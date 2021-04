Se trailern till ”Moonlight”-regissörens tv-serie

Barry Jenkins ”The underground railroad” får premiär i maj

Publicerad: 20 april 2021 kl. 13.17

Uppdaterad: 20 april 2021 kl. 13.29

Foto: Amazon. ”The underground railroad”.

TV

TRAILER I maj kommer Oscarvinnaren Barry Jenkins efterlängtade tv-serie ”The underground railroad”.

Och nu har vi en trailer.

Oscarvinnaren Barry Jenkins – regissören och manusförfattaren bakom de hyllade filmerna ”Moonlight” och ”If Beale Street could talk” – är aktuell med sin första tv-serie.

”The underground railroad”, som den heter, får premiär på Prime Video den 14 maj, och är baserad på Colson Whiteheads bok med samma namn.

Det handlar om historisk fiktion, där den ”underjordiska järnväg” som i verkligheten var ett nätverk organiserat av slaverimotståndare som på 1800-talet hjälpte slavar att fly från sydstaterna till nordstaterna eller Kanada, inte är en metafor – utan ”en faktisk järnväg full av ingenjörer och konduktörer, och ett hemligt spårsystem med räls och tunnlar under Söderns mark”.

Den 29-åriga sydafrikanskan Thuso Mbedu spelar huvudrollen som slavinnan Cora, som flyr från en plantage i Georgia och under sin resa från stat till stat jagas av prisjägaren Ridgeway (Joel Edgerton).

Så här ser den nysläppta trailern ut:

