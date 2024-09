5 punkter om: Krisen i tv-branschen

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-11

TV4-program ställs in på löpande band, och Viaplay varslar hundratals anställda.

Här är allt du behöver veta om krisen i tv-branschen.

1. Viaplay säger upp hundratals anställda

Under sommaren kommer besked om att streamingtjänsten Viaplay varslar hundratals anställda. Mer än 25 procent av personalen kommer att sägas upp.

Beskedet kommer samtidigt som bolagets kvartalsrapport. Rapporten visar att Viaplay gjort en mångmiljardförlust, och hela verksamheten ses över.

Bolaget flaggar för att man kan behöva lämna flera internationella marknader, alternativt sälja hela koncernen.

2. C More läggs ner – flyttar till TV4 Play

En annan streamintjänst, C More, läggs ner under sommaren. I stället blir tjänstens innehåll en del av TV4 Play. C Mores användare blir nu pluskunder på TV4 Play.

I samband med detta byter C Mores kanaler och kanalpaket namn och varumärke till TV4.

C More Hockey och C More Fotboll blir TV4 Hockey och TV4 Fotboll.

3. TV4:s sparpaket

I augusti kom nyheten om att TV4 inför ett stort sparpaket. Av 800 tjänster ska 100 tas bort. Profiler i bland annat ”Nyhetsmorgon” skrotas, som Shirin Djavidi och Jonas Paradian. Även livedeskverksamheten läggs ner.

Journalistklubbens ordförande, Victoria Banozic, säger att beskedet är ”oerhört jobbigt och ledsamt”.

4. Succéprogrammen ställs in

Förutom sparpaketet bekräftar TV4 att flera av deras långkörare ställs in inför hösten och 2024.

Program som läggs på is är bland annat ”Talang”, ”Let’s dance”, Parlamentet” och ”Biggest loser”.

TV4:s kanaldirektör Fredrik Arefalk säger att dalande tittarsiffror och nya programsatsningar är anledningarna till tablåförändringarna.

5. Varför krisar branschen? Och vad händer nu?

Den krisande tv- och streamingbranschen är ett resultat av den tuffa världsekonomin, menar Helen Orselius, vd på tv.nu. Det gör att företagen behöver spara pengar och tänka igenom sina produktioner. Dyra sporträttigheter är också en bidragande faktor.

Hon tror att innehållet i tv och streamingtjänster kommer förändras och att tittarna kommer se mindre av dra produktioner och välkända profiler, och mer av reality.

Flera filmer och tv-serier kommer dessutom pausas, som följd av Hollywoodstrejken bland skådespelare och manusförfattare.