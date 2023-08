”Idol” behöver leverera hallelujah-moments i höst

Karolina Fjellborg: Det blir lite tjatigt mellan varven

TV-KRÖNIKA Nya TV4 Play har precis lanserats, samtidigt som TV4 har presenterat ett stort besparingsprogram.

Man anar att en svag säsong för flaggskeppet ”Idol” vore en så kallad kata-fucking-strof.

”Idol” är på rull igen, och som traditionen bjuder lovar programledaren Pär Lernström – med en möjligtvis foglös men ändock beundransvärd optimism – det bästa året någonsin.

Vi får se hur det blir med den saken. Han har haft fel förut, och hur bra deltagarna faktiskt är när det gäller brukar inte visa sig förrän fredagsfinalerna börjar.

Men juryn är i alla fall på strålande humör. (Borta är sedan länge dagarna då det ena stolpskottet efter det andra dök upp under auditionprocessen och fick en uttröttad Kishti Tomita att vråla bevingade ord som ”Kata-fucking-strof!” och ”Det är orimligt!”.) Och premiärveckan levererar sin beskärda del av lovande röster och personligheter.

Bland annat från Göteborg, där framför allt tjejerna imponerar, och en till och med gör något så otippat som att ta proggen in i programmet.

helskärm Hanna Ferm och Chris Kläfford var finalister 2017.

”Blir tjatigt mellan varven”

Årets nyhet – att artister som Chris Kläfford och Hanna Ferm är med under auditionturnén för att peppa och coacha de tävlande – gör visserligen varken till eller från, om man ska vara ärlig. Men någon nyhet måste man ju ändå presentera, för ett flaggskepp som börjar bli åldersstiget men fortfarande utan tvekan är ett av mediehuset TV4:s viktigaste program.

Inte minst just nu, när C More har integrerats i ett nytt TV4 Play som måste få luft under vingarna och lyckas lyfta, och 100 tjänster ska försvinna på företaget, som en del av ett större besparingsprogram.

Det är stökiga tider alltså, så ett ”Idol” som inte fungerar vore väl just något av en kata-fucking-strof.

Dessutom fyller programmet onekligen en funktion som en synnerligen fertil avelshingst, som på pappret jobbar för musikbranschen, men i praktiken även alstrar en strid ström av nya ansikten till den svenska tv-fabriken.

Kändisar behövs alltid till reality och lek- och panelprogram. Och långkörare som ”Så mycket bättre”, ”Let’s dance” och framför allt Melodifestivalen – som nästa år, hujedamej, ska innehålla ännu fler bidrag än vanligt – fylls trots allt inte av sig själva år efter år i ett relativt litet land som Sverige.

Showen måste helt enkelt gå vidare.

Även om den blir lite tjatig mellan varven.