HBO:s ”Succession” – giftigt familjedrama med passionerat elak dialog

Foto: HBO. Nya serien ”Succession”

TV 31 maj 2018 23:50

TV-RECENSION HBO:s nya, svart humoristiska familjedrama ”Succession” är svårt underhållande om när makt och privilegier går i arv till dem som inte förtjänar det.

Succession

HBO Nordic

Del 1-5

Av Jesse Armstrong, med bl a Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen och Alan Ruck.

DRAMA Den som eventuellt har tröttnat på följetonger om extremt privilegierade människor som beter sig som rövhål kan gå vidare. Här finns i så fall ingenting att se.

Den som däremot har plats för fler rika svin och deras delikata dilemman i sitt liv, och dessutom har en faiblesse för dysfunktionella familjer och grovt språk, kan välja sämre, mycket sämre, än HBO:s "Succession".

Serien handlar om familjen Roy, som kontrollerar världens femte största mediekonglomerat – Waystar Royco.

Den åldrande patriarken Logan Roy (Brian Cox) har byggt upp det från grunden, men nu tycker hans barn (Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook och Alan Ruck), som är födda in i grotesk rikedom och har fått känslan av berättigande med modersmjölken, att det är dags för honom att dra sig tillbaka och lämna över rodret till någon eller några av dem.

Men Logan känner annorlunda, och klamrar sig fast vid makten trots både sviktande hälsa och dalande omdöme.

"Succession" är både shakespearsk familjetragedi ("Kung Lear" är den mest uppenbara parallellen att dra) och slugt rolig, giftig svart komedi. Skaparen Jesse Armstrong har varit med och skrivit manus till Armando Iannuccis notoriskt elaka politiska satirer, och även om det här är en annan genre kommer den som har sett och skrattat gott åt "The thick of it", "In the loop" och "Veep" att känna sig bekant med den karaktäristiska, passionerat kränkande dialogen.

Och även med många av de rätt hopplösa typerna i och runt familjen Roy, som spänner över hela skalan från totalt aningslösa och påfrestande ängsliga till överdimensionerat självsäkra och allmänt odrägliga – men alla trots allt har något så pass sympatiskt drag att de känns värda att följa.

Skådespeleriet är genomgående mycket sevärt, men störst avtryck gör Kieran Culkin som den frispråkige, vulgäre livsnjutarsonen Roman och Matthew Macfadyen som den blivande svärsonen Tom, som slickar uppåt och sparkar neråt i sin strävan efter att bli accepterad och hitta sin plats i familjen.

Svårt underhållande om när makt och privilegier går i arv till dem som inte förtjänar det.

”Succession” har premiär på HBO Nordic den 4 juni.

Se det här också: Den här våren har bjudit på en hel del rikedom i kombination med tvivelaktig moral. Se till exempel Netflix "Safe" eller "Patrick Melrose", "Trust" och "Billions" på HBO Nordic.



Visste du att... Brian Cox var den förste att gestalta Hannibal Lecter på film, i Michael Manns "Manhunter" från 1986?



Just nu... ser du med fördel även Matthew Macfadyen i kostymminiserien "Howards End" på C More.

31 maj 2018 23:50