Mejla Karolina Fjellborg

Netflix har drabbats av vårtrötthet – men uppstickarna gasar

Håll ögonen på Apple TV+ och Paramount+ den här vårsäsongen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Bilder ur ”Pachinko”, ”The offer” och ”The first lady”.

TV-KRÖNIKA Den här våren händer det grejer i streamingdjungeln.

Dyra Netflix är inte nödvändigtvis det givna valet när de mindre, billigare spelarna nu växlar upp.

Så många streamingtjänster, så lite tid. Jag vet.

Men här är en validerad vårspaning: Nu är den perfekta tiden för ett vänsterprassel med en av uppstickarna.

För medan Netflix naturligtvis har ett konstant inflöde (i pipeline ligger bland annat David E Kelleys ”Anatomy of a scandal” och en ny säsong av korsettflåset ”Familjen Bridgerton”) gör ett högt pris i kombination med en viss stagnation på kvalitetsfronten att jätten börjar kännas lite väl loj och bekväm.

”Stranger things” återkomst hägrar visserligen, men den är fortfarande ett par månader bort.



Och även om någon längre tid utan tillgång till HBO:s serier skulle få i alla fall mig att känna mig som Maria Montazami känner sig utan läppstift – alltså naken, rädd, exposed – har nya HBO Max egna serier, med något enstaka undantag, en lång väg kvar till moderskeppets standard.

Och Disney+... En omistlig tjänst för barn och Marvel-älskare. Men för oss andra är utbudet mindre dynamiskt, och att det innehåll från Disney-ägda Hulu och FX som ändå känns spännande ofta kommer hit anmärkningsvärt sent är liksom retro på helt fel sätt.

Att det till exempel tar nästan två månader för ”The dropout”, med Amanda Seyfried som techgrundaren och bedragerskan Elizabeth Holmes, att ta sig hit från USA, påminner mig om hur vi på 80-talet, innan internet kom till byn, väntade på senaste nytt från ”Dallas”.

Det hade sin charm då, men den tiden är förbi.



Däremot börjar det röra på sig hos Apple TV+. En tjänst som har funnits så pass länge och har sådana resurser bakom sig att den kanske inte borde kallas för uppstickare, men hittills har tett sig som ett rätt slappt bihang till ett gigantiskt företag som har prånglat ut abonnemang ihop med sina produkter.

Men den här våren får ”Ted Lasso” sällskap av en hel drös serier värda att hålla ögonen på. Som Ben Stillers hyllade techthriller ”Severance”. ”The last days of Ptolemy Grey”, med Samuel L Jackson som en demenssjuk man som får sina minnen tillbaka. Poddbaserade ”WeCrashed”, med Anne Hathaway och Jared Leto. Tidsresethrillern ”The shining girls” med Elisabeth Moss. Spionserien ”Slow horses” med Gary Oldman. ”GLOW”-duon Liz Flahives och Carly Menschs stjärnspäckade kvinno-antologi ”Roar”, med bland andra Nicole Kidman.

Och ”Pachinko”. Dramat efter Min Jin Lees roman om flera generationer av en koreansk familj har en storslagen svansföring, och kan mycket väl visa sig vara en av årets bästa serier.



Och även Paramount+ börjar visa musklerna. Vårens stora pralin där bör vara ”The offer”, om skapandet av Francis Ford Coppolas maffiamästerverk ”Gudfadern”.

Men även detta är på gång: Spelbaserade, Steven Spielberg-producerade ”Halo”. Presidentfru-antologin ”The first lady”, med Viola Davis som Michelle Obama, Michelle Pfeiffer som Betty Ford, och Gillian Anderson som Eleanor Roosevelt. Samt Alex Kurtzmans sci-fi ”The man who fell to Earth”, efter Walter Tevis 60-talsroman. Med Chiwetel Ejiofor i David Bowies kultiga gamla roll.

Att frysa Netflix-abonnemanget börjar alltså kännas som ett alternativ.

Kanske är det till och med det smarta valet.

FJELLBORGS FAVORITER



arrow Bäckström

Kjell Bergqvist är tillbaka på C More som Leif GW Perssons sköna gubbjävel Evert Bäckström. Det är framför allt huvudrollsinnehavaren som gör ”Bäckström” värd att se, men även Agnes Lindström Bolmgren är toppen som kollegan Ankan.



arrow Winning time: The rise of the Lakers dynasty

Boka kvällen den 7 mars för premiären av den här på HBO Max. Historien om basketlaget Los Angeles Lakers ”Showtime”-era 1979-1991 berättas med stor kreativitet, mycket attityd och en riktig dynamit-ensemble. På sätt och vis lite för mycket – men härligt.



arrow The boys presents: Diabolical

Eric Kripkes satiriska superhjälteserie ”The boys” har fått en spinoff på Prime Video. En animerad antologi, med korta avsnitt i olika stilar, från olika hjärnor (bland andra Ilana Glazer, Seth Rogen och Andy Samberg). Roligt, vulgärt, våldsamt.

Publisert: Publicerad: 03 mars 2022 kl. 10.43