De vinner på Emmygalan i natt – experterna tippar

Här är experternas favoriter på Emmygalan 2018

Foto: FX/Hulu/Netflix.

TV 17 september 2018 15:34

I natt delas tv-världens tyngsta pris ut på Emmygalan 2018. Nöjesbladets Sandra Wejbro och Karolina Fjellborg tippar utgången.

Bästa komediserie

Foto: HBO. ”Barry”.

* “Atlanta” (FX)

* “Barry” (HBO)

* “Black-ish” (ABC)

* “Curb your enthusiasm” (HBO)

* “GLOW” (Netflix)

* “The marvelous mrs Maisel” (Amazon)

* “Silicon Valley” (HBO)

* “Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)



Sandra tippar: ”Barry”. Med hård konkurrens från särskilt ”Atlanta” och “The marvelous mrs Maisel” tror jag Bill Haders ”Barry” lyckas charma till sig flest röster med sin udda, smarta premiärsäsong.



Karolina tippar: Jag skulle gärna se "GLOW" som vinnare här men tror att chansen för det är liten. Skulle satsa mina slantar på "The marvelous mrs Maisel”, som har humor, feminism och "Mad men"-känsla i ett och samma härliga paket.

Bästa dramaserie

Foto: FX. ”The Americans”.

* The Americans (FX)

* The crown (Netflix)

* Game of thrones (HBO)

* The handmaid’s tale (Hulu)

* Stranger things (Netflix)

* This is us (NBC)

* Westworld (HBO)



Sandra tippar: ”The Americans”. Jag erkänner att jag nog är väl optimistisk här, för av oklar anledning har det magnifika spiondramat ignorerats i vinstsammanhang tidigare, men förhoppningsvis kan finalsäsongen ändra på det. Hotet kommer främst från ”The handmaid’s tale”, men jag hoppas man ser hur mycket svagare den andra säsongen var.



Karolina tippar: Jag tror att förra årets vinnare "The handmaid's tale" tar det i år igen. Men hur välförtjänt ännu en vinst är, hoppas jag ändå på "The Americans" – som har varit kriminellt förbisedd i alla år och nu verkligen borde belönas efter sin svanesång. (Man ska förstås inte utesluta "Game of thrones" heller, men jag tror mer på ett slutgiltigt prisregn över HBO-giganten nästa år.)

Bästa miniserie

Foto: FX. “The assassination of Gianni Versace: American crime story”.

* The alienist (TNT)

* The assassination of Gianni Versace: American crime story (FX)

* Genius: Picasso (Nat Geo)

* Godless (Netflix)

* Patrick Melrose (Showtime)



Sandra tippar: “The assassination of Gianni Versace: American crime story”. Jag hoppas på ”Patrick Melrose”, men tror den är för smal. Trots att historien om mordet på Gianni Versace inte fick samma genomslag som OJ Simpson står den ut i relativt tunn konkurrens.



Karolina tippar: Mitt val skulle bli den nytänkande vilda västern-skildringen "Godless", men jag tror att det blir “The assassination of Gianni Versace: American crime story” (eller "Mordet på Gianni Versace", som den hette hos SVT), som har väldigt många nomineringar och verkar vara en stor juryfavorit.

Bästa manliga huvudroll i en komediserie

Foto: FX. Donald Glover i ”Atlanta”.

* Donald Glover, ”Atlanta”

* Bill Hader, ”Barry”

* Anthony Anderson, ”Black-ish”

* William H. Macy, ”Shameless”

* Ted Danson, ”The good place”

* Larry David, ”Curb your enthusiasm”



Sandra tippar: Bill Hader. Ted Danson och Donald Glover är starka, men jag vill tro att fler än jag fallit pladask för Haders lakoniska, ledsna yrkesmördare.



Karolina tippar: Donald Glover. Jag älskade Bill Hader i "Barry" men Glover är lysande i annorlunda "Atlanta" och vann förra året – och Emmyjuryn brukar inte ha något emot att upprepa sig.

Bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie

Foto: Amazon. Rachel Brosnahan i ”The marvelous mrs Maisel”.

* Pamelon Adlon, ”Better things”

* Rachel Brosnahan, ”The marvelous mrs Maisel”

* Allison Janney, ”Mom”

* Issa Rae, ”Insecure”

* Tracee Ellis Ross, ”Black-ish”

* Lily Tomlin, ”Grace and Frankie”



Sandra tippar: Rachel Brosnahan. Hennes insats står ut i en stark kategori, med en rollfigur som bryter ut ur sitt traditionella hemmafrufängelse för ett liv som ståuppkomiker på 50-talet.



Karolina tippar: Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte blir Rachel Brosnahan – även om jag tycker att den roligaste egentligen är Issa Rae.

Bästa manliga huvudroll i en dramaserie

Foto: NBC. Sterling K Brown i ”This is us”.

* Jason Bateman, ”Ozark”

* Sterling K Brown, ”This is us”

* Ed Harris, ”Westworld”

* Matthew Rhys, ”The Americans”

* Milo Ventimiglia, ”This is us”

* Jeffrey Wright, ”Westworld”



Sandra tippar: Matthew Rhys. Absolut strålande som vacklande rysk agent i kategorins bästa serie, även om jag fruktar att favoriten Sterling K Brown kan bli för stark.



Karolina tippar: Här lär det stå mellan Matthew Rhys och Sterling K Brown. Hoppas på den tidigare, tror på den senare.

Bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie

Foto: Hulu. Elisabeth Moss i ”The handmaid’s tale”.

* Claire Foy, ”The crown”

* Elisabeth Moss, ”The handmaid’s tale”

* Sandra Oh, ”Killing Eve”

* Keri Russell, ”The Americans”

* Evan Rachel Wood, ”Westworld”

* Tatiana Maslany, ”Orphan Black”



Sandra tippar: Elisabeth Moss. Borde vara favorit i en stark kategori, även om jag håller min tumme för Sandra Oh som är helt underbar i udda favoriten ”Killing Eve”.



Karolina tippar: Tungt startfält. Jag tror på upprepad vinst för Elisabeth Moss, men Keri Russell förtjänar också det här priset, och Sandra Oh var ljuvlig i den suveränt märkliga överraskningen ”Killing Eve”. Vinner hon skriver hon dessutom historia, som första skådespelerska av asiatisk härkomst att någonsin vinna det här priset.

Bästa manliga huvudroll i en miniserie eller film

Foto: FX. Darren Criss i “The assassination of Gianni Versace: American crime story”.



* Antonio Banderas, “Genius: Picasso”

* Darren Criss, “The assassination of Gianni Versace: American crime story”

* Benedict Cumberbatch, “Patrick Melrose”

* Jeff Daniels, “The looming tower”

* John Legend, “Jesus Christ superstar live in concert”

* Jesse Plemons, “Black mirror: USS Callister”



Sandra tippar: Benedict Cumberbatch. Även om serien publikmässigt är liten, är hans insats stor och av den typ som brukar belönas. Darren Criss som enormt obehaglig seriemördare bör vara största konkurrent.



Karolina tippar: Benedict Cumberbatch eller Darren Criss är väl frågan, men jag tror på Criss, som var magnetisk och jätteläskig i serien med det mesta galasurret.

Bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie eller film

Foto: HBO. Laura Dern i ”The tale”.

* Laura Dern, “The tale”

* Jessica Biel, “The sinner”

* Michelle Dockery, “Godless”

* Edie Falco, "Law & Order true crime: The Menendez murders"

* Regina King, “Seven seconds”

* Sarah Paulson, “American horror story: Cult”



Sandra tippar: Laura Dern. Makalöst stark i Jennifer Fox självbiografiska film som skildrar hur det kan påverka resten av livet att utsättas för sexuella övergepp som barn.



Karolina tippar: Förra året vann Laura Dern bästa biroll i en miniserie eller film, för "Big little lies" – och i år lär hon vinna huvudrollsracet. Finns det utrymme för en skräll hoppas jag på Michelle Dockery.

Bästa manliga biroll i en komediserie

Foto: HBO. Henry Winkler i ”Barry”.

* Brian Tyree Henry, ”Atlanta”

* Henry Winkler, ”Barry”

* Louie Anderson, ”Baskets”

* Alec Baldwin, ”Saturday night live”

* Kenan Thompson, ”Saturday night live”

* Tony Shalhoub, ”The marvelous mrs Maisel”

* Tituss Burgess, ”Unbreakable Kimmy Schmidt”



Sandra tippar: Henry Winkler. Kan bli svårt att slå Alec Baldwin, men jag tror och hoppas att Winklers excentriska teaterlärare gör det.



Karolina tippar: Det mesta pekar på Henry Winkler och jag hoppas han vinner. Han var en fröjd att skåda i "Barry", och förtjänar att få ta revansch efter tre nomineringar utan någon vinst för rollen som Fonzie i "Happy days" ("Gänget och jag") på 70-talet.



Bästa kvinnliga biroll i en komediserie

Foto: NBC. Kate McKinnon i ”Saturday night live”.

* Zazie Beetz, ”Atlanta”

* Betty Gilpin, ”GLOW”

* Laurie Metcalf, ”Roseanne”

* Aidy Bryant, ”Saturday night live”

* Leslie Jones, ”Saturday night live”

* Kate McKinnon, ”Saturday night live”

* Alex Borstein, ”The marvelous mrs Maisel”

* Megan Mullaly, ”Will & Grace”



Sandra tippar: Kate McKinnon. Tre ”SNL”-stjärnor i samma kategori skulle kunna splittra rösterna, men jag misstänker att McKinnon ändå är starkast.



Karolina tippar: Sannolikt blir det McKinnon för tredje året i rad – men jag skulle gärna se Betty Gilpin, som har gjort något lite extra av sin "GLOW"-roll, som vinnare.

Bästa manliga biroll i en dramaserie

Foto: Netflix. David Harbour i ”Stranger things”.

* Nikolaj Coster-Waldau, ”Game of thrones”

* Peter Dinklage, ”Game of thrones”

* Mandy Patinkin, ”Homeland”

* David Harbour, ”Stranger things”

* Matt Smith, ”The crown”

* Joseph Fiennes, ”The handmaid’s tale”



Sandra tippar: David Harbour. Extremt svårtippad kategori, men det kan mycket väl vara Harbours tur nu. Coster-Waldau och Smith känns som största konkurrenterna.



Karolina tippar: Jag vill gärna se Nikolaj Coster-Waldau som vinnare här – men David Harbour verkar vara favoriten.

Bästa kvinnliga biroll i en dramaserie

Foto: Hulu. Yvonne Strahovski i ”The handmaid’s tale”.



* Lena Headey, ”Game of thrones”

* Millie Bobby Brown, ”Stranger things”

* Vanessa Kirby, ”The crown”

* Yvonne Strahovski, ”The handmaid’s tale”

* Alexis Bledel, ”The handmaid’s tale”

* Ann Dowd, ”The handmaid’s tale”

* Thandie Newton, ”Westworld”



Sandra tippar: Yvonne Strahovski. Är hon offer eller förövare? I en i övrigt rätt svartvit serie är Strahovski dess komplexa behållning. Men alla i denna kategori vore lika värdiga vinnare.



Karolina tippar: Lena Headey och Thandie Newton är två personliga storfavoriter, och det är faktiskt orimligt att Headey fortfarande inte har vunnit för sin oefterhärmliga Cersei Lannister, så jag hoppas på henne. Men ska jag tippa vinnare säger jag Yvonne Strahovski, som verkligen briljerade i den andra säsongen av urstarka ”The handmaid’s tale”.

Bästa manliga biroll i en miniserie eller film

Foto: Netflix. Jeff Daniels i “Godless”.

* Jeff Daniels, “Godless”

* Brandon Victor Dixon “Jesus Christ superstar live in concert"

* John Leguizamo, “Waco”

* Ricky Martin, “The assassination of Gianni Versace: American crime story”

* Edgar Ramirez, “The assassination of Gianni Versace: American crime story”

* Michael Stuhlbarg, “The looming tower”

* Finn Wittrock, “The assassination of Gianni Versace: American crime story”



Sandra tippar: Edgar Ramirez. Svårtippat, men inte omöjligt att Versace-serien plockar denna också.



Karolina tippar: Jag tror och hoppas på Jeff Daniels, som gjorde en mäktig västernskurk i tjusiga “Godless”.

Bästa kvinnliga biroll i en miniserie eller film

Foto: FX. Penelope Cruz i “The assassination of Gianni Versace: American crime story”.



* Sara Bareilles, “Jesus Christ superstar live in concert”

* Penelope Cruz, “The assassination of Gianni Versace: American crime story”

* Judith Light, “The assassination of Gianni Versace: American crime story”

* Adina Porter, “American horror story: Cult”

* Merritt Wever, “Godless”

* Letitia Wright, “Black mirror: Black museum”



Sandra tippar: Penelope Cruz. Filmstjärnor som gör färgstarka inhopp i miniserier har en tendens att vinna priser.



Karolina tippar: Penelope Cruz var häftig som Donatella Versace men jag blev också djupt imponerad av Merritt Wever som manhaftig revolverkvinna i "Godless". Men Cruz lär ta det.

Emmygalan 2018 leds av Michael Che och Colin Jost och sänds på TV4 Play natten mot tisdag den 18 september, med start klockan 02.00.

