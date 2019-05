Lasse Kronér + FÖLJ

Lasse Kronér tillbaka i SVT i sommar

Leder nytt musikprogram med kändisgäster

avTorbjörn Ek

Lasse Kronér återvänder till SVT med ett nytt sommarprogram.

I sommar leder han nysatsningen ”Kronér med gäster” som kommer att sändas fem lördagar med start i augusti.

– Det är helt nytt, säger Kronér.

I december gick SVT ut med att Lasse Kronér, 56, gör en ny säsong av ”Doobidoo” i höst, men nu står det klart att han gör comeback i kanalen redan i sommar.

Fem lördagskvällar, med start 3 augusti, kommer SVT att sända ”Kronérs sommargäster”, där Lasse Kronér bjuder in fem gäster till en ö i Göteborgs skärgård för intervjuer och musik, under ledning av husbandets Per Hovensjö.

När Nöjesbladet når Lasse Kronér är han precis på väg till en inspelning:

– Jag ska iväg och banda ”Doobidoo” precis, så det är tusen saker, jag ska åka om en minut, säger han.

Förinspelat

Även ”Kronérs sommargäster” kommer att förinspelas.

– Ja, det är också förinspelat, det sänds innan ”Doobidoo”, men bandas efter så det blir lite halvskumt, säger han med ett skratt.

Hur känns det att göra det här programmet?

– Vi får ta det sen, det går inte att slänga ur sig bara, det är helt nytt, vi får höras en annan dag, säger Kronér.

Lasse Kronér var borta från SVT under ett års tid, efter att en tidigare praktikant hösten 2017 polisanmält honom för sexuella trakasserier. Efter att förundersökningen lagts ner valde SVT att återigen anlita den folkkära programledaren för en ny säsong av ”Doobidoo” som alltså kommer att sändas i höst.

I samband med att SVT gick ut med den kommande säsongen av musikprogrammet sa Lasse Kronér till Nöjesbladet:

– Jag har ju inte jobbat på ett år, så det känns jättebra. Det är väldigt roligt. Det är kul att komma in på sin arbetsplats och folk kramar om en. Det känns bra.

Foto: Bo Håkansson/SVT Lasse Kronér.

