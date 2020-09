En stjärnspäckad röra, ett obehagligt mysterium och en tjusig tonårsserie

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 11 september 2020 kl. 09.00

Foto: C More/HBO. ”Bröllop, begravning och dop”, ”The third day” och ”We are who we are”.

VECKANS STREAMINGTIPS Colin Nutleys röriga ensembledrama ”Bröllop, begravning och dop” är tillbaka. ”The third day” bjuder på ett surrealistisk mysterium för höstmörkret. Och ”We are who we are” är ett tonårsdrama som överraskar och imponerar, i ljuvliga italienska miljöer.

Bröllop, begravning och dop



Colin Nutleys svulstiga ensembledrama är tillbaka med en andra säsong. Jag tyckte att det hade sina svagheter sist, och det tycker jag nu också. Folk beter sig orimligt och har ingen som helst impulskontroll, det kryllar av figurer som det inte finns något vettigt manus till, berättandet är ryckigt och Helena Bergström sitter fortfarande och pratar in i kameran utan egentlig anledning. Det är egentligen en jävla röra. Men ni som älskade ”Bröllop, begravning och dop” sist kommer att göra det även nu, och visst är det ändå lite härligt att se så här många duktiga skådisar köra full gas samtidigt. Denna gång är även Helena af Sandeberg, Tomas von Brömssen, Klas Wiljergård och Robert Gustafsson med... Sänds även i TV4 med start den 27 september.

C More. Säsongspremiär på måndag

The third day



Upplagd för ett riktigt förbryllande höstmysterium? Hugg in på Felix Barretts och Dennis Kellys ”The third day”, som förför så svårt med bisarr stämning, krypande obehag, visuell skönhet och engagerat skådespel att det eventuellt inte kommer att kännas som någon större katastrof om det hela inte blir glasklart på slutet. Den sex avsnitt långa miniserien är uppdelad i två halvor (”sommar" och ”vinter”) med två olika huvudrollsinnehavare – Jude Law respektive Naomie Harris – och utspelar sig på en surrealistisk, isolerad ö någonstans utanför England, där två besökare med personliga problem hamnar i en hotfull och kufisk limbo.

HBO Nordic. Premiär på onsdag



We are who we are



”Call me by your name”-regissören Luca Guadagnino har skapat det här originella, häftiga och lite drömlika tonårsdramat, som utspelar sig på en amerikansk militärbas i Italien 2016. Den udda 14-åringen Fraser (Jack Dylan Grazer) kommer dit från New York med sina två mammor (Chloë Sevigny och Alice Braga), och lär efter en socialt motig start känna den jämnåriga, självsäkra tjejen Caitlin (Jordan Kristine Seamon), som har levt där i åratal och pratar italienska. En uppslukande och atmosfärrik upplevelse där mycket – inte minst det audiella – överraskar och imponerar.

HBO Nordic. Premiär på onsdag

