De vinner på Kristallengalan i kväll

Aftonbladets experter tycker och tippar

Av: Jan-Olov Andersson , Karolina Fjellborg

Publicerad: 27 augusti 2020 kl. 08.00

Foto: SVT/TV4. Gizem Erdogan, David Sundin och Leif Mannerström.

Dags för Kristallen igen.

21 prestigefulla statyetter ska delas ut. Petra Mede leder TV4:s sändning från Vasateatern i Stockholm, utan publik.

Aftonbladets tv-skribenter Jan-Olov Andersson och Karolina Fjellborg tycker till och tippar hur det går.

De tre första kategorierna avgörs av tv-tittarnas röster, i övriga bestämmer en jury.



ÅRETS PROGRAM



Bäst i test, SVT

Renées Brygga, TV4

Spökjakt, Kanal 5/Dplay

Älska mig, Viaplay



JOA: Suveräna dramaserien ”Älska mig” bör vinna. Men tramsiga ”Bäst i test” blir allt populärare. Har märkt att efter mitt korta gästspel som sur tv-kritiker i ett program, är det ingen som längre ser mig som Aftonbladetskribent, utan som gubbe med get.

KF: Det blir jättekonstigt för mig med en kategori där en dramaserie ställs mot helt väsensskilda produktioner. ”Älska mig” borde vinna – men folk är ju galna i ”Bäst i test”.

Foto: SVT. ”Bäst i test”.

ÅRETS KVINNLIGA PROGRAMLEDARE



Babben Larsson, SVT

Margaux Dietz, TV3/Viaplay

Renée Nyberg, TV4

Sofia Wistam, Kanal 5/Dplay



JOA: Babben Larsson vinner. Hon var populär redan innan ”Bäst i test”.

KF: Jag tror att Babben Larsson vinner tack vare ”Bäst i tests” popularitet. Men jag hade röstat på ärkeproffset Renée Nyberg.



ÅRETS MANLIGA PROGRAMLEDARE



David Hellenius, TV4

David Sundin, SVT

Johnnie Krigström & Mattias Särnholm, Kanal 5/Dplay

Peter Jihde, TV3/Viaplay



JOA: Här fullbordar David Sundin storslam för ”Bäst i test”. Han har ju också Melodifestivalen bakom sig. David Hellenius har vunnit färdigt. Och har tramsat till sin hörna för mycket.

KF: David Hellenius kan inte vinna jämt. I år det David Sundins år.

Foto: Viaplay. ”Älska mig”.

ÅRETS TV-DRAMA



Dejta, SVT

Eagles, SVT

Fartblinda, TV4/C More

Kalifat, SVT

Älska mig, Viaplay



JOA: Stenhård konkurrens, men ”Kalifat” var både allra bäst och modigast.

KF: Det står rimligtvis mellan ”Kalifat” och ”Älska mig”. Jag var lite mindre imponerad än andra av ”Kalifat” och anser att ”Älska mig” höll högre kvalitet. Men ”Kalifat” vinner nog på brännande tema.

ÅRETS UNDERHÅLLNINGSPROGRAM



Alla mot alla med Filip och Fredrik, Kanal 5/Dplay

Bäst i test, SVT

Så mycket bättre, TV4

Talang, TV4

Vem kan slå Anja och Foppa, Kanal 5/Dplay



JOA: Filip & Fredriks frågelek bör vinna, men tror juryn har inspirerats av tittarna och ger priset till ”Bäst i test”.

KF: Det blir ju tjatigt om ”Bäst i test” vinner allt. Så makalöst bra är inte det programmet. Törs man hoppas på ”Alla mot alla”?

Foto: Karolina Henke/TV4. Leif Mannerström.

ÅRETS TV-PERSONLIGHET



Birgitta Rasmusson, Hela Sverige bakar, TV4

Carina Bergfeldt, Min hemlige bror, SVT

Erik Niva, Premier league, Viaplay

Leif Mannerström, Sveriges mästerkock, TV4

Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso, Wahlgrens Värld, Kanal 5/Dplay



JOA: Leif Mannerström vinner, nu när han tackar för sig i ”Sveriges mästerkock”.

KF: Jag tror och hoppas på avgående Leif Mannerström, som har satt personlig prägel på ”Sveriges mästerkock”. Kan tycka att det räcker med Wahlgrens överallt nu.

Foto: Dplay/Kanal 5. ”Helt perfekt”.

ÅRETS HUMORPROGRAM



Filip och Mona, SVT

Helt perfekt, Kanal 5/Dplay

Leif och Billy, SVT

Solsidan, TV4/C More

Sommaren med släkten, Kanal 5/Dplay



JOA: ”Solsidan” är svårslaget, skulle tro att sådant som ”Helt perfekt” och ”Filip och Mona” liksom är för coolt för sitt eget bästa.

KF: Stenhård konkurens mellan tre väldigt olika humorserier; ”Solsidan”, ”Helt perfekt” och ”Filip och Mona”. Jag gör en vild chansning och hoppgissar på ”Helt perfekt” som verkligen förtjänar att uppmärksammas.

Foto: SVT. ”Arvinge okänd”.

ÅRETS LIVSSTILSPROGRAM



Arvinge okänd, SVT

Food and fire, Viaplay

Hemma hos arkitekten, SVT

Mandelmanns gård, TV4

Seniorsurfarna, UR



JOA: Kattis Ahlström tävlar mot sig själv och vinner med ofta djupt gripande ”Arvinge okänd” över ”Seniorsurfarna”.

KF: Jag hade valt den mustiga mat- och reseporren ”Food and fire". Men tror att juryn väljer ”Arvinge okänd”.

Foto: Sjuan/TV4 Play. ”Bachelor Sverige”.

ÅRETS DOKUSÅPA



Allt för Sverige, SVT

Bachelor Sverige, TV4 Play/Sjuan

Celebrity ex on the beach, Dplay

Paradise hotel, Viaplay

Robinson, TV4



JOA: ”Robinson” hade en bra säsong. Men om det eller någon av tre fulsåpor slår ”Allt för Sverige”, är det skandal!

KF: Jag känner inte peppen någonstans här. Allt känns trött. Men det var ändå småfiffigt med två ungkarlar i den korkade och mossiga, men också lite roliga, skämskuddefesten ”Bachelor”.

Foto: TV4. ”Expeditionen”.

ÅRETS REALITYPROGRAM



Expeditionen, TV4

Renées Brygga, TV4

Svenska truckers, Viaplay

Wahlgrens värld, Kanal 5/Dplay

Äkta Billgrens, SVT



JOA: ”Wahlgrens värld” är ett välsmort maskineri. Tycker annats att ”Äkta Billgrens” var roligt för att de kändes så oäkta…

KF: En trist uppställning. Som sagt har jag fått nog av Wahlgrens, och hoppas att juryn känner lika. Och ”Äkta Billgrens” vet jag inte ens vad jag ska säga om. Får väl hålla en halvhjärtad tumme för ”Expeditionen”.

Foto: SVT. Gizem Erdogan i ”Kalifat”.

ÅRETS KVINNLIGA SKÅDESPELERSKA I EN TV-PRODUKTION



Aliette Opheim, Kalifat, SVT

Gizem Erdogan, Kalifat, SVT

Ilinca Neacsu, Box 21, Viaplay

Josephine Bornebusch, Älska mig, Viaplay

Julia Ragnarsson, Fartblinda, TV4/C More



JOA: Gizem Erdogan bar upp ”Kalifat” på sina axlar.

KF: Josephine Bornebusch var fantastisk i ”Älska mig”, men troligtvis får hon se sig slagen av Gizem Erdogan, som var det bästa med ”Kalifat”. Synd för Bornebusch att det inte finns en manuskategori...

Foto: SVT. Amed Bozan i ”Kalifat”.

ÅRETS MANLIGA SKÅDESPELARE I EN TV-PRODUKTION



Amed Bozan, Kalifat, SVT

Joakim Sällquist, Box 21, Viaplay

Johan Rheborg, Solsidan, TV4/C More

Johan Ulveson, Älska mig, Viaplay

Matias Varela, Fartblinda, TV4/C More



JOA: Stenhård konkurrens. Om nyhetens behag råder, vinner Amed Bozan för ”Kalifat”, en hopplös rollfigur han ändå lyckades skapa medkänsla för.

KF: Den enda kategorin i år där alla känns som värdiga vinnare. Jag tycker att Johan Rheborg ska vinna, men misstänker att juryn tycker att Amed Bozan är det piggare valet.

Foto: Kanal 5/Dplay. ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”.

ÅRETS NYSKAPANDE/FÖRNYARE:



Alla mot alla med Filip och Fredrik, Kanal 5/Dplay

Big brother Sverige, TV4 Play/Sjuan

Efter fem, TV4

Live date, Viafree

Sverige möts: Mötet, SVT



JOA: Härligt galna frågeleken ”Alla mot alla med Filip och Fredrik” står i en klass för sig. Övriga borde inte ens nomineras. ”Big brother Sverige”, vad är nytt med det? Att man släppte in rasister?

KF: Det är häpnadsväckande taffligt att en 20 år gammal dokusåpa har halkat in här... ”Mötet” var inte en så dålig idé men rimligtvis vinner Filip och Fredrik. De förtjänar det då de har varit nyskapande i många år.

Foto: TV4. ”Blattarna som byggde Sverige”.

ÅRETS FAKTA OCH SAMHÄLLSPROGRAM



Blattarna som byggde Sverige, TV4

Din hjärna, SVT

Edit: Vad hände Gina Dirawi?, SVT

Landet lyckopiller, SVT

Trolljägarna, Viaplay



JOA: ”Blattarna som byggde Sverige” var en exemplariskt folkbildande serie.

KF: Jag är rätt förtjust i ”Trolljägarna”, men Leif GW-serien ”Blattarna som byggde Sverige” kommer, och bör nog, vinna.

Foto: SVT. ”Att rädda ett barn”.

ÅRETS GRANSKNING:



Dokument inifrån – Att rädda ett barn, SVT

Kalla fakta – Guldkalven, TV4

Kalla fakta – Kommittén, TV4

Kalla fakta – Vecka 42, TV4

Uppdrag granskning – Ung och kriminell, SVT



JOA: Att se ”Att rädda ett barn” var som att se en thriller där allt bara blev värre och värre.

KF: ”Ung och kriminell”. Man. Blev. GALEN.

Foto: SVT. ”Det svenska popundret”.

ÅRETS DOKUMENTÄRPROGRAM



Det svenska popundret, SVT

Guldfeber, SVT

Hitlers dödsdömda svenskar, TV4/C More

Svenska fall, Viaplay

Vargattacken på Kolmården, TV4/C More



JOA: Gillade verkligen ”Hitlers dödsdömda svenskar”. Men ”Det svenska popundret” bör vinna, ett ovanligt välgjort och faktaspäckat program i nöjesgenren.

KF: Utan tvekan ”Det svenska popundret”. Underhållande popkulturbildning för (nästan) alla åldrar och förhandskunskapsnivåer.

Foto: TV4. ”Efter fem”.

ÅRETS NYHETER- OCH AKTUALITETSPROGRAM



Dina frågor om corona, TV4

Efter fem, TV4

Efterlyst, TV3

Kalla fakta, TV4

Special: Coronaviruset, SVT



JOA: Inget av de nominerade programmen förtjänar att vinna, tycker vanliga Aktuellt varit bäst.

KF: Jag tycker att ”Efter fem” har varit ett stabilt sällskap mellan jobb och middag, de dagar man har hunnit.

Foto: SVT. Vinterstudion.

ÅRETS SPORTPRODUKTION



Fotbolls-VM 2019 (damer), TV4/C More

Hockeylördag (SHL), TV4/C More

Premier league-studion, Viaplay/Nent Group Sport

Vinterstudion, SVT

VM i friidrott, SVT



JOA: Vinterstudion-myset är svårslaget om man gillar skidåkning.

KF: Jag är ärligt talat inte kvalificerad för att uttala mig om sport-tv. Men Vinterstudion är ju så trivsam att man typ vill flytta in.

Foto: C More/TV4. ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”.

ÅRETS BARNPROGRAM



Sagasagor, Viaplay

Sommarskuggan – Vinterskuggans uppdrag, SVT

Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet, TV4/C More

Wild kids, C More

Världens hemskaste sjukdomar, SVT



JOA: ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet” är ett barnprogram även vuxna kunde uthärda.

KF: Självklart ”Ture Sventon”! En förtjusande serie.



Kristallen 2020 sänds i TV4 klockan 20.00 den 27 augusti.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 27 augusti 2020 kl. 08.00