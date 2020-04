Coronakrisens Live Aid, snusk på hjärnan och stark vinterdeckare

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 16 april 2020 kl. 08.00

Foto: globalcitizen.org/Channel 4/CTV. ”One world: Together at home”, ”Pure” och ”Cardinal”.

VECKANS STREAMINGTIPS Helgens stjärnspäckade underhållningsevent ”One world: Together at home” hyllar och peppar i coronakrisen. Brittiska ”Pure” är en djärv och rolig serie om psykisk ohälsa. Och kanadensiska ”Cardinal” tar ett starkt och fruset avsked.

Foto: globalcitizen.org. ”One world: Together at home”.

One world: Together at home



Ett Live Aid för coronakrisen? Konserter, festivaler och galor är inställda världen över, men i helgen ska vi samlas på distans framför WHO:s och Global Citizens ”One world: Together at home”; ett globalt underhållningsevent vars främsta syfte är att förena alla de människor som påverkas av coronavirusets framfart, och hylla sjukvårdens hjältar. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert är kvällens värdar, och bland högdjuren som kommer att göra framträdanden finns Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Stevie Wonder, Chris Martin, Paul McCartney, David Beckham, Eddie Vedder och Alanis Morissette. Direktsänds natten mellan lördag och söndag med start klockan 02.00, och visas sedan i repris på söndag kväll.

SVT Play. Natten mot söndag

Foto: Channel 4. ”Pure”.

Pure



”Jag kan förlora en hel dag genom att tänka på att mjölka min mamma, fingerpulla en häst eller ha min tandläkares pungkulor i munnen.” Orden kommer från den brittiska dramakomedin ”Pures” protagonist Marnie (Charly Clive). En 24-årig kvinna som lider av en speciell typ av tvångssyndrom, som kallas för ”pure O” och i hennes fall innebär att hon mer eller mindre konstant brottas med väldigt obscena tankar om människorna runt henne, och skammen som kommer med dem. En djärv, obekväm, mörk och rolig serie om mental ohälsa, som bygger på en självbiografi av Rose Cartwright.

SVT Play

Foto: CTV. ”Cardinal”.

Cardinal



Kriminalaren ”Cardinal”, baserad på Giles Blunt böcker om hur John Cardinal (Billy Campbell) och hans partner Lise Delorme (Karine Vanasse) utreder mord i den lilla men hårdhänta staden Algonquin Bay, tar avsked med en stark fjärde säsong. En anmälan om en försvunnen person leder till en lång och komplicerad utredning kring hämnd och gamla synder, med flera bokstavligt talat iskalla mord. Ett välgjort och behärskat kriminaldrama med samlat skådespel, fin kemi mellan huvudrollsinnehavarna och perfekt fångad kanadensisk småstadskänsla, med storslagna vintervita vyer, skotrar, snödrivor, stora jackor och knarr under kängorna.

C More



