg lite i luften, står väl upplyst mitt på spelplanen.

Visst handlar 2022 års ”A league of their own”, likt 1992 års, om gemenskap, drömmar, vänskap och rivalitet, och om idrottsliga nederlag och triumfer – allt mot bakgrund av oförblommerad 40-talssexism. Men än mer handlar den här versionen om sexuella uppvaknanden och på tapeten-teman som identitet, representation, rasism och homofobi.

Karaktärsgalleriet går huvudsakligen i regnbågsfärger, och Tom Hanks gamla grabbiga tränarroll, som har tagits över av Nick Offerman, är krympt till ett minimum.

Jacobson spelar huvudrollen som en gift kvinna från lantliga Idaho, som lyckas få en plats i Rockford Peaches, och på kuppen hittar den stora, förbjudna kärleken i en lagkamrat, och upptäcker en helt ny gemenskap som hon inte visste att hon ville vara en del av.

Ett parallellt spår löper kring Max (Chanté Adams), som på grund av sin hudfärg tvingas ta en längre och krokigare väg till att uppfylla sin dröm. Och som dessutom har en sårig familjehistoria som riskerar att gå i repris om hon väljer att vara sann mot sig själv och sina känslor.

Och runt dessa två kvinnor rör sig en stor och färgstark kvinnlig ensemble som när serien är som bäst för tankarna till Jenji Kohans ”Orange is the new black” och Liz Flahives och Carly Menschs ”Glow”.

O’Donnell återvänder i en cameo, och originalets humor och värme är fint bevarad.

Det är en inte alls nödvändig, men intagande, uppdatering.



”A league of their own” har premiär på Prime Video den 12 augusti.

