30 tv-serier att streama i sommar

Rykande färska nyheter och återvändande favoriter i juni, juli, augusti

Publicerad 10.19

Drakar, alver, jedimästare, superhjältar och en hjortpojke. Kockar, karateproffs och Karl Lagerfeld.

Och så klart en himla massa poliser och mord.

Här är sommarens 30 hetaste tv-serier.

Star wars: The acolyte



Senaste nytt från det hela tiden växande ”Star wars”-imperiet på Disney+. I ”The acolyte”, som utspelar sig ungefär 100 år före ”Star wars: Episod 1 – Det mörka hotet”, spelar ”Squid game”-stjärnan Lee Jung-jae en respekterad jedimästare som utreder en serie chockerande brott. Amandla Stenberg spelar dubbla roller som tvillingssystrar.

Disney+, 5 juni

Sweet Tooth

Det DC Comics-baserade postapokalyptiska fantasydramat ”Sweet Tooth” avslutas med en tredje säsong. Om en värld där ett virus har dödat större delen av den mänskliga befolkningen, och ”hybridbarn” som delar kroppsdelar och kännetecken med olika sorters djur har börjat födas. Med Christian Convery som hjortpojken Gus, alias Sweet Tooth.

Netflix, 6 juni

The tattooist of Auschwitz



En adaptation av Heather Morris bok ”Tatueraren i Auschwitz” från 2018 om Auschwitz-överlevaren Lale Sokolov, som skickades till Auschwitz 1942, fick i uppgift att tatuera in nummer på de andra fångarnas armar, och förälskade sig i en av kvinnorna han tatuerade. Jonah Hauer-King spelar den yngre Sokolov och Harvey Keitel den äldre.

Skyshowtime, 7 juni

Becoming Karl Lagerfeld



Ett biografiskt franskt drama om den tyska modedesignern Karl Lagerfelds väg till att bli en av storfräsarna i den parisiska haute couture-världen. Med Daniel Brühl i huvudrollen.

Disney+, 7 juni

Presumed innocent



1990 blev Scott Turows juridiska thriller ”Presumed innocent”, om en åklagare som blir misstänkt för mordet på en kollega, film med Harrison Ford. Och nu har den blivit tv-serie med Jake Gyllenhaal. Av välmeriterade David E Kelley.

Apple TV+, 12 juni

Under the bridge



Ett true crime-drama om det uppmärksammade mordet på den 14-åriga kanadensiska flickan Reena Virk, som misshandlades och dödades av en grupp tonåringar 1997. Med Lily Gladstone, Archie Panjabi och Riley Keough.

Disney+, 12 juni

Nautilus – kapten Nemos äventyr



Ett äventyrsdrama som är en sorts prequel till Jules Vernes klassiker ”En världsomsegling under havet” från 1870, och ger oss kapten Nemos bakgrundshistoria. Huvudrollen spelas av Shazad Latif.

SVT Play, 12 juni

Familjen Bridgerton



I den tredje säsongen av Netflix kostym-vrålsuccé om 1800-talsfamiljen Bridgerton fokuseras det på romansen mellan den tredje sonen Colin (Luke Newton) och grannen, tillika den hemliga skvallerskribenten, Penelope Featherington (Nicola Coughlan). I maj kom de fyra första avsnitten och i juni kommer resterande fyra.

Netflix, 13 juni

The Boys



Eric Kripkes våldsamma och våldsamt hyllade satiriska superhjälteserie kommer tillbaka med en fjärde säsong. Nu med Jeffrey Dean Morgan på rollistan.

Prime Video, 13 juni

House of the dragon



En andra säsong av George RR Martins och Ryan Condals ”Game of thrones”-prequel om huset Targaryens sönderfall och interna stridigheter. Vem ska sitta på tronen; kung Aegon (Tom Glynn-Carney) eller drottning Rhaenyra (Emma D’Arcy)?

Max, 17 juni

Land of women



Dramakomedi med Eva Longoria som en New York-fru som rymmer till en charmig liten vinstad i norra Spanien med sin åldrande mamma och sin tonårsdotter när det visar sig att hennes man har satt familjen i skiten och nu är skyldig farliga människor pengar. Men hur länge kan de hålla sina identiteter hemliga? En tvåspråkig serie vars spanska titel är ”Tierra de mujeres”.

Apple TV+, 26 juni

My lady Jane



En ”radikal omtolkning” av historien om Jane Grey, som tekniskt sett var engelsk regent som 16-åring i nio dagar 1553, tills hon dömdes till döden. Med bland andra Anna Chancellor, Rob Brydon, Dominic Cooper och Jim Broadbent.

Prime Video, 27 juni

Cobra Kai



Ralph Macchio och William Zabka är tillbaka som äldre varianter av sina gamla ”Karate kid”-karaktärer Daniel LaRusso och Johnny Lawrence i en sjätte säsong av den här fiffiga och lyckade uppföljarserien, som började sitt liv på Youtube men sedan flyttade till Netflix. Den här säsongen, som blir seriens sista, består av 15 avsnitt uppdelade på tre släpp, med det första i juli, det andra i november och det tredje först nästa år.

Netflix, 18 juli

Blue lights



En hyllad brittisk polisserie som utspelar sig på Nordirland och i sin första säsong kretsar kring tre gröna poliser och de mer erfarna kollegor som lär dem yrket på en pressad polisstation i Belfast. Det finns även en andra säsong som utspelar sig ett år senare, och både en tredje och en fjärde är på gång.

TV4 Play, 10 juli

Familjen Andersson



Liv Mjönes, Filip Berg och barnskådespelarna Olle Einarsson, Laura Lindkvist och Folke Axelsson Schulman är tillbaka som Karin, Rudolf, Sune, Anna och Håkan i en andra säsong av den här familjeserien som är fritt baserad på Anders Jacobssons och Sören Olssons böcker. Medverkar den här gången gör också Ellen Bergström, Hampus Nessvold och Christina Schollin.

SVT Play, 12 juli

Blackshore



Kriminalserier från de brittiska öarna är en stapelvara i SVT varje sommar, och i år får vi nya säsonger av ”Grace”, ”The bay”, ”Ett fall för Vera”, ”Tyst vittne” och naturligtvis ”Morden i Midsomer”. Och vi får även denna nyhet från Irland, om en polis (Lisa Dwan) med ett mörkt förflutet, som blir skickad till sin hemstad där hon blir inblandad i en mordutredning.

SVT Play, 13 juli

The Bear



Christopher Storers stressiga restaurangdrama ”The Bear”, som har blivit en favorit för många, kommer tillbaka med en efterlängtad tredje säsong. Och den här gången siktar Carmen ”Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard ”Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) och de andra på att höja nivån på sin restaurang ytterligare ett snäpp.

Disney+, 17 juli

Lady in the lake



Natalie Portman gör sin första stora tv-roll i den här noir-thrillern som utspelar sig i 60-talets Baltimore och är baserad på en bok av Laura Lippman (och ej ska förväxlas med filmen med samma namn från 1947). Portman spelar en judisk hemmafru som lämnar sin man för att sadla om till grävande journalist, och blir besatt av två separata mordfall.

Apple TV+, 19 juli

The serial killer’s wife



En brittisk miniserie i fyra delar. Annabel Scholey och Jack Farthing spelar det gifta paret Beth och Tom, vars tillvaro rämnar när Tom plötsligt anklagas för mordet på sin sekreterare. Hemligheter, lögner och vansinniga intriger följer.

TV4 Play, 24 juli

Orkestern



En andra säsong av den satiriska danska serien ”Orkestern”, vars första säsong SVT visade sommaren 2022. Om den stökiga tillvaron bakom kulisserna på Köpenhamns symfoniorkester, bland stora egon och ängsliga chefer.

SVT Play, 24 juli

Morden i Marlow



En ny brittisk trivseldeckare av Robert Thorogood (”Mord i paradiset”). Den här är baserad på hans egen bok ”The Marlow murder club”, om hur en grupp mogna kvinnor bildar en grupp för att utreda en serie mord i lilla Marlow, Buckinghamshire. Med bland andra Samantha Bond. Två delar, och en till säsong kommer.

TV4 Play, 27 juli

Happy jävla pride



Svenskt om en trio unga människors äventyr under Pride-veckan i Stockholm. Dilan (Oscar Wallgren) kommer från en småstad och åker till Stockholm för att träffa en kille han har haft kontakt med på nätet. Han ska bo hos sin kusin Ari (Carlos Romero Cruz), som är mäklare och självsäker på utsidan, men sårig på insidan. Men samtidigt blir Aris kompis Nina (Sofia Kappel) dumpad av sin flickvän och bostadslös, så även hon flyttar in hos Ari.

TV4 Play, 31 juli

Lost boys and fairies



Ett hyllat brittiskt drama som följer ett homosexuellt pars (Sion Daniel Young och Fra Free) långa process för att få adoptera en sjuårig pojke. Skapat av Daf James, som har egna erfarenheter på området.

SVT Play, 31 juli

The decameron



Den här svarta medeltidskomedin är inspirerad av Giovanni Boccaccios novellsamling ”Decamerone” från 1353 och utspelar sig i Toscana 1348, där en grupp adliga och deras tjänstefolk försöker vänta ut digerdöden med vin och sex, men till slut måste slåss för sin överlevnad. Med bland andra Zosia Mamet (”Girls”), Saoirse-Monica Jackson (”Derry girls”) och Tony Hale (”Arrested development”, ”Veep”).

Netflix, 25 juli

The following events are based on a pack of lies



En svart komisk thriller om två väldigt olika kvinnor (Rebekah Staton och Marianne Jean-Baptiste, och bedragaren (Alistair Petrie) som för dem samman. Han har redan lurat den ena på allt hon hade och är nu på väg att göra samma sak med den andra – om han inte blir stoppad.

Britbox/TV4 Play, 10 juli

Bad monkey



Bill Lawrence (”Scrubs”, ”Ted Lasso”) ligger bakom den här nya komediserien från Apple, som är baserad på Carl Hiaasens bok med samma namn. Vince Vaughn spelar en före detta polis som har blivit nedgraderad till att inspektera restauranger i södra Florida, men ”blir indragen i en värld av girighet och korruption” när en avhuggen människoarm fiskas upp av turister. På rollistan finns även Michelle Monaghan och Rob Delaney. Och en apa är med också.

Apple TV+, 14 augusti

Emily in Paris



Lily Collins är tillbaka som Emily Cooper i Darren Stars både älskade och hatade dramakomedi om en piffig amerikanska i Paris. Emily står fortsatt mellan två män, Lucas Bravos Gabriel och Lucien Laviscounts Alfie, och den här fjärde säsongen är uppdelad i två halvor. De första fem avsnitten släpps den 15 augusti och resterande fem den 12 september.

Netflix, 15 augusti

Pachinko



Soo Hughs storslagna adaptation av Min Jin Lees släktkrönika ”Pachinko”, om fyra generationer av en koreansk familj under 1900-talet, var en av 2022 års absolut bästa serier. Och nu får vi åtta nya avsnitt.

Apple TV+, 23 augusti

Only murders in the building



En fjärde säsong med Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez som true crime-poddare, amatördetektiver och grannar i New York. Den här gången leder trions utredningar dem hela vägen till Los Angeles, där en Hollywoodfilm om deras podcast är på gång, och bland säsongens gäststjärnor finns, utöver en återkommande Meryl Streep, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy, Kumail Nanjani, Zach Galifianakis och Melissa McCarthy.

Disney+, 27 augusti

Sagan om ringen: Maktens ringar



Amazons svindyra, Tolkien-baserade ”Sagan om ringen”-serie (som för enkelhets skull kan kallas för en prequel, även om serieskaparna hävdar att det inte rör sig om en sådan) fortsätter med en andra säsong, av totalt fem planerade. Svenska Charlotte Brändström har återigen regisserat några av avsnitten och ny i gänget är Rory Kinnear, som spelar den bekanta figuren Tom Bombadil.

Prime Video, 29 augusti