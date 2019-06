Tyskt tidshoppande, australiensisk godbit och kitschig kiosklitteraturaction

Foto: Netflix/Matchbox Pictures/Cinemax. ”Dark”, ”Sju sidor av sanningen” och ”Jett”.

avKarolina Fjellborg

TV 21 juni 2019 08:00

VECKANS STREAMINGTIPS Netflix tyska mysterium ”Dark” är tillbaka. Missa inte heller ”Sju sidor av sanningen” och ”Jett”.

Dark



Vi var många som blev knockade 2017 av Netflix tyska, tidshoppande mysterium "Dark", som gav upphov till jämförelser med småstadsmysterier som "Twin Peaks", "Stranger things" och franska "Gengångare", men samtidigt hade en helt egen, dyster och fascinerande karaktär. I dag landar den andra säsongen (av tre, då detta tydligen är tänkt som en trilogi), och av det jag har sett kan jag konstatera att serien nu blir ännu mer förvirrande och invecklad, då ännu en tidsperiod – en dystopisk nära framtid – läggs till den redan labyrintiska handlingen. Man hoppas att serieskaparna Baran bo Odar och Jantje Friese har en riktigt bra plan för hur allt ska knytas ihop i slutänden.

Netflix. Säsongspremiär i dag

Sju sidor av sanningen



SVT visar två intressanta australiensiska serier den här sommaren. Den politiska thrillern "Secret city" kommer i juli, men först ut är "Sju sidor av sanningen". Ett drama som beskrivs som ett "psykologiskt mysterium", och är otroligt lätt att fastna i. Det börjar med att en sjuårig pojke försvinner från sin skola. Han återfinns snart, i säkerhet, men händelsen påverkar, förutom pojkens mamma och pappa, ett flertal andra människor och deras inbördes relationer. Varje avsnitt är berättat ur olika rollfigurers perspektiv, och besattheter, hemligheter och lögner kommer i dagen. Spännande, gripande och välspelat, med bland andra Hugo Weaving.

SVT Play. Nya avsnitt på onsdagar

Jett



Carla Gugino gör ett lappkast från sin tragiska roll i Netflix sorgsna skräck "The haunting of Hill House", och är livsfarligt hal, sexig och snabb i käften i det här nya actiondramat, skapat av hennes livspartner Sebastian Gutierrez. Hon gör rollen (en roll hon mycket väl kan vara född att spela) som Daisy "Jett" Kowalski; en mästertjuv som planerar att sköta sig efter att ha kommit ut från fängelset – men såklart dras in i den kriminella världen igen när hon ska göra "ett sista jobb". "Breaking bad"- och "Better call Saul"-favoriten Giancarlo Esposito är med som banditboss, och det hela är mycket kiosklitteraturkitschigt.

HBO Nordic. Nya avsnitt på lördagar

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Kevin Bacon i toppform, fin svensk tragikomik och surrealistisk humor på spanska

LÄS OCKSÅ Brittisk dystopi, tung ny Netflix-serie och dynamisk duo

21 juni 2019 08:00