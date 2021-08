Skumpig hälsotripp från ”Big little lies”-gänget

Så bra är miniserien ”Nine perfect strangers”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Nicole Kidman i ”Nine perfect strangers”.

TV-RECENSION Nicole Kidman ser ut att vara på rymmen från en fantasyserie, och seriens ton är lika svajig som hennes ryska brytning.

Ändå är stjärnspäckade och knasiga ”Nine perfect strangers” lite för smaskig för att rata.



Nine perfect strangers

Prime Video

Del 1-6

Av David E Kelley och John Henry Butterworth, med bl a Nicole Kidman , Melissa McCarthy , Luke Evans , Melvin Gregg, Samara Weaving, Michael Shannon, Regina Hall, Bobby Cannavale.

DRAMAMYSTERIUM Nio välbärgade personer med hemligheter, sorger och problem checkar in på en hälsoresort driven av en mystisk ryska som sägs kunna göra under, men tar till väldigt oortodoxa metoder och verkar ha en dold agenda, i ”Nine perfect strangers”. En stjärnspäckad miniserie som kan komma att falla offer för en olycklig kombination av farligt höga förväntningar och riktigt dålig tajming.

Höga förväntningar eftersom serien är baserad på en bok av Liane Moriarty, vars ”Big little lies” blev en utomordentlig tv-serie i händerna på David E Kelley, som alltså även ligger bakom denna serie. Dessutom spelas rollen som den gåtfulla hälsogurun i centrum av Nicole Kidman, som inte bara jobbade med Kelley i ”Big little lies”, utan även i förra årets högprofilerade mysterium ”The undoing”.

Dålig tajming eftersom serien anländer innan sommarens satiriska snackis ”The White Lotus” – om välbärgade människor med problem som checkar in på en lyxig resort – ens har hunnit kallna.

Och ja, ”Nine perfect strangers” är något av en skumpig hälsoresa. Kidmans Masha Dmitrichenko lirar inte riktigt med de andra rollfigurerna, utan ser ut som en figur på villovägar från valfri medeltidsfantasy – och hennes ryska brytning lär inte vinna några priser. Tonen wobblar mellan olika genrer, ”twistarna” känns inte alltid som twistar, och man kommer på sig själv med att undra om det egentligen finns något av substans att hitta under den onekligen tilltalande ytan (bara sex av åtta avsnitt har skickats ut för recension så svaret är ännu oklart).

Men skådespelare som Melissa McCarthy, Samara Weaving, Michael Shannon, Regina Hall och Bobby Cannavale är trots allt alldeles för bra som en samling tickande bomber, bokstavligt talat höga på smoothies och förmodligen på väg att explodera, för att man ska vilja hoppa av den här knasiga trippen.



”Nine perfect strangers” har premiär den 20 augusti på Prime Video.

Publisert: Publicerad: 18 augusti 2021 kl. 15.50