Östblock på dekis, karatenostalgi och klockren kanadensisk humor

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 27 augusti 2020 kl. 08.56

Foto: Ziegler Film & Company/Youtube/C More. ”Weissensee”, ”Cobra Kai” och ”Schitt's Creek”.

VECKANS STREAMINGTIPS Den tyska favoriten ”Weissensee” är tillbaka. ”Karate kid”-fortsättningen ”Cobra Kai” är bättre än vad den förtjänar att vara. Och äntligen kommer ”Schitt’s Creek” till Sverige.

Weissensee



Den fjärde säsongen av den övertygande tyska kalla kriget-skildringen och familjesagan ”Weissensee”, om livet i Östberlin från 1980 och ett decennium framåt, sändes i hemlandet 2018, och att SVT har väntat så länge med att klämma in den i tablån är smått obegripligt, med tanke på hur många som har uppskattat den. Men nu är den i alla fall här. Året är 1990, östblocket ligger i dödsryckningar och förändringens vindar blåser – vilket medlemmarna i familjen Kupfer väljer att handskas med på väldigt olika sätt. Ny på rollistan är Jördis Triebel från pangserierna ”Dark” och ”Babylon Berlin”, som spelar en sjukgymnast och kommunisthatare som behandlar den skottskadade Falk Kupfer (Jörg Hartmann), som blir förtjust i henne och nu gör allt för att gömma sin Stasi-bakgrund.

SVT Play. Premiär på tisdag

Cobra Kai



Om du tycker att det låter pajigt med en tv-serie där de två rivalerna från 80-talsfavoriten ”Karate kid” – Daniel LaRusso (Ralph Macchio) och Johnny Lawrence (William Zabka) – möts och börjar karatekrångla med varandra igen efter 34 år, tänk igen. Den här dramakomedin, vars två första säsonger sändes på Youtube Premium 2018-2019 och nu kommer till Netflix, är nämligen betydligt mer underhållande än vad man skulle kunna tro. Tänk medelåldersångest, tonårssåpa, kampsportskoreografi och 80-talsnostalgi med kraftig kick i charmig förening. Netflix kommer att leverera en tredje säsong nästa år.

Netflix. Premiär i dag

Schitt's Creek



Äntligen kommer denna komedipralin till Sverige. Kanadensiska ”Schitt's Creek”, vars sjätte och sista säsong är 15-faldigt Emmynominerad, är skapad av far och son-paret Eugene och Dan Levy och handlar om den före detta stenrika familjen Rose (Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy och Annie Murphy) som blir av med alla sina tillgångar och tvingas flytta in på ett motell i den hopplösa hålan Schitt's Creek, som de en gång köpte som ett skämt. Gillade du ”Arrested development” kommer du att älska detta. C More släpper alla sex säsonger på ett bräde.

C More. Premiär på tisdag



Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 27 augusti 2020 kl. 08.56