Sköna september – här är 15 serier som rivstartar tv-hösten

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 24 augusti 2020 kl. 22.50

Uppdaterad: 25 augusti 2020 kl. 00.17

Foto: Disney+/Viaplay/FX. ”The mandalorian”, ”Älska mig” och ”Fargo”.

September blir en extremt späckad seriemånad.

Här är 15 av månadens hetaste streamingnyheter.

Weissensee



Äntligen visar SVT den fjärde säsongen av den här tyska familjesagan om livet i Östberlin under kalla kriget. Nu är året 1990 och östblocket ligger i dödsryckningar.

SVT, 1 september.

Schitt's Creek



I april i år gick den här kanadensiska komediserien av Eugene och Dan Levy i graven efter sex hyllade säsonger – och nu läggs samtliga årgångar ut på C More. Om en före detta stenrik familj (Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy och Annie Murphy) som blir av med alla sina tillgångar och tvingas flytta till ett motell i Schitt's Creek. En hopplös håla som de en gång köpte som ett skämt.

C More, 1 september.

Young Wallander



Netflix har gjort en engelskspråkig serie baserad på Henning Mankells böcker om Kurt Wallander, som utspelar sig i Sverige och har en svensk huvudrollsinnehavare i Adam Pålsson, som spelar en ung Wallander som tar sig an sitt första fall i ett allt våldsammare Sverige. Vi får se hur det funkar.

Netflix, 3 september.

Away



Rymddrama med tvåfaldigt Oscarbelönade Hilary Swank i huvudrollen. Hon spelar en amerikansk astronaut som lämnar man och dotter hemma för att leda en internationell, tre år lång expedition till Mars. Bland regissörerna finns svenska Charlotte Brändström, som tidigare bland annat har jobbat med ”The outsider” och Netflix ”The witcher”.

Netflix, 4 september.

Måste gitt



2017 kom Ivica Zubaks film ”Måste gitt”, om den småkriminella dagboksförfattaren Metin (Can Demirtas) från Stockholmsförorten Jordbro. Nu kommer en fortsättning i serieform, där Metin är tillbaka i orten efter en tid i fängelse och försöker ordna upp sitt liv. Vilket inte är så lätt.

SVT, 4 september.

Älska mig



Josephine Bornebusch lysande dramakomedi (som just nu har fyra nomineringar inför torsdagens Kristallengala) kommer tillbaka med en andra säsong. Två år har gått sedan sist och ”ännu större känslor och större problem” utlovas. Med Bornebusch, Sverrir Gudnason, Johan Ulveson, Ia Langhammer, Gustav Lindh, Görel Crona, med fler.

Viaplay, 13 september.

Sommaren -85



Dramakomedi färgad av Emma Hambergs egen uppväxt på 80-talet, ”när musiken var cool, solarier var ofarliga och frisyrerna yviga”. Skådeplatsen är det lilla samhället Braxinge i Västra Götaland, där tre generationer kvinnor i en familj (Lotta Tejle, Emma Broomé och Elina Sätterman) alla drömmer om något nytt, annat och bättre.

SVT, 14 september.

Bröllop, begravning och dop



Förra året kom den första säsongen av Colin Nutleys ensembledrama om två familjer vars liv flätas samman efter ett stökigt bröllop. Nu kommer säsong två, med nya starka namn på rollistan: Robert Gustafsson, Tomas von Brömssen, Helena af Sandeberg och Klas Wiljergård.

C More, 14 september/TV4, 27 september.

Foto: C More/TV4. ”Bröllop, begravning och dop”.

The third day



Ett dramamysterium i sex delar, om en man och en kvinna som anländer till en mystisk ö vid olika tidpunkter. I de tre första avsnitten spelar Jude Law Sam, som möter ”en grupp öbor som vill bevara sina traditioner till varje pris”, och i resterande tre spelar Naomie Harris Helen – ”en viljestark ensamvarg som åker till ön för att finna svar”, men i stället ”utlöser en kamp om öns öde”.

HBO Nordic, 15 september.

We are who we are



Ett uppväxtdrama av Luca Guadagnino (”Call me by your name”), som utspelar sig på en amerikansk militärbas i Italien. I centrum står de två tonåringarna Fraser (Jack Dylan Grazer) och Caitlin (Jordan Kristine Seamón), som brottas med klassiska tonårsproblem som vänskap, kärlek och identitet. På rollistan finns även Chloë Sevigny, Alice Braga och Kid Cudi.

HBO Nordic, 15 september.

The mandalorian



Den 15 september lanseras streamingtjänsten Disney+ i Sverige, vilket betyder att vi äntligen ska få se Jon Favreaus rymdvästern ”The mandalorian”. En ”Star wars"-serie som utspelar sig mellan ”Jedins återkomst” och ”The force awakens”, och följer prisjägaren Din Djarin (Pedro Pascal). Säsong två lär komma redan i oktober.

Disney+, 15 september.

Ratched



Sarah Paulson spelar huvudrollen som den ikoniska antagonisten syster Mildred Ratched från Ken Keseys bok och Miloš Formans film, i en sorts prequel till ”Gökboet”. Serien utspelar sig 1947, bland producenterna finns Ryan Murphy, Ian Brennan och Michael Douglas, och övriga namn på rollistan är Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Finn Wittrock, Corey Stoll, Sophie Okonedo och Vincent D’Onofrio.

Netflix, 18 september.

White wall



En thriller med Vera Vitali, norske Aksel Hennie, Mattias Nordkvist och Ardalan Esmaili. Om hur ett ingenjörsteam försöker hantera upptäckten av ett mystiskt främmande föremål, som blottlagts av en sprängningsolycka djupt nere i ett gruvschakt.

SVT, 20 september.

Foto: SVT. ”White wall”.

Fargo



Äntligen kommer säsong fyra av Noah Hawleys briljanta antologi ”Fargo”. Chris Rock, Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Ben Whishaw och Timothy Olyphant är ombord, och handlingen utspelar sig 1950 i Kansas City, Missouri.

HBO Nordic, 28 september.



Utredningen



Kriminaldrama om utredningen av det så kallade ubåtsfallet, det vill säga mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Danske Tobias Lindholm har både skrivit och regisserat och i rollerna syns bland andra Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August och Rolf Lassgård.

SVT, 28 september.

Foto: SVT. ”Utredningen”.

