Som att en Michelin-krog skulle servera en bajskorv

Innerst inne lär HBO skämmas för ”The idol”

Kanske var det bara årets sämsta tv-serie vi precis såg.

Kanske blir ”The idol” vid 20-talets slut krönt till hela decenniets kalkon.

Hur som helst bör The Weeknd portas från HBO för all framtid.

Det hade varit så kul att kunna tycka tvärtemot, och inte vara så förutsägbar. Att kunna hävda att HBO:s ”The idol” – om hur en psykiskt labil, alltid mer eller mindre naken popstjärna (Lily-Rose Depp) blir trollbunden och sexuellt dominerad av en mystisk kokaintorsk med noll karisma, döda ögon och en allt rufsigare och mer patetisk frisyr (Abel Tesfaye) – inte alls har varit ett hejdundrande fiasko. Att det i själva verket bara har rört sig om en serie med lite större kulor än andra. En mörk, provocerande och vågad satir kring musikindustrin som kommer att uppvärderas i efterhand, när alla har fattat hur djärv och konstnärlig den egentligen var.

Men det går bara inte.

Vi hade ju blivit lovade en riktig åktur av HBO. Vi skulle få ”Hollywoods sjaskigaste kärlekshistoria”, från ”Euphoria”-skaparen Sam Levinsons och den kanadensiska världsartisten The Weeknds ”sjuka och skruvade hjärnor”.

Och det lät ju spännande.

Men vad vi fick var ett fejkprovokativt, överkonstruerat, porrskadat och mördande tråkigt hat-tv-event. En serie som var lika sexig som klamydia i ögonen, och i sin iver att leverera skandalösa scener blev chockerande i helt fel bemärkelse.

Som i chockerande usel.

För att HBO släppte ifrån sig ”The idol” i den katastrofala form de gjorde – som sin nya stora, viktiga söndagsserie efter ”Succession” – är fullständigt obegripligt.

Som att en Michelin-krog plötsligt skulle få för sig att servera en bajskorv och kalla den både kryddstark och rykande färsk.

Man får utgå från att de innerst inne skämdes, men helt enkelt varken kunde skjuta fram premiären mer eller vaska serien helt.

Till slut blev vi till råga på allt tvångsmatade med en twist som var designad för att tvinga alla som har kallat serien för en manlig våldtäktsfantasi att äta upp sina ord, men i stället föll på sin egen orimlighet. Eftersom den var stenkorkad.

Serien var kort sagt ett haveri från början till slut, och med andra upphovsmän hade man kunnat tala om den typ av bomb som dödar karriärer.

Levinsons kontroversiella tonårsdrama ”Euphoria” är dock en av HBO:s största serier, och Abel ”The Weeknd” Tesfaye är en musikalisk superstjärna. Så de kommer båda att överleva den här gemensamma tankekollapsen.

Men att Tesfaye någonsin igen får den typ av stort och osunt inflytande över en tv-inspelning som han tycks ha haft här är varken troligt eller önskvärt. Och man kan ju hoppas att HBO har fått en påminnelse om att även musikaliska genier bör provfilma.

För det allra största problemet med ”The idol” var trots allt varken ryktena från den problematiska produktionen, det undermåliga manuset eller den totala bristen på samtidskoll, utan att Tesfayes insats som manlig huvudrollsinnehavare var skrattretande platt.

Repliker som ”Jag vill ta tag i ditt arsle medan jag kväver dig med min kuk” bör i och för sig helst inte över huvud taget skrivas. Men om de nu ändå ska uttalas, bör de levereras med viss inlevelse, och Tesfaye både lät och såg ut som en bakfull zombie på Viagra i fem plågsamma avsnitt.

Det enda hans tråkiga Tedros övertygade en om, är att det behövs en kalkongala i stil med filmvärldens Razzie Awards även för tv-branschen.

