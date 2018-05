14 tv-serier som har premiär i maj











Livsfarligt regn, IS-terrorister, fotbollsspelare och gangstrar. Och gamla favoriter i nya roller. Här är 14 serier som har premiär i maj.

1. Peaky Blinders



Den här allra tjusigaste gangsterseriens fjärde säsong finns sedan tidigare på C More, men läggs nu även ut på Netflix. Rollistan med bland andra Cillian Murphy och Tom Hardy fylls på med snitsarna Adrien Brody och "Game of thrones"-stjärnan Aidan Gillen.

Netflix, 1 maj

2. Scream queens



Satirisk skräckkomedi från "American horror story"-skaparna Ryan Murphy och Brad Falchuk. Den första säsongen utspelade sig på ett universitet, i den här andra är det på ett sjukhus som en seriemördare härjar. Med massor av kända ansikten – bland andra Jamie Lee Curtis, Emma Roberts, Kirstie Alley, Taylor Lautner, Abigail Breslin och John Stamos.

Viaplay, 1 maj

3. Morden i Sandhamn



Åtta nya avsnitt av den alltid soliga kriminalserien baserad på Viveca Stens böcker om det tydligen helt livsfarliga stället Sandhamn. Svensk tv:s motsvarighet till "Morden i Midsomer" – nu med bland andra Alexander Karim och Linus Wahlgren som gästskådisar.

TV4, 2 maj

Foto: Johan Paulin/TV4. Jakob Cedergren och Alexandra Rapaport i ”Morden i Sandhamn”.

4. The rain



Netflix första originalserie från vår del av världen är en spännande dansk postapokalyptisk historia om hur ett regnburet virus har slagit ut stora delar av befolkningen och skapat allmänt kaos. Alba August gör huvudrollen som en tjej som har tillbringat många år i skydd i en bunker tillsammans med sin lillebror, och nu gör sällskap med ett gäng andra unga överlevare. Det är riktigt bra det här.

Netflix, 4 maj

5. Enkel resa till Korfu



Säsong två av den brittiska trivselserien "The Durrells", baserad på Gerald Durrells självbiografiska böcker om de år som han och hans familj bodde på den grekiska ön Korfu på 30-talet.

SVT, 4 maj

6. Hemmaplan



Kritikerrosad norsk dramaserie i fotbollsmiljö. Med Ane Dahl Torp i huvudrollen som Helena Mikkelsen – den första kvinnliga tränaren för ett herrlag i elitserien, som självklart möter en hel del motstånd.

SVT, 4 maj

7. The state



Stark, obehaglig och mycket bra miniserie i fyra delar, om några unga brittiska muslimer (både kvinnliga och manliga) som har åkt till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten.

SVT, 7 maj

8. I'm dying up here



Säsong två av den Jim Carrey-producerade dramakomedin om sex, droger och ståuppkomedi i 70-talets Los Angeles, som bland annat hämtar inspiration från Carreys egna upplevelser. Säsongspremiären är den 7 maj, men första delen finns ute för tjuvtitt redan nu. Med bland andra Melissa Leo, Ari Graynor, Clark Duke och Brad Garrett.

HBO Nordic, 7 maj

9. Safe



Ny dramathriller med esset Michael C. Hall från "Dexter" och "Six feet under" i huvudrollen. Här spelar han Tom – en läkare som förlorade sin hustru för ett år sedan och nu är ensamstående pappa till två tonårsdöttrar. De bor i ett fint område med nära till goda vänner, men när en av Toms döttrar plötsligt försvinner under mystiska omständigheter inser han att han inte vet något om människorna närmast honom. Mörka hemligheter lär komma upp till ytan, och frågan är också varför Tom har dåligt samvete över sin frus död. Vad var det egentligen som hände den natten?

Netflix, 10 maj



10. Mr. Mercedes



Serie baserad på Stephen Kings bok med samma namn från 2014, som har kallats för hans första hårdkokta deckare. Brendan Gleeson spelar en pensionerad polis, som fortfarande inte har släppt fallet med "Mr. Mercedes" (Harry Treadaway) – en psykopat som mördade 16 personer när han körde en stulen Mercedes genom en kö på en jobbmässa. En andra säsong är på gång.

C More, 10 maj

11. All night



Ny komediserie från Hulu, om en grupp tonåringar som under ett övernattningsparty "gör allt för att få sina återstående high school-drömmar att bli sanna".

HBO Nordic, 12 maj

12. Patrick Melrose



Miniserie i fem avsnitt baserad på Edward St. Aubyns böcker om Patrick Melrose – en man från en privilegierad men högst dysfunktionell överklassfamilj, som tampas med sina föräldrars död, alkoholism, heroinberoende, äktenskap och föräldraskap. Titelrollen spelas av "Sherlock"-stjärnan Benedict Cumberbatch, och i andra roller syns bland andra Hugo Weaving och Jennifer Jason Leigh.

HBO Nordic, 14 maj

13. C.B. Strike



Sju avsnitt baserade på en serie kriminalromaner av Harry Potter-författarinnan J. K. Rowling (under pseudonymen Robert Galbraith). Tom Burke gör rollen som Strike – en krigsveteran som jobbar som privatdetektiv i London, och har en unik förmåga att lösa komplexa fall.

HBO Nordic, 18 maj

14. Unbreakable Kimmy Schmidt



Tina Feys och Robert Carlocks väldigt roliga serie om den okuvliga optimisten Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) – som hölls fången i en bunker i 15 år – är tillbaka med en fjärde säsong.

Netflix, 27 maj

