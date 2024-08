Sommarens snackigaste serier och var du ser dem

Men vi svenskar ser ut att bli snuvade på en av säsongens hetaste nyheter

Publicerad 2024-05-17

TV-KRÖNIKA Några är återvändande succéer, andra potentiella nya favoriter.

Här är serierna att hålla ett extra öga på i sommar.

Korsettrökaren ”Familjen Bridgerton” är tillbaka. Den här gången med en säsong som är uppdelad i två halvor och avslutas först i juni, så att Netflix slipper förbruka allt raketbränsle på en och samma gång.

Om serien är guds ångande gåva till det moderna kostymdramat eller snarare en revisionistisk såpopera för folk som i själva verket hatar historia råder det visserligen delade meningar om. Men en av säsongens största titlar är det hur som helst – och i och med dess ankomst kan seriesommaren officiellt förklaras öppnad.

Så vilka andra titlar kommer det att snackas om under de kommande månaderna?

Det är som vanligt inte helt lätt att förutse, men några riktiga lågoddsare är åtminstone alla de stora som återvänder.

I juni väntar nya våldsamma säsonger av superhjältesatiren ”The boys” (Prime Video) och HBO:s mustiga ”Game of thrones”-prequel ”House of the dragon” (Max).

I juli kommer färska avsnitt av den kreativa ”Karate kid”-uppföljaren ”Cobra Kai” (Netflix).

I augusti gör både det mysiga mordmysteriet ”Only murders in the building” (Disney+), den svindyra Tolkien-vattendelaren ”Sagan om ringen: Maktens ringar” (Prime Video) och jättejobbiga ”Emily in Paris” (Netflix) comeback.

Och någonstans där bör vi även kunna hoppas på restaurangskildringarnas chef-d’oeuvre ”The Bear”, vars tredje säsong baserat på Disneys tidigare rörelsemönster bör ha hunnit fram till Sverige cirka sju veckor efter den amerikanska säsongspremiären i slutet av juni.

Sedan, vad gäller årets nyheter, är risken tyvärr överhängande för att vi blir utan en av de mest spännande. Eftersom TV4 verkar dröja med att visa Roland Emmerichs svärd och sandal-kalas ”Those about to die” med Anthony Hopkins, om gladiatorer i antikens Rom.

expand-left helskärm ”Those about to die” med Anthony Hopkins

Men det är bara att bryta ihop och gå vidare, och i stället hoppas på dessa:

”Eric” (Netflix). Psykologisk thriller med Benedict Cumberbatch, om en förtvivlad dockmakares desperata jakt på sin försvunne son – tillsammans med ett stort blått monster.

”Star wars: The acolyte” (Disney+). Med ”Squid game”-stjärnan Lee Jung-jae som en jedimästare som utreder en serie brott.

”Tatueraren i Auschwitz” (Skyshowtime). En kombination av kärlekshistoria och ohyggliga omständigheter som har blivit både risad och rosad, men i alla fall inte lär lämna någon oberörd.

expand-left helskärm Jake Gyllenhaal och Bill Camp i ”Presumed Innocent”

”Presumed innocent” (Apple TV+). Jake Gyllenhaal spelar åklagaren som blir misstänkt för mordet på en kollega, i David E Kelleys adaptation av boken som på 90-talet blev film med Harrison Ford.

expand-left helskärm ”Tierra de mujeres”

”Tierra de mujeres” (Apple TV+). En dramakomedi med ”Desperate housewives”-esset Eva Longoria, om en kvinna som flyr till Spanien med sin mamma och dotter efter att hennes man har satt dem alla i skiten.

expand-left helskärm ”Lost boys and fairies”.

”Lost boys and fairies” (SVT). BBC-drama om en homosexuell man som har bestämt sig för att adoptera ett barn med sin partner och samtidigt försöker reparera relationen till sin egen pappa.

expand-left helskärm ”The decameron”

”The decameron” (Netflix). En historisk svart komedi med en litterär förlaga från 1300-talet, om hur en grupp herrskap och tjänstefolk försöker vänta ut digerdöden i ett hus i Toscana. Med hjälp av vin och sex.

expand-left helskärm Siobhán Cullen som Dove, Will Forte som Gilbert Power, Robyn Cara som Emmy Sizergh i ”Bodkin”.

FJELLBORGS FAVORITER



check Bodkin

En amerikansk true crime-poddare, en mesig assistent och en butter grävande journalist skickas till Irland för att gräva i ett kallt fall i en skenbart idyllisk liten kuststad. Netflix nya thrillerkomedi gör ingenting direkt nytt, men har rätt roligt med diverse typer av klichéer.



check Call me dad

En charmig dansk dramakomedi på Viaplay, med en rolig insats av ”Vikings”-stjärnan Alex Høgh Andersen. Om hur saker och ting blir komplicerade mellan två bästa vänner som driver en cateringfirma ihop, när den ene blir tillsammans med den andres mamma.



check The big cigar

En lite hoppig men svängig och stilsäker 70-talshistoria om hur Svarta pantrarna-grundaren Huey P Newton (André Holland) tog hjälp av filmproducenten Bert Schneider (Alessandro Nivola) för att komma undan FBI och fly till Kuba. På Apple TV+.

