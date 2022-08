”House of the dragon”-stjärna utsatt för rasism

Publicerad: I dag 10.32 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Steve Toussaint utsattes för rasistiska glåpord på sociala medier sedan det blev känt att han skulle göra rollen som Lord Corlys Velaryon. Arkivbild.

Steve Toussaint tvingades utstå rasistiska påhopp sedan det blev känt att han skulle göra rollen som Corlys Velaryon i premiäraktuella ”House of the dragon”, HBO:s föregångsserie till ”Game of thrones”.

Efter att rollbesättningen blivit offentlig fick den brittiske skådespelaren se hur ” Game of thrones ”-fans lade upp en illustration från George RR Martins böcker sida vida sida med ett porträtt med honom själv, berättar han för Radio Times.

– Och sedan de rasistiska glåporden som kom med det.

helskärm Steve Toussaint som Corlys Velaryon, ”The sea snake”.

I böckerna beskrivs velaryonerna som individer med vitt skinn, blekt hår och purpurfärgade ögon, skriver The Guardian. I den nya tv-serien är klanen i stället skildrad som svarta ädlingar med silverfärgade dreadlocks. Steve Toussaint berättar hur hans tankar gick kring ”Game of thrones”-fansens reaktioner på sociala medier.

– Jag tänkte att: ”Aha, jag fattar. När vi var kriminella och pirater och slavar i det andra avsnittet, då var var det helt ok för er.”

Steve Toussiant vill inte låta sig definieras av påhoppen, man han tänker heller inte hålla tyst om dem.