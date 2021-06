En fin och lite lagom vågad gayromans

TV-RECENSION Netflix ”Young royals” är på många sätt en ganska typisk modern ungdomsserie. Men det är en fin och lite lagom vågad, omöjlig kärlekshistoria.



DRAMA Efter att ha skildrat Djursholms överklassmiljöer i den allra första svenska originalserien ”Störst av allt” med stor framgång, återvänder Netflix till de privilegierades värld med ”Young royals”. Ett uppväxtdrama och en kärlekshistoria som dock också har ett socialt samvete, och även skildrar de mindre bemedlade och scener från livet på ”fel sida av spåren”.

Den ger sig då och då, för att använda den mest förhatliga rollfigurens ord, ut på sossesafari till förorten.

Men den börjar hos kungahuset.

Prins Wilhelm (Edvin Ryding) har krökat till och gjort bort sig, och hans mamma drottningen (Pernilla August) bestämmer att han nu inte bara måste göra en offentlig avbön till svenska folket, utan även hoppa av sin vanliga skola och börja på det prestigefyllda internatet Hillerska, där hans storebror kronprinsen (Ivar Forsling) tidigare har uppfostrats.

Där finns, bland andra, prinsarnas odrägliga syssling August (Malte Gårdinger) och den stackars ledsna rika flickan Felicie (Nikita Uggla), som har en jättedyr häst som hon inte vågar rida på och ett uselt självförtroende.

Men där finns också ”externerna” Simon (Omar Rudberg) och Sara (Frida Argento). Ett syskonpar som kommer från ett trasigt och ganska fattigt hem och är så kallade vanliga människor, som varje dag tar bussen till och från skolan.

Och det är i den utstötta Simon som Wilhelm finner vänskapen. En vänskap med attraktion som snart övergår i kärlek.

En prekär situation, naturligtvis, som blir ännu mer ohållbar när Wilhelm plötsligt befinner sig först i tronföljden.

Plikten och kärleken lär inte gå att kombinera. Så vad väljer han?

”Young royals” är en ganska typisk ung serie enligt rådande ideal, med ett inkluderande tänk, modern musik och mobiltelefoner och internetdrama som en självklar del av handlingen. Händelseutvecklingen är egentligen ganska förutsägbar, men det är välspelat, med fin regi av Rojda Sekersöz.

Någon glödande svensk ”Call me by your name” är det inte, men väl en engagerande och lite lagom vågad kärlekshistoria med en kul premiss.



”Young royals” har premiär på Netflix den 1 juli.

