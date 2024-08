Viaplay satsar på legenden om kung Arthur i ”Winter king”

Han spelar kung Arthur

Gunnar Rehlin/TT

Publicerad 2023-11-20

Hur många filmer och tv-serier kring myten om kung Arthur och riddarna kring runda bordet finns det plats för? Svar: oändligt många.

Den nya tv-serien ”Winter king” är fast förankrad i verklighetens 500-tal.

Det fanns möjligtvis en verklig förebild till kung Arthur i en person som levde på 500-talet och som slogs mot saxarna sedan romarna hade dragit sig tillbaka. Det är under denna tid som tv-serien utspelas.

Under åren har vi sett det mesta i kung Arthur-universumet: allt från John Boormans ”Excalibur” och ”Monty Python and the holy grail” till ”King Arthur: Legend of the sword” med Mikael Persbrandt och ”King Arthur” med Stellan Skarsgård.

– Jag tror inte vi kan få nog. Man kan använda myterna till poesi, drama, musikal, man kan ta upp ämnen om politik, vänskap, otrohet, om att offra sig själv. Det finns en enorm kanon att ösa ur, säger producenten Julie Gardner när TT talar med henne och kollegan Lachlan MacKinnon.

– Samtidigt är det viktigt att varje ny adaption talar till den tid den är gjord i.

Iain De Caestecker spelar kung Arthur i Viaplay-serien "Winter king".

Förvisar sin oäkte son

Deras serie ”The winter king” baseras på Bernard Cornwells romantrilogi ”The warlord chronicles”. I de första avsnitten förvisar kung Uther sin oäkte son Arthur, men när krig många år senare hotar landet söker trollkarlen Merlin upp Arthur för att övertyga honom om att komma tillbaka och ta upp kampen.

– Vår serie utspelas på 500-talet och det finns mycket man inte vet om den tiden. Vi har verkligen fått syssla med detektivarbete, säger Lachlan MacKinnon.

Han konstaterar att många tolkningar av Arthur-myten har flyttat handlingen framåt många sekler.

– Det ville vi inte göra. Samtidigt har vi en annorlunda synvinkel, vi har uppdaterat tonen, vi har jobbat hårt för att det ska kännas att storyn är grundad i den verkliga världen. Vår Arthur är en verklig Arthur i motsats till sagorna. Storyn är grundad i 500-talet.

"Winter king", med Iain De Caestecker i rollen som kung Arthur, utspelas under 500-talet.

Trogen eller inte?

Efter premiären i England har den litterära förlagans fans diskuterat om serien är trogen böckerna eller inte.

– Jag tycker att vi princip följer böckerna. Det finns givetvis sådant som man måste ändra eftersom det som fungerar i tryck inte alltid fungerar i bild. En avvikelse vi har gjort är att personen Arthur presenteras tidigare än i bok nummer ett. Det var nödvändigt, säger Julie Gardner.

Arthur spelas av Iain De Caestecker, som tidigare setts i bland annat tv-serien ”Agents of Shield”.

– Han hade den mänsklighet som behövdes för rollen och som dessutom krävs för att navigera genom livet när ditt öde är att bli kung. Han förkroppsligar karaktären, säger Lachlan MacKinnon.

TT: Och kommer Arthur att få dra Excalibur ur stenen?

– Självklart, säger Gardner.

I säsong ett har man använt sig av ungefär två tredjedelar av den första boken. Nu planerar man säsong två.

– Vi hoppas kunna börja filma sommaren 2024.