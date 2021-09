Religiös skräck, apokalyptisk mansbrist och norsk högerextremism

helskärm ”Midnight mass”, ”Y: The last man” och ”Furia”.

VECKANS STREAMINGTIPS ”The haunting of Hill House”-skaparen Mike Flanagan är tillbaka med ny skräck på Netflix. Postapokalyptiska ”Y: The last man” skildrar en värld (nästan) helt utan män. Och Viaplays ”Furia” är naturskön spänning om högerextremismen i Europa.

Midnight mass



När det gäller skräck kan man lita på Mike Flanagan, som efter enastående ”The haunting of Hill House” och den något svagare men klart sevärda ”The haunting of Bly Manor” nu ger oss ”Midnight mass”, om fasorna med fanatism och blind tro. En själfull och utomordentligt tjusigt agerad serie som utspelar sig på en isolerad liten ö, dit en vanhedrad ung man (Zach Gilford) återvänder samtidigt som en ny, karismatisk präst (Hamish Linklater) anländer och en religiös feber flammar upp i samhället. Var beredd på några långsamma första timmar (och åldersmakeup av det mer katastrofala slaget, men den har ett syfte) – men vet också att ett maffigt crescendo väntar.

Netflix. Premiär den 24 september

Y: The last man



Det här postapokalyptiska dramat efter Brian K Vaughans och Pia Guerras Vertigo-serier har varit under utveckling i många år, och det finns en viss risk för att de seriekännare som har väntat länge kommer att bli besvikna. ”Y: Yhe last man” – om vad som händer efter att en mystisk katastrof tar kål på alla varelser med en Y-kromosom, förutom den smått hopplöse typen Yorick Brown (Ben Schnetzer) och hans tama apa – är långt ifrån en omedelbar knockout. Men serien har både potential och välkommen humor, och en bra ensemble med bland andra Diane Lane och Olivia Thirlby. Värd att hålla ögonen på, med andra ord.

Disney+. Nya avsnitt på onsdagar

Furia



Den växande högerextremismen i Europa är temat för den här spännande norska serien, som är skapad av Gjermund Stenberg Eriksen (”Mammon”) och tar sin början i ett litet skenbart idylliskt hörn av Norge, så vackert att man vill flytta raka vägen in. Pål Sverre Hagen (”Exit) gör den ena huvudrollen som en polis som på grund av sitt förflutna måste flytta från plats till plats med sin dotter, men nu vill ligga lågt och slå sig ner permanent i den lilla kustbyn Åndalsnes. Och Ine Marie Wilmann (också ”Exit”) gör den andra som en kvinna som lever ett trippelliv. Som katolsk kock på en turistanläggning, högerextrem bloggare och... Ja, kolla själva. Det här är en serie med bra tryck i.

Viaplay. Premiär den 26 september

