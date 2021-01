En gigantisk buffé – med ett magert utbud av nyheter

Disney+ jagar Netflix med nya kategorin Star

Publicerad: 28 januari 2021 kl. 14.58

Uppdaterad: 29 januari 2021 kl. 15.19

Foto: Disney+. Disney+ lanserar den nya underkategorin Star i februari.

Streamingtjänsten Disney+ spänner musklerna, höjer priset och lanserar den nya kategorin Star, som ska tilltala vuxna tittare.

Titlarna som tillkommer är många – men inte så spännande. Än så länge.

Men det här är bara början på kapprustningen mellan Disney och Netflix.

Streamingkriget rasar och nu gör Disney+ en ny offensiv. Den 23 februari lanseras nya Star, som kommer att finnas som en sjätte kategori på streamingtjänsten, vid sidan av redan existerande Disney, Pixar, Marvel, Star wars och National Geographic.

Tanken är att erbjuda mer vuxet innehåll (som i drama/komedi/animerat, inte som i erotik), utöver superhjältar och rymdäventyr, så att Disney på allvar kan bli en konkurrent till Netflix även utanför barnfamiljsträsket.

En digital presskonferens har hållits. Den var en veritabel bombmatta av siffror; stora siffror. Hur många miljoner abonnenter de har nu, hur många hundratals miljoner abonnenter de tänker ha om några år. Hur många hundratals film- och serietitlar och tusentals avsnitt som kommer att tillkomma vid lanseringen och senare under 2021.

”Om några år kan ni gå och lägga er, Netflix.”

Sa de aldrig. Men jag hörde det ändå.

Jag skulle kunna återge de jättestora siffrorna här, men det är inte mitt jobb att sköta marknadsföringen, och eftersom jag tänker mer i termer av ”Vad innehåller de där tiotusentals streamingtimmarna?” än ”Hur många timmar av mitt liv kan jag slå ihjäl med hjälp av denna tjänst?” tittar jag hellre lite närmare på vad, inte hur mycket, som erbjuds.

Jag fattar att buffén kommer att vara stor och att jag kan äta mig riktigt fet – men exakt vad kan jag trycka i mig, utöver skåpmat som 15 säsonger av ”Criminal minds” och 16, snart 17, säsonger av ”Grey's anatomy”?

Och där börjar det bli lite mindre imponerande. I alla fall för nu, och beroende på vem man är som tittare, ska tilläggas.

Om du inte redan har sett, eller om du vill se om, inflytelserika serier från de senaste två decennierna – som ”Homeland”, ”24”, ”Lost”, ”Sons of Anarchy” och ”Modern family” – kan du utan problem roa dig timme in och timme ut. Och självklart kommer det att bli kännbart för övriga streamingtjänster om pålitliga titlar som dessa ryker.

Och även på filmfronten kommer biblioteket att utökas med en rad välkända titlar.

Är det däremot nyare och fräschare innehåll du är ute efter, blir utbudet magrare. För bland de serier som kallas för Star originals – serier som redan har visats i USA utan att bli några direkta snackisar – finns hittills inte så mycket att gå i gång på (även om tonårsdramat ”Love, Victor” verkar vara sevärt). Marvel-baserade ”Helstrom”, till exempel, är redan nedlagd.

Så jag skulle inte påstå att det är en ny spännande värld av underhållning som öppnar sig för oss den 23 februari för 89 kronor i månaden. Även om den är stor.

Men – framöver lär det hända grejer. Disney är redo att pumpa ut egna originalproduktioner; efter ”WandaVision” kommer fler Marvel-serier som ”The Falcon and the Winter Soldier”, ”Loki”, ”Hawkeye”, ”Ms Marvel” och ”What if...?”. ”The mandalorian” är redan en triumf, som kommer att följas av fler ”Star wars”-serier som ”The book of Boba Fett”, ”Rangers of the New Republic” och ”Ahsoka”.

Och medan jag tolkar informationen om ”nytt innehåll från familjen Kardashian Jenner” mer som ett hot än som ett löfte, kommer flera lovande serier från olika Disney-ägda studior att dyka upp framöver under etiketten Star.

Som ”The dropout” med Kate McKinnon, ”Dopesick” med Michael Keaton och ”The old man” med Jeff Bridges.

Så, vad blir kontentan? Håller Disney+ på att bli en Netflix-dräpare?

Spontant säger jag nej; jag tror att det finns plats för två giganter på streamingmarknaden. Ett relativt nytt företag som har fungerat som en pionjär och dominerat marknaden fullkomligt hittills, och en gammal bjässe som sitter på tidernas bibliotek och nu spänner alla sina avsevärda muskler för att komma i kapp.

Vi tittare kan hur som helst luta oss tillbaka och njuta av kapprustningen.

Av: Karolina Fjellborg

