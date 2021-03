Dansk-norska mord, såpig mexikansk spänning och svart brittisk humor

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 23 mars 2021 kl. 10.31

Uppdaterad: 23 mars 2021 kl. 11.03

Foto: Henrik Ohsten, Viaplay/Netflix/Paramount+. ”Den som dräper – mörkret”, ”Vem dödade Sara?” och ”Two weeks to live”.

TV

VECKANS STREAMINGTIPS Viaplay levererar en ny välgjord och otäck säsong av danska ”Den som dräper”. Netflix mexikanska ”Vem dödade Sara?” är ett högdramatiskt mordmysterium med telenovela-vibbar. Och ”Game of thrones”-stjärnan Maisie Williams roar i ”Two weeks to live”, på nya Paramount+.

Foto: Viaplay. ”Den som dräper – mörkret”.

Den som dräper – mörkret



Viaplay levererar en ny välgjord och otäck säsong av den danska kriminalserien ”Den som dräper”, som de skakade liv i 2019. Natalie Madueño är tillbaka som profileraren Louise, som den här gången blir kontaktad av en vän på Fyn (Solbjørg Højfeldt), som bara har en kort tid kvar att leva och måste få veta vem det var som mördade hennes son innan hon dör. Louise slår sig samman med polisen och börjar jaga den trofésamlande seriemördare med mindervärdeskomplex som vi tittare hela tiden vet är den skenbart trevlige norrmannen och ansvarstagande ensamma pappan Peter Vinge (Tobias Santelmann).

Viaplay. Säsongspremiär den 28 mars

Foto: Netflix. ”Vem dödade Sara?”.

Vem dödade Sara?



Ett glossigt och högdramatiskt mordmysterium med mycket hud, flashbacks och telenovela-vibbar. Om det är din melodi; kolla in Netflix mexikanska ”Vem dödade Sara?” (”¿Quién mató a Sara?”). Med ”Narcos”-skådisen Manolo Cardona i huvudrollen som en man som efter att ha suttit 18 år i fängelse för mordet på sin egen syster, som han inte begick, är ute efter hämnd – och har siktet inställt på den snuskigt rika och skrupelfria familjen Lazcano. Men fallet är, såklart, mer komplicerat än han trott i alla dessa år. Ett ytterst latinamerikanskt guilty pleasure.

Netflix. Premiär den 24 mars

Foto: Paramount+. ”Two weeks to live”.

Two weeks to live



På torsdag lanseras ännu en streamingtjänst, Paramount+, i Sverige. Än så länge är serienyheterna ganska få, men de lär fyllas på efterhand, och en smårolig bagatell att börja med är den här brittiska hybriden av actionthriller och svart komedi, som lånar lite från ”Killing Eve”, lite från ”The end of the f***ing world”, och lite från ”Hanna”. Mångas ”Game of thrones”-favorit Maisie Williams spelar en ung kvinna som har uppfostrats hårt och i total isolering av sin prepper-mamma (Sian Clifford), men nu ger sig ut i världen för att, bland annat, hämnas på mannen som för många år sedan dödade hennes pappa inför hennes ögon.

Paramount+. Premiär den 25 mars

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK