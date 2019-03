Genom sina egna ord stiger Hae Min Lee fram ur glömskan

Mordoffret får en liten upprättelse i ”The case against Adnan Syed”



1 av 2 | Foto: HBO Hae Min Lee tillsammans med några kompisar.

TV 15 mars 2019 05:00

True crime blir lätt ett blodigt spektakel. Men i ”The case against Adnan Syed” (HBO Nordic) får äntligen mordoffret Hae Min Lee sin röst tillbaka.

Namnet Adnan Syed klingar nog bekant hos en och annan nyhetskonsument. Men Hae Min Lee? Mer tveksamt. Ändå var båda huvudpersoner i första säsongen av ”Serial”, en podd som 2014 blev ett populärkulturellt fenomen och som tillsammans med dokumentärserien ”Making a murderer” startade den true crime-inflation vi nu förhoppningsvis sett kulmen av.

I serien grävde journalisten Sarah Koenig i fallet Adnan Syed, en 17-åring dömd för mordet på sin 18-åriga ex-flickvän Hae Min Lee i Baltimore 1999.

Med hjälp av traditionell journalistik och en växande armé av hobbydetektiver i internetforum lyckades Koenig hitta så många tveksamheter att fallet nu granskas igen.

Det är den rättsliga processen, och efterspelet till poddens enorma genomslag, som ”The case against Adnan Syed” handlar om.

Första avsnittet av fyra i dokumentärserien, som regisseras av Oscarsnominerade Amy Berg (”Deliver us from evil” om en katolsk pedofilpräst), släpptes i måndags på HBO Nordic.

Foto: HBO Hae Min Lee och Adnan Syed på bal.

För den trogne ”Serial”-lyssnaren blir det mycket upprepningar. Precis som vanligt i genren true crime berättas historien bakom ett verkligt brott på ett dramatiskt medryckande sätt.

Det som lyfter serien, särskilt i första avsnittet, är skildringen av tonåringarnas liv före det fruktansvärda mordet.

Genom Hae Min Lees egna dagboks­anteckningar, klotter och brev förs vi in i en värld av tonårsdrama, skolvardag och stormande känslor.

Det handlar om förälskelser och uppbrott, första kyssen och hemliga möten på hotell eftersom föräldrarnas traditioner inte tillåter pojk- eller flickvänner.

Det omaka paret beskrivs som en modern version av Romeo och Julia, vilket säkert känns magstarkt för de anhöriga som fortfarande tror på Syeds skuld.

Båda lever dubbelliv, i två separata kulturer samtidigt. Syed som är den perfekta mönsterstudenten i sina muslimska föräldrars ögon och Hae Min Lee som tvingas agera tolk åt sina språkförbistrade koreanska föräldrar.

Tonåringarna växer upp i Baltimore, en amerikansk storstad mest känd för sin fattigdom och extremt höga mordstatistik, en våldsam miljö som den klassiska tv-serien ”The wire” (2002-2008, finns på HBO Nordic) skildrade mångfacetterat och knäckande bra.

Polisen i Baltimore utsätts för hård press att lösa fler mord, och de betraktas av många, särskilt i fattigare områden, som korrupta. Mot den mörka bakgrunden granskas utredningen om Hae Min Lees försvinnande och död.

Med undantag av en familjevän och klipp från den yngre broderns vittnesmål har offrets anhöriga valt att inte medverka i dokumentären, vilket är problematiskt för balansen. Enligt vännen har mordet krossat familjen totalt.

Samtidigt kan man kallt fråga sig vad en tonårsförälder egentligen vet om sitt barns inre liv, särskilt när de lever i så olika världar. Genom Hae Min Lees egna ord stiger hon fram ur glömskan och ges tydligare konturer.

Hon får äntligen en liten, men välförtjänt, upprättelse.

Michaela Coel i ”Black earth rising”.

Veckans...

... drama. Michaela Coel har gått från sin egen fantastiska komedi­serie ”Chewing gum”, om en brittisk förortstjej som försöker bli av med oskulden, till krigsbrottsdramat ”Black earth rising” (Netflix) som hade svensk premiär i slutet av januari. Hon spelar Kate Ashby, adopterad från krigets Rwanda av åklagaren Eve, som tar upp jakten på en misstänkt milisledare under folkmordet 1994. Serien har sina svagheter, men är oavbrutet spännande och ger inblick i en för de flesta okänd värld.

Samantha Morton som Alpha.

... skurk. ”The walking dead” (Kanal 9/Dplay) har förlorat nerv den senaste säsongen, men nu kan räddningen vara här i form av Alpha (Samantha Morton). Den brittiska skådespelaren är perfekt som ond mamma, general Kurtz i ”Apocalypse now”-lookalike och nihilistisk ledare för gruppen av ”viskare” som klär sig i de odödas skinn.

Foto: SVT Ferry.

... tv-profil. En av de största behållningarna med att följa skidskytte-VM i Östersund på SVT är experten Björn Ferrys lågenergiska excentricitet, drastisk och tydlig när det behövs, krasst kylig när kollegan Ola Bränholm blir för tjatig. Uttrycket ”en fjäder i hatten” kan plötsligt leda till ett långt resonemang om varför en möbel fortfarande kallas ”hatthylla” trots att folk knappt har andra huvudbonader än mössor numera.

... fredagsmys. Det finns egentligen ingen poäng med någonting i ”Bäst i test” (SVT) – och just det är poängen. Babben Larssons panel av komiker (Anders Jansson, Clara Henry, Annika Andersson, Nassim al Fakir) utför en rad fåniga, ibland kluriga, uppdrag ledda av David Sundin. Första avsnittets gäst Per Anderssons tuffaste test var att orka sitta still och lyssna på irriterande saxofonmusik så länge som möjligt – något han förvandlade till en underhållande enmansshow. Skickligt flams, helt enkelt.

avSandra Wejbro