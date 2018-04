Westworld + FÖLJ

”Westworld” är tillbaka – större, våldsammare och djärvare

Foto: HBO. Evan Rachel Wood och James Marsden i ”Westworld”.

TV 16 april 2018 13:58

TV-RECENSION HBO:s lika vräkiga som finurliga möte mellan sci-fi och västern är tillbaka. Med högre insatser, öppnare kort och kvinnor som har slutat att vara offer.

Westworld

HBO Nordic

Säsong 2, del 1-5

Av Jonathan Nolan och Lisa Joy, med bl a Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris, Jimmi Simpson och James Marsden.

SCI-FI/VÄSTERN Ett ännu större, våldsammare och djärvare äventyr, med högre insatser, öppnare kort, kvinnor som har slutat att vara offer – och allt mer uppenbara drag av både "Lost" och "Game of thrones".

Det är den övergripande känslan i de nya avsnitten av "Westworld" – HBO:s lika vräkiga som finurliga möte mellan science fiction och västern, som i sin första säsong gjorde sitt bästa för att dra sina tittare vid näsan.



Spoilers framöver för er som inte har sett klart den första säsongen.



Den här gången verkar taktiken vara lite annorlunda. "Westworld" leker fortfarande med olika tidsplan och tänker inte göra det enkelt för oss att hänga med – men nu är vi i alla fall medvetna om spelreglerna.

Handlingen tar vid ett par veckor efter förra säsongsfinalen, då Dolores (Evan Rachel Wood) sköt Robert Ford (Anthony Hopkins) i bakhuvudet. Robotarna, eller "värdarna" som de kallas, har revolterat, med död och förödelse som följd. Och det är där, bara några minuter in i det första avsnittet, som svenskarna Gustaf Skarsgård och Fares Fares gör entré som Karl Strand och Antoine Costa, som har skickats in för att reda ut vad som egentligen har hänt i parken.

Fler nya ansikten (bland andra Peter Mullen, i ett viktigt sidospår kring moderbolaget Delos) läggs till historien, såväl som nya mysterium och konspirationer, och vi får kika in i både andra temaparker (som den japanska Shogun-världen) och verkligheten utanför. Men framför allt får vi följa fyra bekantskaper från förr på nya äventyr i en farlig ny värld, där robotar inte längre kan lagas, och även människor kan dödas.

Dolores, som nu har förvandlats till en mordisk, hämndlysten upprorsledare, med den lojale Teddy (James Marsden) i släptåg.

Maeve (Thandie Newton), som – utrustad med nya superkrafter – letar efter sin dotter i sällskap med manusförfattaren Lee Sizemore (Simon Quarterman).

Bernard (Jeffrey Wright), som försöker hantera vetskapen om att han, som han brukade tro, inte är en riktig människa, samtidigt som han lider av obehagliga minnesbilder och en trasig tidsuppfattning.

Och mannen i svart/William (Ed Harris/Jimmi Simpson), som sporrad av situationens nya allvar ger sig ut på en ny skjutglad jakt genom den allt vildare västern.

"Westworld" har fortfarande fler rollfigurer än vad serien kan hantera och göra intressanta, och dessutom en oroväckande tendens att trassla in sig i vad som bitvis känns som kontraproduktivt krångel på bekostnad av berättande och underhållningsvärde.

Men för det mesta är "Westworld" en våldsam fröjd, med en skyhög ambitionsnivå, ett spektakulärt utseende, imponerande kreativa brutaliteter (håll ögonen öppna efter den mänskliga järnvägsrälsen), en liten men naggande god dos humor, och en suverän skådespelarensemble – som dessutom har fått större rum att flexa sina muskler på i den här andra säsongen.

En säsong som alltså inte, som den första, handlar om vad människor skulle göra om de hade fullkomlig frihet att slippa ansvar och konsekvenser. Utan om vad som händer när robotarna får medvetanden och känslor, och möjligheten att hämnas på sina förtryckare.

Väljer de den vita hatten, eller den svarta?



”Westworld” säsong två har premiär på HBO Nordic den 23 april.



